Βίντεο ντοκουμέντο μετά τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες

Βίντεο ντοκουμέντο από την νύχτα του άγριου ξυλοδαρμού του 17χρονου στις Σέρρες όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA.

Στο βίντεο φαίνεται ο 15χρονος κατηγορούμενο να πλησιάζει με δύο φίλους του στην πλατεία που σημειώθηκε η επίθεση και αργότερα το θύμα να μπαίνει σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών για να σκουπίσει τα αίματα από το πρόσωπό του.

Ο 17χρονος φοράει κουκούλα και πιάνει το πρόσωπό του. Φαίνεται να κάνει προσπάθεια για να μην κεντρίσει τα βλέμματα. Χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, μπαίνει από την είσοδο και κατευθύνεται στην τουαλέτα που υπάρχει στο βάθος. Είναι αιμόφυρτος από τα χτυπήματα αλλά ακόμα στέκεται στα πόδια του.

Σύμφωνα με περιγραφές, ο αδικοχαμένος νεαρός κάθισε στο μπάνιο για 20 λεπτά. Στη συνέχεια αποχώρησε κρατώντας το σαγόνι του και επιβιβάστηκε στο αμάξι της παρέας του για να γυρίσει σπίτι.

Λίγη ώρα μετά, άφησε την τελευταία του πνοή.

Περισσότερα από τριάντα τραύματα φαίνεται να καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 17χρονου, ο οποίος κατέληξε ύστερα από ξυλοδαρμό που δέχθηκε.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Η ιατροδικαστής φέρεται, μεταξύ άλλων, να κατέγραψε στα συμπεράσματά της κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού.

Εντόπισε αποξηραμένο αίμα στη μύτη του 17χρονου, ενώ γίνεται λόγος για εκδορές σε σαγόνι λαιμό, κλείδα, θώρακα, αγκώνες, καρπό, πλάτη και μέση.

Επιπλέον, διαπίστωσε εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα, με τα εξωτερικά τραύματα να ανέρχονται περίπου σε τριάντα.

Οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο 17χρονος κράτησε κυρίως αμυντική στάση και δεν αντέδρασε στην επίθεση που δέχτηκε.

Η επίθεση

Ήταν παραμονή των Θεοφανίων όταν ο 15χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και δύο φίλοι του, καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας να πλησιάζουν στην πλατεία των Σερρών.

Ο ένας από τους δύο, που συνόδευε τον 15χρονο, είχε δώσει στο «Live News» τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν.

Ο 15χρονος που συνελήφθη και προφυλακίστηκε επιμένει πως τσακώθηκε με τον 17χρονο αλλά, όπως επαναλαμβάνει, δεν τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο φίλος του 15χρονου κατηγορούμενου πιστεύει πως δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν μανία και αγριότητα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και φαίνεται να καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του 15χρονου περί ενός πολύ περιορισμένου καυγά.

Οι γονείς του 17χρονου Άγγελου συνεχίζουν να ανεβαίνουν το δικό τους «Γολγοθά» και περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια για το άδικο και πρόωρο τέλος στη ζωή του παιδιού τους.