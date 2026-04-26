Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί μέσα στην αίθουσα του ξενοδοχείου Washington Hilton, οδηγώντας στην άμεση απομάκρυνση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του Μελάνια.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη επιτόπου.

Να σημειωθεί ότι πριν από αυτό το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γίνει στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας το 2024.

Το χρονικό των πυροβολισμών και η άμεση απομάκρυνση Τραμπ

Το ετήσιο δείπνο των Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε αρχίσει όταν ακούστηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.

Ξαφνικά ακούσθηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!», με τους παρευρισκόμενους να ξαπλώνουν στο πάτωμα, , ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια.

Πράκτορες της Secret Service μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι.

Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου.

Σε βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.

Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι παρευρισκόμενοι φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

🚨| El momento en el que Marco Rubio se agacha durante la cena de corresponsales. El servicio secreto le pide que baje la cabeza. Minutos antes de ser evacuado. pic.twitter.com/WVMIsMoJR2 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) April 26, 2026

Ποιος είναι ο δράστης

Ένας άνδρας οπλισμένος με πολλά όπλα εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ προτού «συνελήφθη» από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες αφότου απομακρύνθηκε από την εκδήλωση.

Ένας αξιωματικός πυροβολήθηκε, αλλά «σώθηκε από το γεγονός ότι φορούσε προφανώς ένα πολύ καλό αλεξίσφαιρο γιλέκο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Δύο αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα, αναγνώρισαν τον άνδρα που βρίσκεται υπό κράτηση ως τον Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνια.

🚨#BREAKING: Photos just posted by Donald Trump appear to show the suspect identified as Cole Thomas Allen, a 31-year-old teacher from California on the ground surrounded by law enforcement officers at the Washington Hilton following the shooting at the White House… pic.twitter.com/9gEVhPGJ79 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 26, 2026

Ο Τζέφρι Κάρολ, επικεφαλής του Τμήματος Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ρωτήθηκε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη και απάντησε ότι αυτό δεν είναι ακόμη γνωστό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί δεν σημαίνει ότι επρόκειτο για σφάλμα ασφαλείας.

Το σημείο ελέγχου, όπου συνελήφθη ο ύποπτος, υπήρχε εκεί για κάποιο λόγο και λειτούργησε, είπε ο Κάρολ, κάνοντας γνωστό πως ο ύποπτος δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στις αρχές. Όπως πρόσθεσε, δε, ήταν ένοικος του ξενοδοχείου όπου λάμβανε χώρα η εκδήλωση.

«Θα επαναληφθεί σε ένα μήνα η εκδήλωση» λέει ο Τραμπ

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και όλα τα άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της διοίκησής του που παρευρέθηκαν «βρίσκονται σε άριστη κατάσταση», έγραψε ο πρόεδρος σε ξεχωριστή ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από την εκδήλωση.

Πρόσθεσε: «Έχω μιλήσει με όλους τους εκπροσώπους που είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση και θα επαναπρογραμματίσουμε την εκδήλωση εντός 30 ημερών».

Στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επαίνεσε την Μυστική Υπηρεσία και τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία δράση τους.

«Αυτή ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου που υποτίθεται ότι θα έφερε κοντά μέλη και των δύο κομμάτων με μέλη του Τύπου», είπε ο Τραμπ. «Και κατά κάποιο τρόπο, το έκανε, επειδή το γεγονός ότι μόλις ενώθηκαν, είδα ένα δωμάτιο που ήταν απλώς εντελώς ενιαίο. Ήταν, κατά μία έννοια, πολύ όμορφο».

Οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αντιμετωπίσει πριν από αυτό το περιστατικό δύο απόπειρες δολοφονίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος και ως υποψήφιος.

Η πιο δύσκολη στιγμή σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, όπου ένας ένοπλος εισήλθε σε μια κοντινή ταράτσα έχοντας άμεση οπτική επαφή με τον τότε υποψήφιο Τραμπ, καθώς μιλούσε στη σκηνή. Ένας περαστικός σκοτώθηκε και ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί. Οι πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ύποπτο, τον 20χρονο Τόμας Κρουκς, επί τόπου.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, ένας ένοπλος άνδρας κρύφτηκε κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα με σκοπό να τον σκοτώσει, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ράιαν Ρουθ σχεδίαζε μεθοδικά να δολοφονήσει τον Τραμπ επί εβδομάδες προτού σημαδέψει με ένα τουφέκι μέσα από τους θάμνους καθώς έπαιζε γκολφ. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισε τον Ρουθ πριν προλάβει να ανοίξει πυρ εναντίον του Τραμπ και σύντομα συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Ο Ρουθ κρίθηκε ένοχος πέρυσι για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο.

Επίσης, τον Φεβρουάριο, ένας 21χρονος άνδρας, ο Όστιν Τάκερ Μάρτιν, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε αφού εισήλθε στο θέρετρο Mar-a-Lago του Τραμπ στη Φλόριντα με κυνηγετικό όπλο, αλλά ο Πρόεδρος δεν ήταν εκεί.

Στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει η απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που έλαβε χώρα στο Washington Hilton στην Connecticut Avenue παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφερε στο προσκήνιο το γεγονός ότι στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει η απόπειρα σε βάρος του προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα στις 30 Μαρτίου 1981, όταν ο δράστης, Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, πυροβόλησε τον Ρίγκαν καθώς επέστρεφε στη λιμουζίνα του μετά από μια ομιλία μέσα στο ξενοδοχείο.

Ο Ρίγκαν επέζησε, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά από μια σφαίρα που εξοστρακίστηκε από το πλάι μιας προεδρικής λιμουζίνας και τον χτύπησε στον κορμό, σπάζοντας ένα πλευρό και τρυπώντας έναν από τους πνεύμονές του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσιγκτον και τελικά πήρε εξιτήριο στις 11 Απριλίου.

Οι πυροβολισμοί πιθανότατα δεν σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ήταν απίθανο οι πυροβολισμοί να συνδέονται με τον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Δεν πρόκειται να με αποτρέψει από το να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αυτό είχε κάποια σχέση με αυτό, πραγματικά δεν νομίζω, με βάση αυτά που γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, νωρίτερα, είχε δηλώσει «ποτέ δεν ξέρεις» αν θα μπορούσε να συνδεθεί με τον πόλεμο και είπε ότι οι ερευνητές εργάζονται για να διερευνήσουν το κίνητρο των πυροβολισμών.