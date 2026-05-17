Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες που θα κινούνται χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που θα παρουσιάσει ο καιρός την προσεχή εβδομάδα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

«Οι προγνωστικοί χάρτες εβδομαδιαίας τάσης δεν δείχνουν προς το παρόν εγκατάσταση καλοκαιρινού τύπου καιρού στη χώρα μας» αναφέρει στο άρθρο του που συνοδεύει την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την προσεχή εβδομάδα «τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας» λέει ο Κολυδάς

Ειδικότερα, ο έγκριτος μετεωρολόγος σημειώνει ότι την εβδομάδα 18 – 25 Μαΐου διακρίνεται σήμα αυξημένου υετού στην περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων, με τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με μεγαλύτερη πιθανότητα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Η αστάθεια πιθανότατα θα έχει πιο ανοιξιάτικο χαρακτήρα, δηλαδή «φαινόμενα που εκδηλώνονται κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας», σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Την εβδομάδα που ακολουθεί το φαινόμενο εξασθενεί, αλλά όχι πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να εκδηλωθούν «πρόσκαιρα τοπικά φαινόμενα, όπως τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά, αλλά μάλλον με πιο περιορισμένη ένταση και έκταση σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα».

Καιρός: Πώς θα κινηθούν οι θερμοκρασίες

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, ιδιαίτερα στα ανατολικά της χώρας, στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ωστόσο, τονίζει ο κ. Κολυδάς, «δεν μιλάμε για χειμωνιάτικη ψυχρή εισβολή, αλλά για μια δροσερή ανοιξιάτικη περίοδο, με θερμοκρασίες συγκρατημένες και χωρίς αξιόλογο θερμό επεισόδιο».

Για τη δεύτερη εβδομάδα, 25 Μαΐου – 1 Ιουνίου, από τη συνολική εικόνα δεν προκύπτει ισχυρό σήμα για πρώιμο καύσωνα ή παρατεταμένη θερμή εισβολή στην Ελλάδα.