Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 09:18

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί μέσα στην αίθουσα του ξενοδοχείου Washington Hilton, οδηγώντας στην άμεση απομάκρυνση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του Μελάνια.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη επιτόπου.

Να σημειωθεί ότι πριν από αυτό το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γίνει στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας το 2024.

Το χρονικό των πυροβολισμών και η άμεση απομάκρυνση Τραμπ

Το ετήσιο δείπνο των Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε αρχίσει όταν ακούστηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.

Ξαφνικά ακούσθηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!», με τους παρευρισκόμενους  να ξαπλώνουν στο πάτωμα, , ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια.

Πράκτορες της Secret Service μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι.

Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου.

Σε βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.

Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι παρευρισκόμενοι φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

Ποιος είναι ο δράστης

Ένας άνδρας οπλισμένος με πολλά όπλα εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ προτού «συνελήφθη» από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες αφότου απομακρύνθηκε από την εκδήλωση.

Φωτογραφία του υπόπτου για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η οποία δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Truth Social του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Ένας αξιωματικός πυροβολήθηκε, αλλά «σώθηκε από το γεγονός ότι φορούσε προφανώς ένα πολύ καλό αλεξίσφαιρο γιλέκο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Δύο αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα, αναγνώρισαν τον άνδρα που βρίσκεται υπό κράτηση ως τον Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνια.

Ο Τζέφρι Κάρολ, επικεφαλής του Τμήματος Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ρωτήθηκε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη και απάντησε ότι αυτό δεν είναι ακόμη γνωστό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί δεν σημαίνει ότι επρόκειτο για σφάλμα ασφαλείας.

Το σημείο ελέγχου, όπου συνελήφθη ο ύποπτος, υπήρχε εκεί για κάποιο λόγο και λειτούργησε, είπε ο Κάρολ, κάνοντας γνωστό πως ο ύποπτος δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στις αρχές. Όπως πρόσθεσε, δε, ήταν ένοικος του ξενοδοχείου όπου λάμβανε χώρα η εκδήλωση.

«Θα επαναληφθεί σε ένα μήνα η εκδήλωση» λέει ο Τραμπ

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και όλα τα άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της διοίκησής του που παρευρέθηκαν «βρίσκονται σε άριστη κατάσταση», έγραψε ο πρόεδρος σε ξεχωριστή ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από την εκδήλωση.

Πρόσθεσε: «Έχω μιλήσει με όλους τους εκπροσώπους που είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση και θα επαναπρογραμματίσουμε την εκδήλωση εντός 30 ημερών».

Στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επαίνεσε την Μυστική Υπηρεσία και τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία δράση τους.

«Αυτή ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου που υποτίθεται ότι θα έφερε κοντά μέλη και των δύο κομμάτων με μέλη του Τύπου», είπε ο Τραμπ. «Και κατά κάποιο τρόπο, το έκανε, επειδή το γεγονός ότι μόλις ενώθηκαν, είδα ένα δωμάτιο που ήταν απλώς εντελώς ενιαίο. Ήταν, κατά μία έννοια, πολύ όμορφο».

Οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αντιμετωπίσει πριν από αυτό το περιστατικό δύο απόπειρες δολοφονίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος και ως υποψήφιος.

Η πιο δύσκολη στιγμή σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, όπου ένας ένοπλος εισήλθε σε μια κοντινή ταράτσα έχοντας άμεση οπτική επαφή με τον τότε υποψήφιο Τραμπ, καθώς μιλούσε στη σκηνή. Ένας περαστικός σκοτώθηκε και ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί. Οι πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ύποπτο, τον 20χρονο Τόμας Κρουκς, επί τόπου.

Αρκετοί πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ φώναξαν «πυροβολισμοί» στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αναφορές των παρευρισκόμενων εκεί.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, ένας ένοπλος άνδρας κρύφτηκε κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα με σκοπό να τον σκοτώσει, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ράιαν Ρουθ σχεδίαζε μεθοδικά να δολοφονήσει τον Τραμπ επί εβδομάδες προτού σημαδέψει με ένα τουφέκι μέσα από τους θάμνους καθώς έπαιζε γκολφ. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισε τον Ρουθ πριν προλάβει να ανοίξει πυρ εναντίον του Τραμπ και σύντομα συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Ο Ρουθ κρίθηκε ένοχος πέρυσι για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο.

Επίσης, τον Φεβρουάριο, ένας 21χρονος άνδρας, ο Όστιν Τάκερ Μάρτιν, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε αφού εισήλθε στο θέρετρο Mar-a-Lago του Τραμπ στη Φλόριντα με κυνηγετικό όπλο, αλλά ο Πρόεδρος δεν ήταν εκεί.

Στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει η απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που έλαβε χώρα στο Washington Hilton στην Connecticut Avenue παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφερε στο προσκήνιο το γεγονός ότι στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει η απόπειρα σε βάρος του προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα στις 30 Μαρτίου 1981, όταν ο δράστης, Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, πυροβόλησε τον Ρίγκαν καθώς επέστρεφε στη λιμουζίνα του μετά από μια ομιλία μέσα στο ξενοδοχείο.

Ο Ρίγκαν επέζησε, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά από μια σφαίρα που εξοστρακίστηκε από το πλάι μιας προεδρικής λιμουζίνας και τον χτύπησε στον κορμό, σπάζοντας ένα πλευρό και τρυπώντας έναν από τους πνεύμονές του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσιγκτον και τελικά πήρε εξιτήριο στις 11 Απριλίου.

Οι πυροβολισμοί πιθανότατα δεν σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ήταν απίθανο οι πυροβολισμοί να συνδέονται με τον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Δεν πρόκειται να με αποτρέψει από το να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αυτό είχε κάποια σχέση με αυτό, πραγματικά δεν νομίζω, με βάση αυτά που γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, νωρίτερα, είχε δηλώσει «ποτέ δεν ξέρεις» αν θα μπορούσε να συνδεθεί με τον πόλεμο και είπε ότι οι ερευνητές εργάζονται για να διερευνήσουν το κίνητρο των πυροβολισμών.

Economy
Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Κόσμος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Γεώργιος Μαζιάς
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Ακροδεξιά βία 26.04.26

Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Κόσμος 25.04.26

Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Σύνταξη
Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Μέση Ανατολή 25.04.26

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Σύνταξη
Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Ένοπλοι έφηβοι 25.04.26

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία

Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Κόσμος 25.04.26

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις

Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Σύνταξη
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Κυριακή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού αναμένονται καταιγίδες

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ: Είσαι ο λόγος που συνεχίζω να παλεύω με τον καρκίνο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

«Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» - Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς στα social media

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Προκλήσεις 26.04.26

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές της Μεσογείου

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Γεώργιος Μαζιάς
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
