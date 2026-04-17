Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως ελπίζει ότι το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, θα «συμπεριφερθεί καλά» κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα – τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας (στη φωτογραφία του Reuters/Aziz Taher από τη Σιδώνα, επάνω, εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας).

Ο Τραμπ νουθετεί τη Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ βομβαρδίζει

«Ελπίζω ότι η Χεζμπολάχ θα συμπεριφερθεί καλά αυτήν τη σημαντική περίοδο. Θα είναι σπουδαία στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Αρκετά με τους σκοτωμούς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

🚨Trump: «I hope Hezbollah acts nicely and well during this important period of time. It will be a GREAT moment for them if they do. No more killing. Must finally have PEACE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/wO1M8RFhla — Raylan Givens (@JewishWarrior13) April 16, 2026

Ο στρατός του Λιβάνου, ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε «επιθέσεις» και βομβαρδισμούς, κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα.

Ο στρατός αναφέρθηκε μέσω X σε «παραβιάσεις της συμφωνίας», κάνοντας λόγο για «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφηκαν» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών».

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بدعوة المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، تجدّد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق، وقد سجل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع… pic.twitter.com/7hqIrGPaNs — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 16, 2026

Αντίποινα

Από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε πως σε αντίποινα «βομβάρδισε συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Νωρίτερα, ακούστηκαν σφοδρά, συνεχή πυρά στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν επίσης λόγο για «πυρά» κατά την έναρξη της ανακωχής δέκα ημερών.

Ο νότιος τομέας της Βηρυτού, που θεωρείται οχυρό της Χεζμπολάχ υπέστη τα βαρύτερα πλήγματα από τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής αεροπορίας αφότου ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ