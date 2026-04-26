Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε γρήγορα από τη σκηνή από τις Μυστικές Υπηρεσίες, την στιγμή που ένοπλοι των υπηρεσιών ασφαλείας ανέβηκαν στην σκηνή με αυτόματα όπλα, μετά από πιθανούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, το Σάββατο.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και μέλη του υπουργικού Συμβουλίου του Τραμπ που επίσης παρευρίσκονταν εκεί απομακρύνθηκαν επίσης εσπευσμένα. Πηγή που μίλησε στο CNN ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι ασφαλής. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης, τα μέλη του υπουργικού Συμβουλίου είναι επίσης καλά.

Αρκετοί πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ φώναξαν «πυροβολισμοί» στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αναφορές των παρευρισκόμενων εκεί. Ένας πράκτορας ανακοίνωσε μέσω ασυρμάτου ότι ένας ένοπλος βρίσκεται υπό κράτηση, οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν νεκρό, δεν έχει διασαφηνιστεί τι από τα δύο έχει συμβεί.

Απομακρύνθηκε ο Τραμπ – Στην αρχή δεν κατάλαβε τους δυνατούς θορύβους που θύμιζαν πυροβολισμούς

Πλάνα από τον τόπο του συμβάντος έδειξαν τον Τραμπ και τους παρευρισκόμενους να καλύπτονται μετά τον δυνατό θόρυβο, ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το προεδρικό τραπέζι.

Στη συνέχεια, βαριά οπλισμένοι πράκτορες περικύκλωσαν το τραπέζι.

Η Γουϊτζία Τζιάνγκ, πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δήλωσε στα ΜΜΕ ότι η εκδήλωση θα συνεχιστεί και ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.