Κυριακή 26 Απριλίου 2026
25.04.2026 | 22:59
Νέος σεισμός στην Κρήτη
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 04:16

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε γρήγορα από τη σκηνή από τις Μυστικές Υπηρεσίες, την στιγμή που ένοπλοι των υπηρεσιών ασφαλείας ανέβηκαν στην σκηνή με αυτόματα όπλα, μετά από πιθανούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, το Σάββατο.

Αξιωματικοί ασφαλείας απομακρύνουν τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι και τη σύζυγό του, Σέριλ Χάινς, καθώς ένας δράστης φέρεται να ανοίγει πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, στις 25 Απριλίου 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και μέλη του υπουργικού Συμβουλίου του Τραμπ που επίσης παρευρίσκονταν εκεί απομακρύνθηκαν επίσης εσπευσμένα. Πηγή που μίλησε στο CNN ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι ασφαλής. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης, τα μέλη του υπουργικού Συμβουλίου είναι επίσης καλά.

Αρκετοί πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ φώναξαν «πυροβολισμοί» στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αναφορές των παρευρισκόμενων εκεί. Ένας πράκτορας ανακοίνωσε μέσω ασυρμάτου ότι ένας ένοπλος βρίσκεται υπό κράτηση, οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν νεκρό, δεν έχει διασαφηνιστεί τι από τα δύο έχει συμβεί.

Οι παρευρισκόμενοι εγκαταλείπουν τον χώρο καθώς ένας δράστης φέρεται να ανοίγει πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, στις 25 Απριλίου 2026. REUTERS/Ken Cedeno

Απομακρύνθηκε ο Τραμπ – Στην αρχή δεν κατάλαβε τους δυνατούς θορύβους που θύμιζαν πυροβολισμούς

Πλάνα από τον τόπο του συμβάντος έδειξαν τον Τραμπ και τους παρευρισκόμενους να καλύπτονται μετά τον δυνατό θόρυβο, ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το προεδρικό τραπέζι.

Στη συνέχεια, βαριά οπλισμένοι πράκτορες περικύκλωσαν το τραπέζι.

Η Γουϊτζία Τζιάνγκ, πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δήλωσε στα ΜΜΕ ότι η εκδήλωση θα συνεχιστεί και ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

OT Delphi Economic Forum XI: Οσα έγιναν την τέταρτη και τελευταία ημέρα

Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Ακροδεξιά βία 26.04.26

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Κόσμος 25.04.26

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Μέση Ανατολή 25.04.26

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Ένοπλοι έφηβοι 25.04.26

Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Κόσμος 25.04.26

Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Insider betting 25.04.26

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’

Η Μπιλμπάο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη οι Μαδριλένοι μπήκαν δυνατά και το 0-1 έγινε 2-1 και στο τέλος 3-1 και 3-2. Η Ατλέτικο επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις ήττες

Σύνταξη
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Σύνταξη
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 25.04.26

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σύνταξη
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

