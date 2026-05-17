Κλειστές παραμένουν από χθες και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, οι σήραγγες Τ1-Τ2-Τ3 στα Τέμπη, καθώς εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης – αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των σηράγγων.

Θα εφαρμοστεί ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τμήμα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς, επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι).

Ειδικότερα, θα εφαρμοστεί ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+265), με εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

Τέμπη: Ολική εκτροπή και στα δύο ρεύματα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή και των δύο κατευθύνσεων του Α.Θ.Ε. στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και αντίστοιχα από τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.

Επιπλέον των δύο παραπάνω σημείων εκτροπής κυκλοφορίας, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Ευαγγελισμού, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Α/Κ Λεπτοκαρυάς, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ραψάνης, καθώς και αποκλεισμός της εισόδου προς τον διάδρομο της χοάνης του Σταθμού Διοδίων Πλαταμώνα με κατεύθυνση προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη στον Α/Κ Πλαταμώνα.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμόζονται καθημερινά από την 07:30 το πρωί έως την 20:30 το βράδυ – ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις δύο κατευθύνσεις (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιείται από την παλιά εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (υφιστάμενη Εθνική Οδός Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, μέσω Κοιλάδας Τεμπών) και συγκεκριμένα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τα διοικητικά όρια των Π.Ε. Λάρισας – Πιερίας.