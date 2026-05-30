Στις φλόγες τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο επί της Περιφερειακής Υμηττού, λίγο πριν τα διόδια της Κατεχάκη ξέσπασε λίγο μετά τις δέκα το πρωί.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ έκλεισε την κυκλοφορία στις δεξιά λωρίδες, με συνέπεια η κίνηση να είναι αυξημένη.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες, που αποβιβάστηκαν πριν κινδυνεύσουν σοβαρά.