Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο του 17χρονου – Το χρονικό της τραγωδίας
Η τοπική κοινωνία στις Σέρρες παραμένει σοκαρισμένη μετά την τραγική είδηση του θανάτου του 17χρονου. Πώς φτάσαμε στην τραγωδία
- Λεωφορείο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στο Ισραήλ – Έναν νεκρός και τρεις τραυματίες
- Σπαρακτικές σκηνές στην κηδεία του 36χρονoυ στην Ανώπολη που πέθανε από φωτιά στο σπίτι του
- Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
- Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 16χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες μετά από ξυλοδαρμό.
Η τοπική κοινωνία των Σερρών παραμένει σοκαρισμένη μετά την τραγική είδηση του θανάτου του 17χρονου.
Σοκαριστική μαρτυρία
Μία μαρτυρία στο MEGA για το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο των 17χρονο ρίχνει φως στην τραγική αυτή υπόθεση.
«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα».
Ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα. Όμως το χτύπημα που του κατάφερε ο 16χρονος με τον αγκώνα στο κεφάλι φαίνεται πως απέβη μοιραίο.
«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους ‘’έκοψε’’ δηλαδή να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη».
Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα αλλά πήγε στο υπόγειο χωρίς να ενημερώσει τους δικούς του όπου και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.
Νωρίς το πρωί οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο την πολυκατοικίας.
Το χρονικό της τραγωδίας
Ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο του 17χρονου, ομολόγησε ότι τον ξυλοκόπησε λέγοντας πως του επιτέθηκε επειδή το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».
Το θύμα ήταν με έναν φίλο του, όταν συναντήθηκε με τον δράστη ο οποίος επίσης ήταν μαζί με ένα ακόμη άτομο.
Ο δράστης πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Το θύμα δεν αισθανόταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο. Εκεί τον εντόπισε νεκρό το επόμενο πρωί η αδερφή του.
«Το παιδί ήταν νεκρό ώρες»
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, το 17χρονο αγόρι έφθασε νεκρό στις 12.15 το μεσημέρι σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς όπως αναφέρει «το παιδί ήταν νεκρό ώρες».
Σε κατάσταση σοκ η μητέρα του 17χρονου
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στις Σέρρες με τη μητέρα του 17χρονου που βρέθηκε νεκρός χθες μετά από δολοφονικό χτύπημα.
Η μητέρα του 17χρονου μόλις είδε το παιδί της αναίσθητο και λίγο αργότερα ενημερώθηκε πως έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών για παρακολούθηση.
Λίγο μετά η μητέρα που έχασε το παιδί της επέστρεψε στο σπίτι υποβασταζόμενη και σε κακή κατάσταση.
- Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο του 17χρονου – Το χρονικό της τραγωδίας
- Συνταγή: Χορτόπιτα με ανθότυρο
- Λεωφορείο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στο Ισραήλ – Έναν νεκρός και τρεις τραυματίες
- Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
- Τόσο όσο: Η προπόνηση σε σωστές μικρές δόσεις είναι η νέα τάση
- Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
- Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις
- Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις