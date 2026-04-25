«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Ένα διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται στο Ισλαμαμπάντ, καθώς γίνεται προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ αλλά όπως διευκρινίζει η Τεχεράνη δεν έχει σκοπό να παραβρεθεί σε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένονται επίσης σήμερα στο Πακιστάν, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα.

