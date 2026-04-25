Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Κόσμος 25 Απριλίου 2026, 21:20

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι παρατείνεται η εκεχειρία στον νότιο Λίβανο για ακόμη τρεις εβδομάδες. Όπως όλα δείχνουν, η κατάπαυση πυρός αφορά μόνο τον στρατό του Λιβάνου, καθώς οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει ανάμεσα στους κυρίως αντιμαχόμενους.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παραβίασε την εκεχειρία. Και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να τη «χτυπήσει αλύπητα».

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη.

Ιρανικό τεθωρακισμένο στον Λίβανο / REUTERS/Florion Goga

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς, ενώ οι εκτοπισμένοι κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί από τον ισραηλινό στρατό να μην επιτρέψουν στα σπίτια τους. Στην ανακοίνωση κατονομάζονταν δεκάδες χωριά που εκκενώθηκαν υποχρεωτικά από την επανέναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Νεκροί σε επιθέσεις

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από μια εβδομάδα, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Το Σάββατο μόνο σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι στον Λίβανο, ενώ συνολικά ο αριθμός των νεκρών φτάνει τους 2.500 περίπου.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ισχυρίστηκαν ότι σκότωσαν «περισσότερους από 15 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο» μέσα στην ημέρα. Συμπεριλαμβανομένων τριών που οδηγούσαν ένα όχημα φορτωμένο με όπλα.

Οι IDF δήλωσαν επίσης ότι έπληξαν φορτωμένους εκτοξευτές πυραύλων εκτός της ζώνης που ελέγχει στον νότιο Λίβανο.

Από την Πέμπτη, που ανακοινώθηκε παράταση της κατάπαυσης πυρός, το Ισραήλ επέμεινε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο. «Διατηρούμε πλήρη ελευθερία δράσης ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Χτυπήσαμε χθες και χτυπήσαμε σήμερα», είπε την Παρασκευή.

Χεζμπολάχ: Παραβιάζουν διαρκώς την εκεχειρία

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους προς ισραηλινά στρατεύματα κατοχής  στον νότιο Λίβανο. Επιχειρεί επίσης πλήγματα και σε ισραηλινό έδαφος.

Εκτοπισμένοι στον Λίβανο / REUTERS/Zohra Bensemra

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αυτά γίνονται, διότι το Ισραήλ επιμένει να καταπατά την εκεχειρία. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στον νότιο Λίβανο, αλλά και κάτοικοι αναφέρουν διαρκώς εκρήξεις. Αλλά και τις κατεδαφίσεις κατοικιών και άλλων κτιρίων από τον ισραηλινό στρατό, που υποστηρίζει ότι φτιάχνει «ζώνη ασφαλείας».

Εντός της «κίτρινης γραμμής», όπως οι IDF ονομάζουν την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας εντός του νότιου Λιβάνου, πυροβολούν οποιονδήποτε ή οτιδήποτε κινείται. Επίσης κατεδαφίζουν σπίτια και άλλες κατασκευές.

Τι προβλέπει η εκεχειρία

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν στον Λευκό Οίκο, η εκεχειρία, η οποία έχει παραταθεί για άλλες τρεις εβδομάδες, προβλέπει παύση των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Επίσης, προβλέπει μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας των αεροπορικών επιθέσεων. Ωστόσο,  επέτρεψε στο Ισραήλ να συνεχίσει να δρα εντός του νότιου Λιβάνου, είτε μέσω κατεδαφίσεων, αεροπορικών επιθέσεων είτε πυρών πυροβολικού. Το γεγονός αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί σε τρεις τοποθεσίες σήμερα.

Η σύγκρουση Βηρυτού-Χεζμπολάχ

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του Λιβάνου στη Βηρυτό και η Χεζμπολάχ αντιπαρατίθενται για τις συνομιλίες με το Ισραήλ.

Έχουν πραγματοποιηθεί δύο γύροι συναντήσεων σε επίπεδο πρεσβευτών στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, του πρέσβη του Λιβάνου στις ΗΠΑ και μερικών Αμερικανών πολιτικών.

Στόχος τους είναι να προετοιμάσουν το έδαφος για άμεσες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις στο μέλλον. Μεγάλο μέρος του πολιτικού κατεστημένου του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του πρωθυπουργού, προσπαθεί να συνεχίσει αυτή την πορεία. Πιστεύουν ότι είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ισραηλινή αποχώρηση, οποιοδήποτε είδος διαρκούς ειρήνης και να διατηρηθεί η κυριαρχία του Λιβάνου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι δεν ήθελε η χώρα να χρησιμοποιηθεί ως περιφερειακό διαπραγματευτικό χαρτί. Αυτό αναφέρεται στις προσπάθειες της Χεζμπολάχ και του Ιράν να συνδέσουν τις διαπραγματεύσεις και την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ο στρατός του Λιβάνου δεν εμπλέκεται

Το επιχείρημά τους είναι ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν έχει μεγάλη επιρροή εδώ, καθώς ο λιβανέζικος στρατός δεν εμπλέκεται στη μάχη. Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι χωρίς αυτή την επιρροή, χρειάζονται το Ιράν και την απειλή ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ για να εξασφαλίσουν οτιδήποτε στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ράαντ, ηγέτη του κοινοβουλευτικού μπλοκ της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οποιοδήποτε είδος κατάπαυσης του πυρός που δεν εγγυάται την πλήρη παύση της ισραηλινής στρατιωτικής δραστηριότητας απλώς παρέχει κάλυψη για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα.

Ο Ράαντ δήλωσε επίσης ότι οι συνέπειες της έναρξης συνομιλιών, με την ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα να συνεχίζεται στον Λίβανο, θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από τη συμφωνία της 17ης Μαΐου 1983. Αυτή η συμφωνία υποτίθεται ότι θα οδηγούσε σε ισραηλινή αποχώρηση και σε ειρηνευτική συμφωνία στον Λίβανο. Στην πραγματικότητα οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο με διαιρέσεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Κόσμος
Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Σύνταξη
Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Ένοπλοι έφηβοι 25.04.26

Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Κόσμος 25.04.26

Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Σύνταξη
Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Insider betting 25.04.26

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Σύνταξη
Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας
Κόσμος 25.04.26

Ο Τραμπ προσέφυγε τον Ιανουάριο εναντίον της εφορίας των ΗΠΑ, ζητώντας 10 δισ. δολάρια ως αποζημίωση επειδή η τελευταία δεν κατάφερε να εμποδίσει τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών του κατά την πρώτη προεδρική θητεία του

Σύνταξη
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 21:37

Δεν θα πάνε στο Ισλαμαμπάντ οι Αμερικανοί απεσταλμένοι με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, αφότου αναχώρησε από το Πακιστάν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών. Κίνδυνος να καταρρεύσει και η εκεχειρία στον Λίβανο.

Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα - Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντά τους, δηλώνει ο Λαβρόφ
«Εποχή αποικιοκρατίας» 25.04.26

Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, «ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία, κι είναι έτοιμοι να την υπερασπίσουν με κάθε μέσο» τονίζει ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Σύνταξη
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Πολύ καλή tv 25.04.26

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Λουκάς Καρνής
Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Σύνταξη
Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Σύνταξη
Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)
Μπάσκετ 25.04.26

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Σύνταξη
Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

Σύνταξη
Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout
Υγεία 25.04.26

Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Σύνταξη
Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές
Πολιτική 25.04.26

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup.

Σύνταξη
Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο και τον Γκάλη στο «Nick Galis Hall»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Το κατάμεστο Αλεξάνδρειο αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Σιάο. Κεντρικό πρόσωπο ο Γιάννης ο οποίος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Αποθέωση και για τον Νίκο Γκάλη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

