Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
Ο 15χρονος δράστης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Ιωάννινα
Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στα Ιωάννινα, το οποίο ξεκίνησε από έναν διαπληκτισμό και κατέληξε με έναν 17χρονο στο χειρουργείο με τραύμα στο μάτι και έναν 15χρονο με χειροπέδες.
Ο 15χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του 17χρονου και άρχισε να τον χτυπάει με μανία
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στην πόλη των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο ανήλικοι ήρθαν σε έντονο διαπληκτισμό για αιτία που παραμένει αδιευκρίνιστη.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, κάποια στιγμή ο 15χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του μεγαλύτερου παιδιού και άρχισε να τον χτυπάει με μανία, καταφέροντάς του σφοδρά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές. Αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο 17χρονος ήταν να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, το οποίο απαιτούσε χειρουργείο.
Επείγουσα διακομιδή από τα Ιωάννινα στην Αθήνα
Η κατάσταση της υγείας του 17χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς του εφημερεύοντος νοσοκομείου στα Ιωάννινα όπου μεταφέρθηκε, οι οποίοι αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στην Αθήνα για χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στο μάτι. Το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων συνέλαβαν τον 15χρονο δράστη, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
- Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
- Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
- Ουδέν κρυπτόν υπό την ΑΙ – Ασπίδα ή απειλή η «αποανωνυμοποίηση» στα social media;
- Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
- Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
- Περσικός Κόλπος: Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο
- Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις