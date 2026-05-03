Αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου του Πέδρο Σάντσεθ στην Τουρκία

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Άγκυρα λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που συνέβη εν ώρα πτήσης, σύμφωνα με την Γραμματεία Επικοινωνίας. Το περιστατικό ανάγκασε την πτήση να διακοπεί και να πραγματοποιηθεί προσγείωση στην τουρκική πρωτεύουσα ως μέτρο ασφαλείας.

Ο Σάντσεθ κατευθυνόταν προς την Αρμενία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας όταν συνέβη το περιστατικό. Η προσγείωση στην Άγκυρα πραγματοποιήθηκε με ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο. Η ισπανική κυβέρνηση υποβάθμισε το γεγονός της αναγκαστικής προσγείωσης.

Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη φύση της βλάβης ή την κατάσταση του αεροσκάφους, αν και αυτού του είδους οι αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως σύμφωνα με τα τυπικά πρωτόκολλα ασφαλείας στην κρατική αεροπορία.

Αυτού του είδους οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται συνήθως με αεροσκάφη και πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό αυστηρούς τεχνικούς και ασφαλιστικούς ελέγχους.

Τα ορόσημα της Συνόδου Κορυφής και το σχέδιο Σάντσεθ

Το αεροσκάφος Airbus A310 που μετέφερε τον Σάντσεζ και την υπόλοιπη ισπανική αντιπροσωπεία αναχώρησε από την αεροπορική βάση Τορεχόν ντε Αρντόθ στη Μαδρίτη λίγο πριν τις τέσσερις το απόγευμα, με προορισμό το Γιερεβάν της Αρμενίας, όπου περίπου πενήντα ηγέτες από χώρες που συμμετέχουν στο φόρουμ θα συναντηθούν τη Δευτέρα.

Η ισπανική αντιπροσωπεία θα διανυκτερεύσει στην Άγκυρα και θα συνεχίσει το ταξίδι της αυτή τη Δευτέρα, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Επιπλέον, η σύνοδος κορυφής σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο με τον Καναδά ως προσκεκλημένη χώρα (εκπροσωπούμενη από τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι) και την παρουσία του Τούρκου αντιπροέδρου σε αρμενικό έδαφος, μια σημαντική χειρονομία της Τουρκίας προς την Αρμενία για την περιφερειακή διπλωματία.

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας είχε καταστεί αυτή την εβδομάδα βασικός στόχος για τον ισπανό πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της εξωτερικής στρατηγικής του να ηγηθεί της αριστεράς στον κόσμο, καθώς σχεδίαζε να επιτεθεί στα τεχνολογικά μονοπώλια και στους λεγόμενους «τεχνο-ολιγάρχες».