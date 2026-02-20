newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βίντεο ντοκουμέντο μετά τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 18:01

Περισσότερα από τριάντα τραύματα φαίνεται να καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες ο οποίος κατέληξε ύστερα από ξυλοδαρμό που δέχθηκε.

Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Spotlight

Βίντεο ντοκουμέντο από την νύχτα του άγριου ξυλοδαρμού του 17χρονου στις Σέρρες όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA.

Στο βίντεο φαίνεται ο 15χρονος κατηγορούμενο να πλησιάζει με δύο φίλους του στην πλατεία που σημειώθηκε η επίθεση και αργότερα το θύμα να μπαίνει σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών για να σκουπίσει τα αίματα από το πρόσωπό του.

Ο 17χρονος φοράει κουκούλα και πιάνει το πρόσωπό του. Φαίνεται να κάνει προσπάθεια για να μην κεντρίσει τα βλέμματα. Χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, μπαίνει από την είσοδο και κατευθύνεται στην τουαλέτα που υπάρχει στο βάθος. Είναι αιμόφυρτος από τα χτυπήματα αλλά ακόμα στέκεται στα πόδια του.

Σύμφωνα με περιγραφές, ο αδικοχαμένος νεαρός κάθισε στο μπάνιο για 20 λεπτά. Στη συνέχεια αποχώρησε κρατώντας το σαγόνι του και επιβιβάστηκε στο αμάξι της παρέας του για να γυρίσει σπίτι.

Λίγη ώρα μετά, άφησε την τελευταία του πνοή.

Περισσότερα από τριάντα τραύματα φαίνεται να καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 17χρονου, ο οποίος κατέληξε ύστερα από ξυλοδαρμό που δέχθηκε.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Η ιατροδικαστής φέρεται, μεταξύ άλλων, να κατέγραψε στα συμπεράσματά της κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού.

Εντόπισε αποξηραμένο αίμα στη μύτη του 17χρονου, ενώ γίνεται λόγος για εκδορές σε σαγόνι λαιμό, κλείδα, θώρακα, αγκώνες, καρπό, πλάτη και μέση.

Επιπλέον, διαπίστωσε εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα, με τα εξωτερικά τραύματα να ανέρχονται περίπου σε τριάντα.

Οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο 17χρονος κράτησε κυρίως αμυντική στάση και δεν αντέδρασε στην επίθεση που δέχτηκε.

Η επίθεση

Ήταν παραμονή των Θεοφανίων όταν ο 15χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και δύο φίλοι του, καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας να πλησιάζουν στην πλατεία των Σερρών.

Ο ένας από τους δύο, που συνόδευε τον 15χρονο, είχε δώσει στο «Live News» τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν.

Ο 15χρονος που συνελήφθη και προφυλακίστηκε επιμένει πως τσακώθηκε με τον 17χρονο αλλά, όπως επαναλαμβάνει, δεν τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο φίλος του 15χρονου κατηγορούμενου πιστεύει πως δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν μανία και αγριότητα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και φαίνεται να καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του 15χρονου περί ενός πολύ περιορισμένου καυγά.

Οι γονείς του 17χρονου Άγγελου συνεχίζουν να ανεβαίνουν το δικό τους «Γολγοθά» και περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια για το άδικο και πρόωρο τέλος στη ζωή του παιδιού τους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

XA: Πτώση 0,09% στον Γενικό Δείκτη – Πιέσεις στις τράπεζες και αναμονή αποτελεσμάτων

«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς
Ελλάδα 20.02.26

Η εισαγγελέας Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις.

Σύνταξη
Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
Συλλογή Χόιερ 20.02.26

Η μακροσκοπική εξέταση, από στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά – Στο στόχαστρο η Αττική
Κακοκαιρία 20.02.26

Στην Αττική αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες μια οργανωμένη φάση αστάθειας και εν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου – Σε ισχύ από τις 16:00
Από τις 16:00 20.02.26

Σε εξέλιξη η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα - Σήμερα από τις 16:00 έως τις 21:00 και αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο
Μια αναδρομή 20.02.26

Όπως όλα δείχνουν, τα πάρτυ παραγκωνίζονται, δίνοντας χώρο σε μπαρ που δεν απαιτούν κοινωνικοποίηση και, λόγω αυτής της τάσης επιστρέφουν και ρέπλικες των Ongaku Kissa.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του
Μπλόκο 20.02.26

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση, καθώς πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ του Προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεών του για τη μετανάστευση, την απόλυση των επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν – Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ
Στην κόψη του ξυραφιού 20.02.26

Σε νέα δήλωση για το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη ναυτική και αεροπορική τους δύναμη στην περιοχή - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ
Κόσμος 20.02.26

«Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία», δηλώνουν οι πέντε Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας

Σύνταξη
Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)
Europa League 20.02.26

MVP με διαφορά, δύο γκολάρες και ισοφάριση ενός στοιχειωμένου ρεκόρ είναι το ρεζουμέ του εντυπωσιακού ευρωπαϊκού ντεμπούτου του Ανδρέα Τεττέη με τον Παναθηναϊκό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς
Ελλάδα 20.02.26

Η εισαγγελέας Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις.

Σύνταξη
Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»
RIP 20.02.26

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!

Σύνταξη
«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Ενόψει των εκλογών 20.02.26

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται κατά πολύ των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου προγραμματίζονται εκλογές αργότερα φέτος

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΣΥΡΙΖΑ 20.02.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και την Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Σύνταξη
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Μπάσκετ 20.02.26

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

