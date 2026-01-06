Σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρρες η είδηση του θανάτου ενός 17χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τον 17χρονο βρήκε η μητέρα του στο υπόγειο του σπιτιού τους, στην πόλη των Σερρών. Σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έχασε τη ζωή του εξετάζονται από τις αρχές.