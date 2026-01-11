newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο
Ελλάδα 11 Ιανουαρίου 2026 | 12:23

Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Σέρρες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σοβαρά εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ νέου ξυλοδαρμός του άτυχου 17χρονου στις Σέρρες, προτού αυτός υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, μιλώντας χθες στο in, φαίνεται να έχουν εμπλακεί στον ξυλοδαρμό επιπλέον δύο, τρία άτομα.

Επικαλούμενος τα έως τώρα ιατροδικαστικά στοιχεία και την πορεία των ερευνών, ο ίδιος τονίζει ότι το σενάριο αυτό «θεωρείται πιθανό και από την ανάκριση», γεγονός που έχει οδηγήσει στη συνέχιση της έρευνας, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε παρακείμενους δρόμους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καταγράφονται ύποπτες κινήσεις.

Όπως επισημάνθηκε εκ νέου από τον κ. Χαλκιόπουλο, η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί επισήμως στις ανακριτικές αρχές, ωστόσο οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα, που κατά την εκτίμηση της οικογένειας φαντάζει απίθανο να προκλήθηκαν από ένα ανήλικο παιδί.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε παρακείμενους δρόμους, για πιθανές ύποπτες κινήσεις

εικόνα που δείχνει τον 16χρονο κατηγορούμενο καθώς προσέρχεται στην ανακρίτρια συνοδεία αστυνομικών

Ο 16χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης στις Σέρρες προσέρχεται στην ανακρίτρια συνοδεία αστυνομικών

«Αναφορά για παρέα ανηλίκων με σοβαρό ποινικό παρελθόν»

Μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαλκιόπουλος ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο ανήλικος να ξυλοκοπήθηκε εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμα και κοντά στο σπίτι του ή στον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σημείωσε, έγινε αναφορά και σε παρέα ανηλίκων με σοβαρό ποινικό παρελθόν, που φέρεται να δρα στην τοπική κοινωνία. Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν την ανάγκη να διερευνηθεί αν υπήρξε περαιτέρω εμπλοκή προσώπων μετά το αρχικό επεισόδιο έξω από τη Μητρόπολη Σερρών, με την οικογένεια του 17χρονου να έχει δώσει σαφή εντολή να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση καθώς στόχος της είναι όχι μόνο η απόδοση δικαιοσύνης για τον γιο τους, αλλά και η αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον τόσο στις Σέρρες όσο και πανελλαδικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χαλκιόπουλος στην πολύ μικρή ηλικία του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος στην ουσία έκλεισε τα 15 του χρόνια και μπήκε στα 16 προ ενός μηνός. «Αν ήταν λίγες εβδομάδες μικρότερος, δεν θα μπορούσε καν να τεθεί σε καθεστώς κράτησης» τόνισε και πρόσθεσε: «Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, ήδη από το 2022 υπήρχε καταγγελία από συγγενικό πρόσωπο του ανήλικου δράστη, με αίτημα την αφαίρεση της επιμέλειας, λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων. Οι δύο γονείς ήταν χρήστες ναρκωτικών, ο πατέρας ήταν φυλακή και απεβίωσε πρόσφατα, η μητέρα ακατάλληλη για την ανατροφή παιδιών».

Ο ίδιος μίλησε και για τις προγενέστερες συλλήψεις του ανήλικου δράστη για ναρκωτικά και κλοπές, διερωτώμενος για τον ρόλο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, των κοινωνικών λειτουργών και των αρμόδιων δομών που τελικά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το τραγικό γεγονός.

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως να είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια».

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Σερρών: Κάλεσμα για συλλογική ευθύνη και ουσιαστική δράση απέναντι στη βία

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη βαθιά του οδύνη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του 17χρονου μαθητή, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του:

«Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στους οικείους του, συμμεριζόμενοι τον ανείπωτο πόνο τους. Η είδηση του αποτρόπαιου θανάτου ενός εφήβου αποτελεί μια βαριά σκιά που μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε ξανά τον ρόλο μας. Η βία μεγαλώνει μέσα στην αδιαφορία και εκεί, δυστυχώς, έχουμε όλοι μερίδιο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε θεατές.

»Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας, από όπου κι αν προέρχεται. Η τραγική αυτή πράξη, με δράστη έναν ανήλικο, υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη της κοινωνίας να ενισχύσει τους μηχανισμούς πρόληψης, προστασίας και έγκαιρης παρέμβασης, καθώς και να διασφαλίσει συνθήκες σωφρονισμού που ανταποκρίνονται στην ηλικία και την ψυχοκοινωνική κατάσταση των εφήβων.

»Ως εκπαιδευτικοί, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για την καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση, η ειρηνική συνύπαρξη και η αναγνώριση της ανεκτίμητης αξίας της ανθρώπινης ζωής. Το σχολείο, σε συνεργασία με την οικογένεια, οφείλει να λειτουργεί ως χώρος ασφάλειας, διαλόγου και διαμόρφωσης υγιών προτύπων. Γι’ αυτό και διεκδικούμε τη στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μόνιμη και σταθερή υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους σε καθημερινή βάση.

»Ταυτόχρονα, η κοινωνία οφείλει να αναζητήσει και να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν έναν έφηβο σε τόσο ακραίες συμπεριφορές: την έλλειψη ορίων, την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε μέσα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, την έκθεση σε πρότυπα βίας, αλλά και την παροχή ελευθεριών που συχνά οι νέοι, στην ευαίσθητη και μεταβατική φάση της εφηβείας, δεν είναι έτοιμοι να διαχειριστούν.

»Καταγγέλλουμε την έλλειψη υποστηρικτικών δομών ή την υποστελέχωσή τους, την έλλειψη πλαισίου υποστήριξης και πρωτοκόλλου ενεργειών από τους αρμόδιους φορείς. Ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς ζητούμε να διαλευκανθεί η υπόθεση, να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του 17χρονου, που το νιώθουμε σαν δικό μας παιδί και να καταδικαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί.

»Η τραγωδία αυτή δεν πρέπει να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Αποτελεί κάλεσμα για συλλογική ευθύνη, συνεργασία και ουσιαστική δράση, ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους νέους μας και να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον όπου η ζωή, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός θα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες».

Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Ελλάδα 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ελλάδα 11.01.26

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Σύνταξη
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει – Τι λένε οι ειδικοί
Πολυδιάστατος ο κίνδυνος 11.01.26

Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει - Τι λένε οι ειδικοί

Το πρόβλημα στην Αττική, λέει η υδρολόγος Ελισάβετ Φελώνη, είναι δομικό και διαχρονικό - «Η ρίζα του εντοπίζεται στην απόσταση μεταξύ υφιστάμενων υποδομών και σύγχρονης κλιματικής πραγματικότητας»

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
Καιρός 11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»
LGBTQI+ 11.01.26

«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»

«Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Γιούλη Τσαγκαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
Νέα δήλωση Πεζεσκιάν 11.01.26

Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών στο Ιράν - Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Ελλάδα 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ

Ο Άρης θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο έτος στο σημερινό (11/1, 19.30) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο φορ από τη Ζιμπάμπουε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν στην επίθεση.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα

Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ελλάδα 11.01.26

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Σύνταξη
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
Culture Live 11.01.26

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;
Χαμογέλα και Πάλι! 11.01.26

«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;

«Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους

Σύνταξη
