Αλλάζει ραγδαία ο καιρός από την Πέμπτη, βάζοντας τέλος στις απόλυτα ήπιες συνθήκες των τελευταίων ημερών. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για την έλευση ενός δεκαημέρου αυξημένης αστάθειας, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Για σήμερα, ωστόσο, το σκηνικό διατηρείται πιο ομαλό. Στις περισσότερες περιοχές θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις. Σταδιακά, όμως, και κυρίως από το απόγευμα προς τη νύχτα, η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές. Οι δυτικοί άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 7 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πριν αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση: στα δυτικά ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και νότια θα κυμανθεί μεταξύ 28 και 30 βαθμών.

Καιρός: Η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι δυτικοί άνεμοι θα είναι ισχυροί κυρίως στα δυτικά του νομού, αγγίζοντας τα 6 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή από τους οδηγούς στο οδικό δίκτυο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο κύκλος της αστάθειας ανοίγει νωρίτερα. Παρότι η ημέρα θα ξεκινήσει με καλές συνθήκες, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες που θα κοπάσουν αργά το βράδυ. Εκεί η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς.

Σε κλοιό αστάθειας η χώρα για δέκα ημέρες

Από αύριο το σκηνικό μεταβάλλεται ριζικά. Η χώρα θα επηρεαστεί από ασταθείς αέριες μάζες για ένα δεκαήμερο, καθώς η «σύγκρουση» ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια με τις θερμότερες της εποχής θα δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον για έντονα φαινόμενα. Στο επίκεντρο των βροχών και των καταιγίδων, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το βόρειο και δυτικό Αιγαίο, καθώς και τα ορεινά της Πελοποννήσου.

Αν και τα φαινόμενα ενδέχεται να μην έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια, αναμένεται να είναι κατά τόπους σφοδρά, συνοδευόμενα από ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το μοτίβο θα επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά: ήπια πρωινά και ξαφνικές μπόρες μετά το μεσημέρι, οι οποίες θα εξασθενούν τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε απολύτως φυσιολογικά για το δεύτερο μισό του Μαΐου επίπεδα, κυμαινόμενη μεταξύ 24 και 27 βαθμών Κελσίου, χωρίς να αναμένεται ιδιαίτερη ψύχρα.