Σέρρες: Νέα ερωτήματα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου – Ερευνάται η εμπλοκή και άλλων προσώπων

Δείγματα DNA από τα ρούχα του 17χρονου Άγγελου, καθώς και από τα νύχια του άτυχου παιδιού που έχασε τη ζωή του στις 5 Ιανουαρίου έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στις Σέρρες, εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό και άλλου ατόμου πέρα από του δράστη.

Οι γονείς του 17χρονου θύματος αναζητούν εάν υπήρχαν και άλλοι σε αυτόν τον ξυλοδαρμό καθώς από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει πως δεν υπήρχαν μόνο χτυπήματα στο κεφάλι που παραδέχεται ότι έδωσε ο 16χρονος αλλά έχει και άλλα χτυπήματα σοβαρά, σε όλο του το σώμα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη οργάνων.

Η οικογένεια του αγοριού που άφησε την τελευταία του πνοή ζητούν να μιλήσουν οι μάρτυρες για το εάν υπήρχαν και άλλα άτομα σε αυτόν τον ξυλοδαρμό ενώ παράλληλα ερευνάται το να σημειώθηκε και άλλος ξυλοδαρμός του 17χρονου.

«Ήταν ένας ο δολοφόνος; Είχαν συμμετοχή κι άλλοι; Γι’ αυτό παρακαλάω ως πονεμένος γονιός και πατέρας, όποιος μικρός ή μεγάλος γνωρίζει ή είδε κάτι, να μην φοβηθεί και να μην σωπάσει και να πάει στην Ασφάλεια να καταθέσει. Να μάθω κι εγώ πώς ‘έφυγε’ ο Άγγελός μου. Από τα χτυπήματα; Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως τον είδα», ανέφερε χθες ο πατέρας του 17χρονου.

Παράλληλα, «τρέχει» έρευνα και για παράβαση καθήκοντος από τις αρμόδιες αρχές για ποιον λόγο δεν είδαν τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον 16χρονο.