«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα
Ένα διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται στο Ισλαμαμπάντ, καθώς γίνεται προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών.
Ο ΥΠΕΞ του Ιράν βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ αλλά όπως διευκρινίζει η Τεχεράνη δεν έχει σκοπό να παραβρεθεί σε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένονται επίσης σήμερα στο Πακιστάν, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις στο in
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις