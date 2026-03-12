Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στα Ιωάννινα, το οποίο ξεκίνησε από έναν διαπληκτισμό και κατέληξε με έναν 17χρονο στο χειρουργείο με τραύμα στο μάτι και έναν 15χρονο με χειροπέδες.

Ο 15χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του 17χρονου και άρχισε να τον χτυπάει με μανία

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στην πόλη των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο ανήλικοι ήρθαν σε έντονο διαπληκτισμό για αιτία που παραμένει αδιευκρίνιστη.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, κάποια στιγμή ο 15χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του μεγαλύτερου παιδιού και άρχισε να τον χτυπάει με μανία, καταφέροντάς του σφοδρά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές. Αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο 17χρονος ήταν να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, το οποίο απαιτούσε χειρουργείο.

Επείγουσα διακομιδή από τα Ιωάννινα στην Αθήνα

Η κατάσταση της υγείας του 17χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς του εφημερεύοντος νοσοκομείου στα Ιωάννινα όπου μεταφέρθηκε, οι οποίοι αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στην Αθήνα για χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στο μάτι. Το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων συνέλαβαν τον 15χρονο δράστη, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.