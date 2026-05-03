Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 20:28
Πυροβολισμοί και τραυματισμός άνδρα σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Ο δράστης της επίθεσης στην Ουάσινγκτον θα κατηγορηθεί και για επίθεση σε αστυνομικό
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 20:49

Ένα σφαιρίδιο από τα σκάγια που χρησιμοποίησε στην καραμπίνα του ο δράστης, φέρεται να βρέθηκε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο αστυνομικού.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο δήλωσε σήμερα ότι οι έρευνες έδειξαν ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας δέχτηκε πυρά από τον δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο.

«Μπορούμε τώρα να εξακριβώσουμε ότι ένα σφαιρίδιο που προήλθε από το κυνηγετικό όπλο Mossberg του κατηγορουμένου είναι συνυφασμένο με την ίνα του γιλέκου του αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας», δήλωσε η Πίρο μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

«Είναι σίγουρα η σφαίρα του», είπε.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «απόπειρας δολοφονίας του προέδρου»

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Δεν έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ένοχος ή αθώος.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε σήμερα ότι ενδέχεται να απαγγελθούν περισσότερες κατηγορίες εις βάρος του Άλεν καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Υποβολή αίτησης από την υπεράσπιση του Κόουλ

Το Σάββατο, οι δικηγόροι του Άλεν, σε έγγραφο που κατέθεσαν στο δικαστήριο, ζήτησαν από το δικαστήριο να τον απαλλάξει από κάθε μέτρο πρόληψης αυτοκτονίας (σ.σ. suicide watch) κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Οι δικηγόροι του Άλεν δήλωσαν ότι «δεν έχουν διαπιστώσει, και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζουν, ότι υπάρχει πρόθεση τιμωρίας του κ. Άλεν. Παρ’ όλα αυτά, η υπαγωγή του σε μέτρα πρόληψης αυτοκτονίας ισοδυναμεί με τιμωρία, καθώς, όπως στην περίπτωση αυτή, δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αυτοκτονικών τάσεων», έγραψαν.

Υποστήριξαν ότι η υπαγωγή του σε «επιτήρηση αυτοκτονίας και μέτρα πρόληψης αυτοκτονίας ισοδυναμεί με παραβίαση των δικαιωμάτων του βάσει της ρήτρας της δίκαιης διαδικασίας (σ.σ. Due Process: τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν μετά την σύλληψη ενός κατηγορουμένου) του Συντάγματος των ΗΠΑ».

Αφρική: Θα μετατρέψει η Κίνα τη Μαύρη Ήπειρο σε «παγκόσμιο εργοστάσιο»;

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Το Ιράν εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην ειρηνευτική πρότασή του – «Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά»

Εσωκομματικό Ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Κόσμος 03.05.26

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Washington Post 03.05.26

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Στην Τουρκία 03.05.26

Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Κόσμος 03.05.26

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Κόσμος 03.05.26

Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

inStream - Ροή Ειδήσεων
Εσωκομματικό Ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ένα γκολ-εφεύρεση άνοιξε τον δρόμο για τον ΠΑΟΚ, ένα… τσουβάλι γκολ έχασε ο Ολυμπιακός και μαζί… τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (3-1).

Άκης Στρατόπουλος
H Chloe Cherry πιστεύει ότι πολλοί στρέφονται στο OnlyFans λόγω φτώχειας
Φταίει ο καπιταλισμός; 03.05.26

Η Chloe Cherry, την οποία είδαμε στο «Euphoria», δήλωσε ότι η σεξεργασία έχει κανονικοποιηθεί λόγω του καπιταλισμού και της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τότεναμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Καιρός: Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο – Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας
Οι μετρήσεις 03.05.26

Ο καιρός… «τρελάθηκε». Η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Νοσταλγία 03.05.26

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2: Πήραν το ντέρμπι και «κλείδωσε» το Champions League
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ» επικρατώντας της Λίβερπουλ με 3-2 και εξασφάλισε μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν,

Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ούτε τα προσχήματα οι Ιταλοί διαιτητές στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το γκολ του Γερεμέγεφ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς ο Μπάμπα παρεμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Αν και βαθμολογικά αδιάφορα τα ματς του 5-8, ο Άρης νίκησε 2-0 (Ντουντού 11', Γιαννιώτα 86') τον ΟΦΗ, ο οποίος μπροστά σε οκτώ χιλιάδες οπαδούς του γιόρτασε την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
«Δεν είμαστε μόνοι» 03.05.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί
Ποδόσφαιρο 03.05.26

«Αέρας» ο Λεβαδειακός κέρδισε άνετα τον Βόλο με 5-2 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγωνιστικές. «Κέρβερος» ο γκολκίπερ των γηπεδούχων Λούκας ‘Ανακερ. Με τρία πέναλτι ισάριθμα γκολ των Βοιωτών

Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, εξετάστηκε, αλλά δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό και επέστρεψε στο σπίτι του

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

