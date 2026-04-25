Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι παρατείνεται η εκεχειρία στον νότιο Λίβανο για ακόμη τρεις εβδομάδες. Όπως όλα δείχνουν, η κατάπαυση πυρός αφορά μόνο τον στρατό του Λιβάνου, καθώς οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει ανάμεσα στους κυρίως αντιμαχόμενους.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παραβίασε την εκεχειρία. Και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να τη «χτυπήσει αλύπητα».

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη.

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς, ενώ οι εκτοπισμένοι κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί από τον ισραηλινό στρατό να μην επιτρέψουν στα σπίτια τους. Στην ανακοίνωση κατονομάζονταν δεκάδες χωριά που εκκενώθηκαν υποχρεωτικά από την επανέναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Νεκροί σε επιθέσεις

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από μια εβδομάδα, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Το Σάββατο μόνο σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι στον Λίβανο, ενώ συνολικά ο αριθμός των νεκρών φτάνει τους 2.500 περίπου.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ισχυρίστηκαν ότι σκότωσαν «περισσότερους από 15 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο» μέσα στην ημέρα. Συμπεριλαμβανομένων τριών που οδηγούσαν ένα όχημα φορτωμένο με όπλα.

Οι IDF δήλωσαν επίσης ότι έπληξαν φορτωμένους εκτοξευτές πυραύλων εκτός της ζώνης που ελέγχει στον νότιο Λίβανο.

Από την Πέμπτη, που ανακοινώθηκε παράταση της κατάπαυσης πυρός, το Ισραήλ επέμεινε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο. «Διατηρούμε πλήρη ελευθερία δράσης ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Χτυπήσαμε χθες και χτυπήσαμε σήμερα», είπε την Παρασκευή.

Χεζμπολάχ: Παραβιάζουν διαρκώς την εκεχειρία

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους προς ισραηλινά στρατεύματα κατοχής στον νότιο Λίβανο. Επιχειρεί επίσης πλήγματα και σε ισραηλινό έδαφος.

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αυτά γίνονται, διότι το Ισραήλ επιμένει να καταπατά την εκεχειρία. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στον νότιο Λίβανο, αλλά και κάτοικοι αναφέρουν διαρκώς εκρήξεις. Αλλά και τις κατεδαφίσεις κατοικιών και άλλων κτιρίων από τον ισραηλινό στρατό, που υποστηρίζει ότι φτιάχνει «ζώνη ασφαλείας».

Εντός της «κίτρινης γραμμής», όπως οι IDF ονομάζουν την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας εντός του νότιου Λιβάνου, πυροβολούν οποιονδήποτε ή οτιδήποτε κινείται. Επίσης κατεδαφίζουν σπίτια και άλλες κατασκευές.

Τι προβλέπει η εκεχειρία

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν στον Λευκό Οίκο, η εκεχειρία, η οποία έχει παραταθεί για άλλες τρεις εβδομάδες, προβλέπει παύση των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Επίσης, προβλέπει μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας των αεροπορικών επιθέσεων. Ωστόσο, επέτρεψε στο Ισραήλ να συνεχίσει να δρα εντός του νότιου Λιβάνου, είτε μέσω κατεδαφίσεων, αεροπορικών επιθέσεων είτε πυρών πυροβολικού. Το γεγονός αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί σε τρεις τοποθεσίες σήμερα.

Η σύγκρουση Βηρυτού-Χεζμπολάχ

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του Λιβάνου στη Βηρυτό και η Χεζμπολάχ αντιπαρατίθενται για τις συνομιλίες με το Ισραήλ.

Έχουν πραγματοποιηθεί δύο γύροι συναντήσεων σε επίπεδο πρεσβευτών στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, του πρέσβη του Λιβάνου στις ΗΠΑ και μερικών Αμερικανών πολιτικών.

Στόχος τους είναι να προετοιμάσουν το έδαφος για άμεσες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις στο μέλλον. Μεγάλο μέρος του πολιτικού κατεστημένου του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του πρωθυπουργού, προσπαθεί να συνεχίσει αυτή την πορεία. Πιστεύουν ότι είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ισραηλινή αποχώρηση, οποιοδήποτε είδος διαρκούς ειρήνης και να διατηρηθεί η κυριαρχία του Λιβάνου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι δεν ήθελε η χώρα να χρησιμοποιηθεί ως περιφερειακό διαπραγματευτικό χαρτί. Αυτό αναφέρεται στις προσπάθειες της Χεζμπολάχ και του Ιράν να συνδέσουν τις διαπραγματεύσεις και την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ο στρατός του Λιβάνου δεν εμπλέκεται

Το επιχείρημά τους είναι ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν έχει μεγάλη επιρροή εδώ, καθώς ο λιβανέζικος στρατός δεν εμπλέκεται στη μάχη. Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι χωρίς αυτή την επιρροή, χρειάζονται το Ιράν και την απειλή ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ για να εξασφαλίσουν οτιδήποτε στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ράαντ, ηγέτη του κοινοβουλευτικού μπλοκ της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οποιοδήποτε είδος κατάπαυσης του πυρός που δεν εγγυάται την πλήρη παύση της ισραηλινής στρατιωτικής δραστηριότητας απλώς παρέχει κάλυψη για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα.

Ο Ράαντ δήλωσε επίσης ότι οι συνέπειες της έναρξης συνομιλιών, με την ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα να συνεχίζεται στον Λίβανο, θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από τη συμφωνία της 17ης Μαΐου 1983. Αυτή η συμφωνία υποτίθεται ότι θα οδηγούσε σε ισραηλινή αποχώρηση και σε ειρηνευτική συμφωνία στον Λίβανο. Στην πραγματικότητα οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο με διαιρέσεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.