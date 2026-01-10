Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου

Νέα τροπή στη δολοφονία των Σερρών δίνουν στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου Άγγελου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου δίνει μια νέα διάσταση μιλώντας για παραπάνω από έναν δράστη που ενεπλάκη στον ξυλοδαρμό.

Ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, μιλώντας στο in, κάνει λόγο για 2-3 άτομα επιπλέον.

Στη συνέχεια επισημαίνει, πως παρ’ όλο που η ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένεται να καθυστερήσει, τα μέχρι τώρα στοιχεία προκαλούν έντονα ερωτήματα.

«Η βαρύτητα των χτυπημάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να προέρχονται από ένα μόνο άτομο, υπάρχουν ρήξεις οργάνων, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στο πόδι» αναφέρει.

«Περπατούσε προς το σπίτι του»

Ο κ. Χαλκιόπουλος, μας μεταφέρει πως όταν το παιδί μπήκε στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό τις προηγούμενες μέρες, έμεινε για περίπου 20 λεπτά στην τουαλέτα και στη συνέχεια, φίλοι του, με το αυτοκίνητό τους, τον μεταφέρουν στο σπίτι του.

«Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως επίσης και στο κατάστημα οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Σε αυτά φαίνεται να περπατά κανονικά, σε σχετικά καλή κατάσταση, φαίνεται να πιάνει μόνο λίγο το σαγόνι του. Κάτι που δεν συνάδει με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή» σημειώνει.

Παράλληλα δίνει και μία νέα διάσταση. «Το σημείο που βρέθηκε η σορός του Άγγελου, είναι σε σκάλες που οδηγούν σε εξωτερικό χώρο, στον ακάλυπτο. Εκεί, παρόλο που στις κάμερες ασφαλείας κοντά στο σπίτι έχει καταγραφεί μόνο ο 17χρονος να μπαίνει στην πολυκατοικία, στον ακάλυπτο υπάρχει πρόσβαση και από άλλα σημεία» και συνεχίζει λέγοντας πως υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που κάνουν λόγο για επικοινωνία μεταξυ φερόμενου δράστη και θύματος μετά τη συμπλοκή.

Στη φυλακή ο δράστης

Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος μετά την 4ωρη απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει θανάσιμα τον 17χρονο, στον οποίο επιτέθηκε, επειδή νευρίασε όταν έστειλε μήνυμα στη σύντροφό του και ότι δεν κατάλαβε πως τα χτυπήματα που του κατάφερε θα οδηγούσαν σε αυτό το αποτέλεσμα.