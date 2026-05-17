Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν οι επιβάτες της πτήσης 9A-CAN της Croatia Airlines, στο αεροδρόμιο Σπλιτ στην Κροατία, όταν ο πιλότος αποφάσισε να ακυρώσει τη διαδικασία απογείωσης και το αεροσκάφος κατέληξε εκτός διαδρόμου.

Σύμφωνα με την αεροπορική, οι πιλότοι ενήργησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας

Στα πλάνα των βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται το αεροσκάφος Airbus A220-300 να σκάβει το γρασίδι δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης λίγο προτού ακινητοποιηθεί. Ο κινητήρας του φαίνεται να ακουμπά στο γρασίδι έχοντας υποστεί ζημιά.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε», αναφέρει η αεροπορική εταιρία σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το αεροπλάνο είχε πενταμελές πλήρωμα.

A more clear visual by https://t.co/cvFqQ3sdMQ showing the brutal force of PW1524G-3 engines while the 11 month old Croatia Airlines Airbus A220-300 aircraft (9A-CAN) veered off ploughing through the grass next to the Runway. The Air Traffic Accident Investigation Agency says it… https://t.co/GbZZIMNc8r pic.twitter.com/yjN96zVgbw — FL360aero (@fl360aero) May 16, 2026

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων αναφέρει ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης απογείωσης και για το οποίο ξεκίνησε έρευνα.

«Μετά την ακύρωση της απογείωσης, ένας τροχός του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους βγήκε από τον διάδρομο και βρέθηκε στην παρακείμενη λωρίδα με το γρασίδι», αναφέρει σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος υπέστη «ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές».

A Croatia Airlines A220-300 veered off the runway after aborting takeoff in Split. Aircraft 9A-CAN came to a safe stop despite the difficulty. #croatiaairlines #a220 pic.twitter.com/cNTny6zMTC — Air Data News (@airwayaviation) May 16, 2026

Η πτήση είχε προορισμό τη Φρανκφούρτη στη Γερμανία και προτού αποφασιστεί η ακύρωση της απογείωσης, το αεροσκάφος είχε φτάσει σε μέγιστη ταχύτητα 131 κόμβων (άνω των 240 χλμ./ώρα). Το Airbus που μετέφερε 132 επιβάτες.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, οι πιλότοι ενήργησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, ωστόσο δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία για τους λόγους αυτής της απόφασης. Ο διάδρομος παρέμεινε κλειστός για όλες τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι.

«Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τεχνικών ελέγχων και των επίσημων διαδικασιών», δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Croatia Airlines.