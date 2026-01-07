Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 16χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες μετά από ξυλοδαρμό.

Η τοπική κοινωνία των Σερρών παραμένει σοκαρισμένη μετά την τραγική είδηση του θανάτου του 17χρονου.

Σοκαριστική μαρτυρία

Μία μαρτυρία στο MEGA για το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο των 17χρονο ρίχνει φως στην τραγική αυτή υπόθεση.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα».

Ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα. Όμως το χτύπημα που του κατάφερε ο 16χρονος με τον αγκώνα στο κεφάλι φαίνεται πως απέβη μοιραίο.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους ‘’έκοψε’’ δηλαδή να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη».

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα αλλά πήγε στο υπόγειο χωρίς να ενημερώσει τους δικούς του όπου και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

Νωρίς το πρωί οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο την πολυκατοικίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο του 17χρονου, ομολόγησε ότι τον ξυλοκόπησε λέγοντας πως του επιτέθηκε επειδή το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».

Το θύμα ήταν με έναν φίλο του, όταν συναντήθηκε με τον δράστη ο οποίος επίσης ήταν μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Ο δράστης πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Το θύμα δεν αισθανόταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο. Εκεί τον εντόπισε νεκρό το επόμενο πρωί η αδερφή του.

«Το παιδί ήταν νεκρό ώρες»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, το 17χρονο αγόρι έφθασε νεκρό στις 12.15 το μεσημέρι σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς όπως αναφέρει «το παιδί ήταν νεκρό ώρες».

Σε κατάσταση σοκ η μητέρα του 17χρονου

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στις Σέρρες με τη μητέρα του 17χρονου που βρέθηκε νεκρός χθες μετά από δολοφονικό χτύπημα.