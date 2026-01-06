Σέρρες: Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του
Οι αρχές στις Σέρρες είχαν ενημερωθεί σήμερα το πρωί για την εξαφάνιση του 17χρονου
- Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
- Από τις πυραμίδες μέχρι UFO: 5 άλυτα μυστήρια που άφησε πίσω του το 2025
- Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
- Η ζωή και τα εγκλήματα της Αϊλίν Γουόρνος στη σειρά «Monster» του Netflix – Η δολοφόνος που δίχασε την Αμερική
Σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρρες η είδηση του θανάτου ενός 17χρονου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τον 17χρονο βρήκε η μητέρα του στο υπόγειο του σπιτιού τους, στην πόλη των Σερρών. Σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έχασε τη ζωή του εξετάζονται από τις αρχές.
- Θεοφάνεια: Μαθήτρια έπιασε τον σταυρό στον Γοργοπόταμο
- Κουτσούμπας: Το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών που αποφασίζουν να επιβάλλουν το δίκιο τους
- Τασούλας: Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα
- Σέρρες: Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του
- Ολυμπιακός: Δεν παίζει κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Μιλουτίνοφ
- Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
- Φάμελλος για Θεοφάνεια: Η φετινή χρονιά να είναι μια χρονιά αναγέννησης της πατρίδας μας
- Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις