Έως τις 20 Μαΐου θα διαρκέσουν οι εργασίες που ξεκίνησαν την Τετάρτη 6 Μαΐου, από την Περιφέρεια Αττικής, για την επισκευή της σήραγγας στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Κωσταντοπούλειου Νοσοκομείου – Αγία Όλγα. Για το λόγο αυτό έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για όλο το προαναφερόμενο διάστημα. Παράλληλα τροχονόμοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία και στους παρακαμπτήριους δρόμους που επιβαρύνονται με τον κύριο όγκο της κίνησης.

Από την περιοχή διέρχονται οι λεωφορειακές γραμμές 421 και 602, ενώ μεταξύ των εργασιών, προβλέπεται και η αφαίρεση χωμάτινων όγκων που βρίσκονται πάνω από τη σήραγγα.

Το πλήρες πρόγραμμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει ανακοινωθεί από την αστυνομία και είναι το ακόλουθο:

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης γέφυρας επί της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία από 6-5-2026 έως την 20-5-2026

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης γέφυρας, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, περιοχής Δήμου Νέας Ιωνίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 00.01΄ ώρα της 6-5-2026 έως την 23.59΄ ώρα της 20-5-2026, ως εξής:

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ερμού προς την οδό Ομορφοκκλησιάς, μεταξύ των οδών Ερμού και Αγ. Όλγας, σε όλο το πλάτος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης, κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως θα εξυπηρετείται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού.

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ερμού προς την οδό Ομορφοκκλησιάς, μεταξύ των οδών Αγ. Όλγας και Χ. Μάντικα, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος στο εν λόγω ρεύμα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης, προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας δεξιά στην οδό Αγ. Όλγας, δεξιά στην οδό Θ. Κωνσταντοπούλου, αριστερά στην οδό Γαληνού και αριστερά στην οδό Χ. Μάντικα για να κατευθυνθούν τα οχήματα στον κόμβο Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Χ. Μάντικα-Φιλελλήνων.

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ομορφοκκλησιάς προς την οδό Ερμού, μεταξύ των οδών Ομορφοκκλησιάς και Φιλελλήνων, αρχικά σε όλο το πλάτος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στη συνέχεια σε όλο το πλάτος των δύο (2) κεντρικών [εκ των τεσσάρων (4) συνολικά] λωρίδων κυκλοφορίας που διαμορφώνονται στο εν λόγω ρεύμα κυκλοφορίας στον κόμβο Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Χ. Μάντικα-Φιλελλήνων. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης, η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως θα εξυπηρετείται αρχικά από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού και στη συνέχεια από τη δεξιά και την αριστερή λωρίδα της οδού.

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ομορφοκκλησιάς προς την οδό Ερμού, μεταξύ των οδών Φιλελλήνων και Στράβωνος, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος στο εν λόγω ρεύμα κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας δεξιά στην οδό Φιλελλήνων, αριστερά στην Εμμ. Παππά, δεξιά στην οδό Ναυάρχου Βότση, αριστερά στην οδό Κυδωνιών και αριστερά στην οδό Αντλιοστασίου για να κατευθυνθούν τα οχήματα στη Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως.

Καθορισμός, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα σε απόσταση 100 μέτρων πριν από την έναρξη της κατάληψης του οδοστρώματος.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στα τμήματα των οδών Αγ. Όλγας, Θ. Κωνσταντοπούλου, Γαληνού, Χ. Μάντικα, Φιλελλήνων, Εμμ. Παππά, Ναυάρχου Βότση, Κυδωνιών και Αντλιοστασίου μέσω των οποίων προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των ανωτέρω καταλήψεων του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω καταλήψεων του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, θα επιτρέπεται η αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων στον παράδρομο της οδού Αγ. Όλγας που οδηγεί στον χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας με παράλληλη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».