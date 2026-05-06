Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ξεκίνησαν σήμερα , από την Περιφέρεια Αττικής, τα έργα για την επισκευή της σήραγγας στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Κωσταντοπούλειου Νοσοκομείου – Αγία Όλγα.

Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν εκπονηθεί από την Περιφέρεια Αττικής για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες. Η Τροχαία θα εφαρμόσει τα μέτρα, με την αρωγή της Δημοτικής Αστυνομίας και με προσωρινή σηματοδότηση, ώστε να γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Οι εργασίας γίνονται από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου ως το Δημοτικό Στάδιο και αντίστροφα.

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Νέας Ιωνίας είχε ζητήσει να ληφθούν μέτρα για τις φθορές στη σήραγγα, στη νησίδα και στα πεζοδρόμια της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, διότι «η οδική σήραγγα στο ύψος του Αδριάνειου Υδραγωγείου, έχει υποστεί εμφανείς φθορές, από τις οποίες ενδεχομένως προκύπτουν θέματα στατικότητας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από το οδόστρωμα βρίσκεται εγκιβωτισμένη η κοίτη του Ποδονίφτη, ενώ καθημερινά διέρχεται μεγάλος αριθμός οχημάτων και λεωφορείων από το σημείο, καθώς και ασθενοφόρα λόγω της γειτνίασης με το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Η Αγία Όλγα».