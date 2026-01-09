Σέρρες: «Δεν είναι ένας ο δράστης, υπάρχουν και άλλοι» υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου

Την ώρα που ο 16χρονος φερόμενος ως δράστης του άγριου ξυλοδαρμού του 17χρονου που έχασε τη ζωή του λίγη ώρα αργότερα αβοήθητος στο σπίτι του, οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων, η έρευνα στις Σέρρες συνεχίζεται.

Ενώ η ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για τα όσα συνέβησαν στους δρόμους των Σερρών, νέες μαρτυρίες δίνουν νέα τροπή στις έρευνες των Αρχών.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου Άγγελου, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, μιλώντας στο MEGA, οι συγγενείς του άτυχου νεαρού εκτιμούν ότι «η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από όσα ακούγονται».

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που διαφεύγουν» ανέφερε ο κ. Χαλκιόπουλος, προσθέτοντας ότι είναι αδύνατον να καταφερθούν αυτά τα χτυπήματα από ένα μόνο άτομο.

«Υπάρχουν λεπτομέρειες, που κάποιου φοβούνται να πουν» συμπλήρωσε ο δικηγόρος, ζητώντας από όσους γνωρίζουν ή είδαν τι συνέβη να καταθέσουν στην Ελληνική Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι ο 17χρονος δέχτηκε πολύ δυνατά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, καθώς διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη σπλήνας καρδιάς κι αορτής. Παράλληλα, εμφανή ήταν τα σημάδια του ξυλοδαρμού στο πρόσωπο του θύματος.

Τέλος, για τη διαδρομή που ακολούθησε ο 17χρονος από το σημείο της συμπλοκής του με την παρέα του 16χρονου μέχρι το σπίτι του, υπογράμμισε: «Ο Άγγελος γύρισε σπίτι του με αυτοκίνητο. Αυτό προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό. Στο αυτοκίνητο ήταν οι δικοί του φίλοι».