Ο δράστης της επίθεσης στην Ουάσινγκτον θα κατηγορηθεί και για επίθεση σε αστυνομικό

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο δήλωσε σήμερα ότι οι έρευνες έδειξαν ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας δέχτηκε πυρά από τον δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο.

«Μπορούμε τώρα να εξακριβώσουμε ότι ένα σφαιρίδιο που προήλθε από το κυνηγετικό όπλο Mossberg του κατηγορουμένου είναι συνυφασμένο με την ίνα του γιλέκου του αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας», δήλωσε η Πίρο μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

«Είναι σίγουρα η σφαίρα του», είπε.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «απόπειρας δολοφονίας του προέδρου»

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Δεν έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ένοχος ή αθώος.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε σήμερα ότι ενδέχεται να απαγγελθούν περισσότερες κατηγορίες εις βάρος του Άλεν καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Υποβολή αίτησης από την υπεράσπιση του Κόουλ

Το Σάββατο, οι δικηγόροι του Άλεν, σε έγγραφο που κατέθεσαν στο δικαστήριο, ζήτησαν από το δικαστήριο να τον απαλλάξει από κάθε μέτρο πρόληψης αυτοκτονίας (σ.σ. suicide watch) κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Οι δικηγόροι του Άλεν δήλωσαν ότι «δεν έχουν διαπιστώσει, και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζουν, ότι υπάρχει πρόθεση τιμωρίας του κ. Άλεν. Παρ’ όλα αυτά, η υπαγωγή του σε μέτρα πρόληψης αυτοκτονίας ισοδυναμεί με τιμωρία, καθώς, όπως στην περίπτωση αυτή, δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αυτοκτονικών τάσεων», έγραψαν.

Υποστήριξαν ότι η υπαγωγή του σε «επιτήρηση αυτοκτονίας και μέτρα πρόληψης αυτοκτονίας ισοδυναμεί με παραβίαση των δικαιωμάτων του βάσει της ρήτρας της δίκαιης διαδικασίας (σ.σ. Due Process: τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν μετά την σύλληψη ενός κατηγορουμένου) του Συντάγματος των ΗΠΑ».