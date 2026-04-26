Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ

Δημοσιεύθηκε το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν, στο οποίο αποκαλεί τον πρόεδρο Τραμπ ως «παιδεραστή, βιαστή, προδότη».

Εξήγησε επακριβώς τους λόγους που έκανε τις πράξεις του. Έγραψε ότι «όσον αφορά το γιατί έκανα όλα αυτά: Είμαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ό,τι κάνουν οι εκπρόσωποί μου αντανακλάται σε μένα. Και δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

Οι αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου και της κυβέρνησης Τραμπ, αποτελούσαν στόχους του Κόουλ, ιδανικά για τον ίδιο κατά σειρά αξιώματος. Από τον πιο υψηλόβαθμο στον πιο χαμηλόβαθμο. Δεν είχε σκοπό να χτυπήσει κανένα μέλος σώματος ασφαλείας, κανέναν από την ασφάλεια του ξενοδοχείου και κανέναν καλεσμένο.

Τι γράφει το μανιφέστο του δράστη

«Γεια σε όλους! Μάλλον προκάλεσα έκπληξη σε πολλούς σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη από όλους όσους καταχράστηκα την εμπιστοσύνη τους. Ζητώ συγγνώμη από τους γονείς μου που τους είπα ότι είχα συνέντευξη χωρίς να διευκρινίσω ότι ήταν για το «Most Wanted» (σ.σ. δημοφιλής εκπομπή με καταζητούμενους).

Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους και τους μαθητές μου που είπα ότι είχα μια προσωπική έκτακτη ανάγκη (μέχρι να διαβάσει κανείς αυτό το κείμενο, πιθανότατα θα χρειαστεί να πάω στα επείγοντα, αλλά δύσκολα μπορώ να πω ότι δεν είναι κατάσταση που προκάλεσα εγώ ο ίδιος).

Ζητώ συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους που ταξίδεψαν δίπλα μου, όλους τους εργαζόμενους που χειρίστηκαν τις αποσκευές μου και όλους τους άλλους αθώους ανθρώπους στο ξενοδοχείο που έβαλα σε κίνδυνο απλά και μόνο επειδή βρισκόμουν κοντά τους.

Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους υπέστησαν κακοποίηση ή/και δολοφονήθηκαν πριν από αυτό, από όλους όσους υπέφεραν πριν μπορέσω να το επιχειρήσω, από όλους όσους μπορεί να συνεχίσουν να υποφέρουν μετά, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή την αποτυχία μου.

Δεν περιμένω συγχώρεση, αλλά αν μπορούσα να βρω κάποιον άλλο τρόπο να φτάσω τόσο κοντά, θα τον είχα ακολουθήσει. Και πάλι, τις ειλικρινείς μου συγγνώμες.

Όσον αφορά το γιατί έκανα όλα αυτά: Είμαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ό,τι κάνουν οι εκπρόσωποί μου αντανακλάται σε μένα.

Και δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του.

(Λοιπόν, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ήμουν πλέον διατεθειμένος εδώ και πολύ καιρό, αλλά αυτή είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία που είχα να κάνω κάτι γι’ αυτό.)

Η στοχοθεσία του δράστη – Ποιους θα χτυπούσε και ποιους όχι

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης (εκτός του κ. Πατέλ): αποτελούν στόχους, κατά σειρά προτεραιότητας από τον πιο υψηλόβαθμο προς τον πιο χαμηλόβαθμο.

Μυστική Υπηρεσία: αποτελούν στόχους μόνο αν είναι απαραίτητο, και πρέπει να εξουδετερωθούν με μη θανατηφόρα μέσα αν είναι δυνατόν (δηλαδή, ελπίζω να φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα, γιατί ένα χτύπημα στο στήθος με καραμπίνα κάνει μεγάλη ζημιά σε όσους δεν φορούν).

Ασφάλεια ξενοδοχείου: δεν αποτελούν στόχους, αν είναι δυνατόν (δηλαδή, εκτός αν πυροβολήσουν εμένα).

Αστυνομία του Καπιτωλίου: το ίδιο με την ασφάλεια του ξενοδοχείου.

Εθνική Φρουρά: το ίδιο με την ασφάλεια του ξενοδοχείου.

Υπάλληλοι του ξενοδοχείου: δεν αποτελούν καθόλου στόχους.

Επισκέπτες: δεν αποτελούν καθόλου στόχους.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες, ανέφερε πως θα χρησιμοποιούσε σκάγια αντί για σφαίρες, αναφέροντας πως δεν θα μπορούσαν να περάσουν μέσα από τους τοίχους.

Συμπλήρωσε πως «θα περνούσα πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι *επέλεξαν* να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, και είναι επομένως συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο».