ΗΠΑ: Το χρονικό της επίθεσης στο δείπνο Τραμπ για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου – Παγκόσμια καταδίκη
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 12:14

ΗΠΑ: Το χρονικό της επίθεσης στο δείπνο Τραμπ για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου – Παγκόσμια καταδίκη

Σύσσωμος ο κόσμος καταδικάζει τους πυροβολισμούς στο δείπνο για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου

Προσωπικότητες από όλο τον πολιτικό χώρο καταδίκασαν την επίθεση στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και πολλοί άλλοι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μαζί με εκατοντάδες δημοσιογράφους και διασημότητες.

Το CBS News ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης δήλωσε στις αρχές ότι στοχοποιούσε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Το χρονικό της επίθεσης στο δείπνο Τραμπ

Το ετήσιο δείπνο των Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε αρχίσει όταν ακούστηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.

Ξαφνικά ακούσθηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!», με τους παρευρισκόμενους  να ξαπλώνουν στο πάτωμα, , ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια.

Πράκτορες της Secret Service μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι.

Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου.

Σε βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.

Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι παρευρισκόμενοι φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

Παγκόσμια καταδίκη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο Τραμπ για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση με τη σύζυγό του Κέλι, δήλωσε ότι και οι δύο «προσεύχονται για τη χώρα μας απόψε».

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε: «Η βία και το χάος στην Αμερική πρέπει να σταματήσουν».

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, δήλωσε ότι είναι «πολύ ευγνώμων στα μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που έκαναν τη δουλειά τους… και διασφάλισαν ότι όλοι οι επισκέπτες ήταν ασφαλείς». Είπε ότι δεν υπήρχε άμεσος λόγος να πιστεύουμε ότι κάποιος άλλος εκτός από τον ένοπλο συμμετείχε στην επίθεση.

Ο Γουεϊτζία Τζιανγκ, ανώτερος ανταποκριτής του Λευκού Οίκου στο CBS News και πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο οποίος καθόταν δίπλα στον Τραμπ καθώς εκτυλίσσονταν το περιστατικό, τόνισε τον ρόλο της δημοσιογραφίας στην υπηρεσία του κοινού, λέγοντας «όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, τρέχουμε προς την κρίση, όχι μακριά από αυτήν».

«Μια νύχτα που σκεφτόμαστε τις ελευθερίες που ορίζονται στην Πρώτη Τροπολογία, πρέπει επίσης να σκεφτούμε πόσο εύθραυστες είναι», είπε. «Δόξα τω Θεώ που όλοι είναι ασφαλείς και σας ευχαριστούμε που ήρθατε μαζί απόψε. Θα το ξανακάνουμε αυτό».

Ευρωπαϊκή Ένωση

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας αφού μέλη των δυνάμεων ασφαλείας απομάκρυναν τον Ντόναλντ Τραμπ από δεξίωση στην Ουάσιγκτον έπειτα από πυροβολισμούς.

Μέσω του X, η ευρωπαία αξιωματούχος δήλωσε επίσης «ανακουφισμένη» για το γεγονός ότι είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σ’ αυτή τη δεξίωση την οποία παρέθετε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, περιλαμβανομένου του αμερικανού προέδρου.

«Μια εκδήλωση που επρόκειτο να τιμήσει τον ελεύθερο Τύπο, ποτέ δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε σκηνή τρόμου», πρόσθεσε η Κάγια Κάλας. Ο επιτιθέμενος συνελήφθη πριν μπορέσει να εισέλθει στην αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο των ανταποκριτών.

Βρετανία

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένος» από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε στη διάρκεια δεξίωσης των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον και εξέφρασε την «απέραντη ανακούφισή» του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι άλλοι συμμετέχοντες στη δεξίωση είναι ασφαλείς.

«Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο Στάρμερ μέσω του λογαριασμού του στο X.


Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ (τοπική ώρα), λιγότερο από 48 ώρες πριν από την άφιξη στην Ουάσιγκτον του βασιλιά Καρόλου Γ’ για επίσημη επίσκεψη.

Ο πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Κρίστιαν Τέρνερ, δήλωσε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της βρετανικής πρεσβείας παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και εξέφρασε την εκτίμησή του για «την ταχεία και επαγγελματική αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ».

«Είμαστε ευγνώμονες που ο Πρόεδρος και όλοι οι παρευρισκόμενοι δεν τραυματίστηκαν και οι καλύτερες ευχές μας είναι με τον τραυματισμένο αστυνομικό», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυστραλία

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε επαίνεσε επίσης την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και άλλες αρχές επιβολής του νόμου «για την ταχεία δράση τους».

«Χαίρομαι που ακούω ότι ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, μαζί με όλους τους παρευρισκόμενους στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, είναι ασφαλείς», είπε.

Καναδάς

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι είναι «ανακουφισμένος που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι καλεσμένοι είναι ασφαλείς».

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε καμία δημοκρατία και οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους έχουν συγκλονιστεί από αυτό το ανησυχητικό γεγονός», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Μεξικό

Η πρόεδρος Κλαούντια Σάινμπαουμ εξέφρασε επίσης την ανακούφισή της που ο Τραμπ και η σύζυγός του ήταν ασφαλείς. «Τους στέλνουμε τον σεβασμό μας», έγραψε στο X. «Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι ο τρόπος».

Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει ότι είναι «σοκαρισμένος από την απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στην Ουάσινγκτον.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι αισθάνεται ανακουφισμένος που ο Τραμπ και η πρώτη κυρία είναι «ασφαλείς και καλά» και στέλνει «ευχές για πλήρη και ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό, ενώ χαιρετίζει την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ για την άμεση και αποφασιστική δράση της».

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ ήταν ο στόχος του δράστη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος δήλωσε στις αρχές μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.


Οι αξιωματούχοι εξέφρασαν γρήγορα την αλληλεγγύη τους προς τους ηγέτες στις ΗΠΑ και καταδίκασαν την επίθεση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε: «Το Ισραήλ στέκεται δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ». Είπε ότι καταδικάζει «με τους πιο κατηγορηματικούς όρους το περιστατικό με τους πυροβολισμούς». «Μηδενική ανοχή στην πολιτική βία», πρόσθεσε ο Σάαρ.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ εξέφρασε επίσης την ανακούφισή του που ο Αμερικανός αξιωματικός επιβολής του νόμου που πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης «είναι ασφαλής και βρίσκεται σε πορεία ανάρρωσης».

«Από τους Αγίους Τόπους, προσευχόμαστε για την ασφάλεια και την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των ηγετών τους μετά από αυτή την αποτρόπαια επίθεση», δήλωσε ο Χέρτζογκ.

Πακιστάν

Οι Πακιστανοί ηγέτες, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί ως βασικοί μεσολαβητές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, εξέδωσαν έντονες δηλώσεις καταδίκης.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι ήταν «βαθιά σοκαρισμένος από το ανησυχητικό περιστατικό με τους πυροβολισμούς» και ανακουφισμένος που οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς. Είπε ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές» του είναι με τον Τραμπ και του εύχομαι να συνεχίσει να είναι ασφαλής και να έχει ευημερία».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ισάκ Νταρ εξέφρασε επίσης την ανακούφισή του που ο Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και ο αντιπρόεδρος είναι ασφαλείς.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας, η οποία είναι εχθρός της διπλωματίας και απαράδεκτη σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Οι καλύτερες ευχές μας απευθύνονται στον [πρόεδρο] και στον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Νταρ.

Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

