Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό τού 17χρονου, στις Σέρρες.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό του άτυχου 17χρονου έδειξε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξη εσωτερικών οργάνων.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή ουσιαστικά καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη που είπε ότι χτύπησε μια φορά τον 17χρονο με τον αγκώνα του στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Όπως φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση το θύμα δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό με πολύ βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα.

Ο 17χρονος, μετά τον καυγά, ζήτησε από υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών να του επιτρέψει την είσοδο προκειμένου να πλυθεί και παρέμεινε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά.

Η μητέρα του 16χρονου δήλωσε πως νιώθει ακόμη χειρότερα με την ανακοίνωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και υποστήριξε ότι ο γιος της, της ανέφερε πως απλά μάλωσε.

Δίωξη και στη μητέρα του 16χρονου

Δίωξη ασκήθηκε και στη μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε, ζητώ συγγνώμη αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει, θα φυλακιστεί. Συγγνώμη από τους γονείς και πάλι. Το έχει μετανιώσει ο γιος μου. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι συγκλονισμένη απλά. Ας δικαστώ εγώ παρά το δικό μου το παιδί. Ίσως έπρεπε να έχω βάλει περισσότερα όρια», είπε η ίδια.

«Είναι συγκλονιστική η υπόθεση, η απώλεια είναι τραγική, χάθηκε ένα νέο παιδί. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στη σωστή αξιολόγηση, την ποινική πλέον», λέει από την πλευρά του ο συνήγορος του 16χρονου.

«Αν τα χαλάσεις με τον…»

«Αν τα χαλάσεις με τον … (16χρονο), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί».

Αυτό το μήνυμα στάθηκε, όπως φαίνεται, η αφορμή για να συμβεί το μοιραίο. Ο 17χρονος είχε βγει για καφέ με την παρέα του όταν ο 16χρονος τον πλησίασε επιθετικά, με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο – τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς την Μητρόπολη όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια, και μάλωσαν για μία γυναίκα», λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Ο 17χρονος δέχτηκε απανωτά χτυπήματα, η αγκωνιά ωστόσο που δέχτηκε στο κεφάλι φαίνεται πως ήταν μοιραία.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι στην οικοδομή από κάτω και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους ‘έκοψε’ να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη», λένε μάρτυρες.

Ο 17χρονος δεν ανέβηκε ποτέ στο σπίτι του. Δίχως να ενημερώσει τους γονείς του ότι είναι σοβαρά χτυπημένος, κατέβηκε τις σκάλες που οδηγούν στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα, να ξεψυχήσει μόνος λίγη ώρα αργότερα.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί, με πήρε εννέα κλήσεις η αδελφή του, κάνουμε αρκετή παρέα. Πήρα και τα παιδιά που έκανε παρέα αυτό το παιδί και δεν μου το σήκωνε κανείς», λέει φίλος του θύματος.