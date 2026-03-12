newspaper
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις
Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
Ελλάδα 12 Μαρτίου 2026, 09:11

Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι

Ο 15χρονος δράστης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Ιωάννινα

Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Spotlight

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στα Ιωάννινα, το οποίο ξεκίνησε από έναν διαπληκτισμό και κατέληξε με έναν 17χρονο στο χειρουργείο με τραύμα στο μάτι και έναν 15χρονο με χειροπέδες.

Ο 15χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του 17χρονου και άρχισε να τον χτυπάει με μανία

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στην πόλη των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο ανήλικοι ήρθαν σε έντονο διαπληκτισμό για αιτία που παραμένει αδιευκρίνιστη.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, κάποια στιγμή ο 15χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του μεγαλύτερου παιδιού και άρχισε να τον χτυπάει με μανία, καταφέροντάς του σφοδρά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές. Αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο 17χρονος ήταν να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, το οποίο απαιτούσε χειρουργείο.

Επείγουσα διακομιδή από τα Ιωάννινα στην Αθήνα

Η κατάσταση της υγείας του 17χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς του εφημερεύοντος νοσοκομείου στα Ιωάννινα όπου μεταφέρθηκε, οι οποίοι αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στην Αθήνα για χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στο μάτι. Το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων συνέλαβαν τον 15χρονο δράστη, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Κόσμος
Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Βούλα: Μία νεκρή σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26 Upd: 06:48

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή με μία νεκρή

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»
Ελλάδα 11.03.26

Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»

Τέσσερις Ρομά προφυλακίστηκαν για την απάτη με τις χρυσές λίρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να ψάχνει και άλλα θύματα – Στο μικροσκόπιο και υπόθεση με συγγενή βουλευτή

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
Ελλάδα 11.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς - Συγκινητικές στιγμές στις αφίξεις του «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
Κόσμος 12.03.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν - Για «εποικοδομητική συνάντηση» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα έκανε λόγο ο Ρώσος απεσταλμένος

Σύνταξη
Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
Euroleague 12.03.26

Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις

Ο Ολυμπιακός θέλει στο Μονακό να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει restart υποδεχόμενος τη Ζάλγκιρις Κάουνας

Σύνταξη
Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
Euroleague 12.03.26

Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Με αφορμή την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της Μονακό, αυτοί είναι όλοι οι προπονητές που έφυγαν από την ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν στη Euroleague.

Σύνταξη
Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Κόσμος 12.03.26

Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ
Mayuree Naree 12.03.26

Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

To Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στο Mayuree Naree στο Στενό του Ορμούζ αφού εκείνο αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού του IRGC

Σύνταξη
Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Κόσμος 12.03.26

Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ

Σύνταξη
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12.03.26

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
Συνέδριο... «αλήθειας» 12.03.26

Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις - «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»

Ο Χρήστος Ράμμος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποδομεί σε αδρές γραμμές το συνέδριο που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι – Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Κόσμος 12.03.26 Upd: 08:46

Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι - Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
