Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Κόσμος 16 Απριλίου 2026

Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε εκεχειρία.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία ξεκινάει από απόψε τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) και θα έχει διάρκεια 10 ημερών. Άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η κατάπαυση πυρός είναι η ευκαιρία για να λήξει ο πόλεμος στον Λίβανο.

Οι αναρτήσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την εκεχειρία, έγραψε (δικά του τα κεφαλαία):

«Μόλις είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον εξαιρετικά σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσιγκτον, με τον σπουδαίο υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο.

Έχω δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών, Ρούμπιο, μαζί με τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μόνιμης ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε!».


Ακολούθως, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόσκληση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, μετά την απόφαση για εκεχειρία. Είπε ότι οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ζοζέφ Αούν θα έχουν «τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1983, πριν από πάρα πολύ καιρό. Και οι δύο πλευρές επιθυμούν την ΕΙΡΗΝΗ, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, σύντομα!».

Βηρυτός: «Επίτευγμα»

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου έκανε λόγο για «επίτευγμα». Ο Ναουάφ Σαλάμ συνεχάρη τον λαό του Λιβάνου για την εκεχειρία και τόνισε ότι η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν «βασικό αίτημα από την πρώτη μέρα».


«Προσεύχομαι για τους μάρτυρες που έπεσαν και εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τις οικογένειές τους», πρόσθεσε.
Στην ανάρτησή του στο Ζ ευχαρίστησε «όλες τις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες που κατεβλήθησαν για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Γαλλία, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους αραβικούς αδελφούς, με πρώτους και καλύτερους το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, καθώς και το Κράτος του Κατάρ και το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας».

Νετανιάχου: Ήταν αίτημα του Τραμπ

Παγωμάρα επικρατεί στο Ισραήλ από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας στο έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, είπε ότι συμφώνησε κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Δήλωσε επίσης σοκαρισμένος γιατί ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για την ανακοίνωση.

Επίσης, αρνήθηκε να διεξαγάγει ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

«Όταν ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ, ο πρόεδρος Τραμπ, ενεργεί στο πλευρό μας σε στενό συντονισμό, το Ισραήλ συνεργάζεται μαζί του», φέρεται ότι δήλωσε σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ. Και πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, καθόσον διαρκεί η εκεχειρία, θα παραμείνουν τοποθετημένες στα «στρατηγικά σημεία» που κατέχουν αυτήν τη στιγμή.

Ο Νετανιάχου φέρεται ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με οργισμένες δηλώσεις υπουργών του. Κυρίως γιατί δεν προηγήθηκε ψηφοφορία, πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία.

Χεζμπολάχ: Διατηρούμε το δικαίωμα στην αντίσταση

Υψηλόβαθμη πηγή της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι οποιαδήποτε εκεχειρία δεν πρέπει να επιτρέπει στις ισραηλινές δυνάμεις να κινούνται ανεμπόδιστα στον Λίβανο. «Μια εκεχειρία δεν μπορεί να περιλαμβάνει καμία ελευθερία κίνησης για τον εχθρό που θα μας γυρίσει πίσω πριν από τις 2 Μαρτίου», δήλωσε η πηγή.

Ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι όσο οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν στο λιβανικό έδαφος, η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να αντισταθεί. «Όσο η κατοχή παραμένει στη γη μας, ο Λίβανος και ο λαός του έχουν το δικαίωμα να αντισταθούν με κάθε μέσο για να την αναγκάσουν να αποσυρθεί», τόνισε.

Ωστόσο, νωρίτερα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, όταν ρωτήθηκε αν η Χεζμπολάχ θα δεσμευόταν στην κατάπαυση πυρός, είπε ότι όλα εξαρτώνται από τη δέσμευση του Ισραήλ να σταματήσει κάθε μορφή εχθροπραξιών.

Ιράν: Η εκεχειρία στον Λίβανο ήταν προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις

Αντιδρώντας στις ανακοινώσεις Τραμπ για την εκεχειρία, η Τεχεράνη επισήμανε ότι «δεν ήταν δώρο του Λευκού Οίκου». Αντίθετα, ήταν η προϋπόθεση που έβαλε το Ιράν για τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το ιρανικό Mehr News, η Ουάσιγκτον «προσπαθεί τώρα απεγνωσμένα να παρουσιάσει την εκεχειρία ως δική της διπλωματική επιτυχία».

«Η έντονη πίεση που άσκησε το Ιράν στην αμερικανική πλευρά για την επιβολή κατάπαυσης πυρός στο Λίβανο, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ήταν γνωστή σε όλους. Αυτή η πραγματικότητα έχει επιβεβαιωθεί τόσο από περιφερειακά όσο και από δυτικά μέσα ενημέρωσης».

Και σημειώνει: «Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ, ισραηλινές πηγές και ορισμένα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να συνδέσουν την εκεχειρία που επιτεύχθηκε αποκλειστικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τραμπ, της αμερικανικής κυβέρνησης και του σιωνιστικού καθεστώτος, υποβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο της Αντίστασης και του Ιράν.

»Αυτή η προπαγανδιστική εκστρατεία λαμβάνει χώρα παρά το γεγονός ότι, πριν από την έναρξη του τρίτου επιβεβλημένου πολέμου κατά του Ιράν, το σιωνιστικό καθεστώς είχε πραγματοποιήσει πάνω από 400 επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου σε διάστημα περίπου ενός έτους, αρνούμενο να αποδεχτεί ή να τηρήσει οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός».

Παραπλανητική τακτική

Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής:

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν έγινε καμία αναφορά σε πρόσκληση της λιβανικής κυβέρνησης για διαπραγματεύσεις σχετικά με το θέμα· ουσιαστικά, ούτε οι Σιωνιστές ούτε οι Αμερικανοί αναγνώρισαν στη λιβανική κυβέρνηση οποιαδήποτε ικανότητα να ασκήσει πίεση στο ισραηλινό καθεστώς.

Όσον αφορά τον τρόπο ανακοίνωσης της εκεχειρίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη κάτι: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς, με μια παραπλανητική τακτική, επιδιώκουν να παρουσιάσουν την εκεχειρία ως συμφωνία με τη λιβανική κυβέρνηση.

Αυτό εξυπηρετεί τον διπλό σκοπό της εφαρμογής της εκεχειρίας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε σύνδεση του θέματος με την Αντίσταση. Επιπλέον, σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν αυτή την εξέλιξη σε συνάρτηση με την κακόβουλη πολιτική τους να σπέρνουν εσωτερική διχόνοια εντός του Λιβάνου».

Ισραηλινή αντιπολίτευση: «Προδοσία»

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στην ισραηλινή αντιπολίτευση, που δεν συμφωνεί με την εκεχειρία. Ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτης της αντιπολίτευσης, επέκρινε σφόδρα την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε ότι «οι υποσχέσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου συντρίβονται στην πραγματικότητα». Επίσης, δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει τους πολεμικούς στόχους μετά τις εκλογές.


«Η σύγκρουση στον Λίβανο μπορεί να τελειώσει μόνο με έναν τρόπο: με την οριστική εξάλειψη της απειλής για τις κοινότητες του βορρά», έγραψε επίσης. «Αυτό δεν θα συμβεί με την παρούσα κυβέρνηση – θα το κάνουμε με την επόμενη κυβέρνηση», σημείωσε.

Επίσης, ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν, πρώην υπουργός Άμυνας και αναπληρωτής πρωθυπουργός στο Ισραήλ, δήλωσε ότι είναι «προδοσία η εκεχειρία με τον Λίβανο». «Μια αφόρητη πραγματικότητα. Για άλλη μια φορά, δόθηκε χρόνος στη Χεζμπολάχ να ανακάμψει και να ενισχυθεί», είπε.

ΕΚΤ: Επιφυλακτική για μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων – Τι δείχνουν τα πρακτικά του Μαρτίου

Ikigai: Το ιαπωνικό μυστικό για μια πιο χαρούμενη και ουσιαστική ζωή

Τραμπ: Μάλλον το Σαββατοκύριακο οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου
Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση

Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Μελίνα Ζιάγκου
Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

Στράτος Ιωακείμ
O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να νιώθει τύψεις επειδή περάσατε ένα απόγευμα στον καναπέ χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα «παραγωγικό»; Δεν είστε οι μόνοι. Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πώς η «ενοχή της παραγωγικότητας» και το σύνδρομο της «ασθένειας του ελεύθερου χρόνου» έχουν σκοτώσει τη βασική μας ικανότητα να ξεκουραζόμαστε.

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Στράτος Ιωακείμ
Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

Λουκάς Καρνής
LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ
LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Φράιμπουργκ για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Άρης: Συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται για λίγο στην Αθήνα και με την ευκαιρία θα συναντηθεί με τον τζένεραλ μάνατζερ Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της εταιρείας.

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

