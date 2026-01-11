Σοβαρά εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ νέου ξυλοδαρμός του άτυχου 17χρονου στις Σέρρες, προτού αυτός υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, μιλώντας χθες στο in, φαίνεται να έχουν εμπλακεί στον ξυλοδαρμό επιπλέον δύο, τρία άτομα.

Επικαλούμενος τα έως τώρα ιατροδικαστικά στοιχεία και την πορεία των ερευνών, ο ίδιος τονίζει ότι το σενάριο αυτό «θεωρείται πιθανό και από την ανάκριση», γεγονός που έχει οδηγήσει στη συνέχιση της έρευνας, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε παρακείμενους δρόμους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καταγράφονται ύποπτες κινήσεις.

Όπως επισημάνθηκε εκ νέου από τον κ. Χαλκιόπουλο, η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί επισήμως στις ανακριτικές αρχές, ωστόσο οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα, που κατά την εκτίμηση της οικογένειας φαντάζει απίθανο να προκλήθηκαν από ένα ανήλικο παιδί.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε παρακείμενους δρόμους, για πιθανές ύποπτες κινήσεις

Ο 16χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης στις Σέρρες προσέρχεται στην ανακρίτρια συνοδεία αστυνομικών

«Αναφορά για παρέα ανηλίκων με σοβαρό ποινικό παρελθόν»

Μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαλκιόπουλος ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο ανήλικος να ξυλοκοπήθηκε εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμα και κοντά στο σπίτι του ή στον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σημείωσε, έγινε αναφορά και σε παρέα ανηλίκων με σοβαρό ποινικό παρελθόν, που φέρεται να δρα στην τοπική κοινωνία. Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν την ανάγκη να διερευνηθεί αν υπήρξε περαιτέρω εμπλοκή προσώπων μετά το αρχικό επεισόδιο έξω από τη Μητρόπολη Σερρών, με την οικογένεια του 17χρονου να έχει δώσει σαφή εντολή να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση καθώς στόχος της είναι όχι μόνο η απόδοση δικαιοσύνης για τον γιο τους, αλλά και η αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον τόσο στις Σέρρες όσο και πανελλαδικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χαλκιόπουλος στην πολύ μικρή ηλικία του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος στην ουσία έκλεισε τα 15 του χρόνια και μπήκε στα 16 προ ενός μηνός. «Αν ήταν λίγες εβδομάδες μικρότερος, δεν θα μπορούσε καν να τεθεί σε καθεστώς κράτησης» τόνισε και πρόσθεσε: «Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, ήδη από το 2022 υπήρχε καταγγελία από συγγενικό πρόσωπο του ανήλικου δράστη, με αίτημα την αφαίρεση της επιμέλειας, λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων. Οι δύο γονείς ήταν χρήστες ναρκωτικών, ο πατέρας ήταν φυλακή και απεβίωσε πρόσφατα, η μητέρα ακατάλληλη για την ανατροφή παιδιών».

Ο ίδιος μίλησε και για τις προγενέστερες συλλήψεις του ανήλικου δράστη για ναρκωτικά και κλοπές, διερωτώμενος για τον ρόλο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, των κοινωνικών λειτουργών και των αρμόδιων δομών που τελικά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το τραγικό γεγονός.

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως να είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια».

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Σερρών: Κάλεσμα για συλλογική ευθύνη και ουσιαστική δράση απέναντι στη βία

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη βαθιά του οδύνη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του 17χρονου μαθητή, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του:

«Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στους οικείους του, συμμεριζόμενοι τον ανείπωτο πόνο τους. Η είδηση του αποτρόπαιου θανάτου ενός εφήβου αποτελεί μια βαριά σκιά που μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε ξανά τον ρόλο μας. Η βία μεγαλώνει μέσα στην αδιαφορία και εκεί, δυστυχώς, έχουμε όλοι μερίδιο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε θεατές.

»Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας, από όπου κι αν προέρχεται. Η τραγική αυτή πράξη, με δράστη έναν ανήλικο, υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη της κοινωνίας να ενισχύσει τους μηχανισμούς πρόληψης, προστασίας και έγκαιρης παρέμβασης, καθώς και να διασφαλίσει συνθήκες σωφρονισμού που ανταποκρίνονται στην ηλικία και την ψυχοκοινωνική κατάσταση των εφήβων.

»Ως εκπαιδευτικοί, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για την καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση, η ειρηνική συνύπαρξη και η αναγνώριση της ανεκτίμητης αξίας της ανθρώπινης ζωής. Το σχολείο, σε συνεργασία με την οικογένεια, οφείλει να λειτουργεί ως χώρος ασφάλειας, διαλόγου και διαμόρφωσης υγιών προτύπων. Γι’ αυτό και διεκδικούμε τη στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μόνιμη και σταθερή υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους σε καθημερινή βάση.

»Ταυτόχρονα, η κοινωνία οφείλει να αναζητήσει και να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν έναν έφηβο σε τόσο ακραίες συμπεριφορές: την έλλειψη ορίων, την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε μέσα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, την έκθεση σε πρότυπα βίας, αλλά και την παροχή ελευθεριών που συχνά οι νέοι, στην ευαίσθητη και μεταβατική φάση της εφηβείας, δεν είναι έτοιμοι να διαχειριστούν.

»Καταγγέλλουμε την έλλειψη υποστηρικτικών δομών ή την υποστελέχωσή τους, την έλλειψη πλαισίου υποστήριξης και πρωτοκόλλου ενεργειών από τους αρμόδιους φορείς. Ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς ζητούμε να διαλευκανθεί η υπόθεση, να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του 17χρονου, που το νιώθουμε σαν δικό μας παιδί και να καταδικαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί.

»Η τραγωδία αυτή δεν πρέπει να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Αποτελεί κάλεσμα για συλλογική ευθύνη, συνεργασία και ουσιαστική δράση, ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους νέους μας και να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον όπου η ζωή, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός θα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες».