Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε εκεχειρία.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία ξεκινάει από απόψε τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) και θα έχει διάρκεια 10 ημερών. Άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η κατάπαυση πυρός είναι η ευκαιρία για να λήξει ο πόλεμος στον Λίβανο.

Οι αναρτήσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την εκεχειρία, έγραψε (δικά του τα κεφαλαία):

«Μόλις είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον εξαιρετικά σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσιγκτον, με τον σπουδαίο υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο.

Έχω δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών, Ρούμπιο, μαζί με τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μόνιμης ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε!».



Ακολούθως, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόσκληση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, μετά την απόφαση για εκεχειρία. Είπε ότι οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ζοζέφ Αούν θα έχουν «τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1983, πριν από πάρα πολύ καιρό. Και οι δύο πλευρές επιθυμούν την ΕΙΡΗΝΗ, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, σύντομα!».

Βηρυτός: «Επίτευγμα»

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου έκανε λόγο για «επίτευγμα». Ο Ναουάφ Σαλάμ συνεχάρη τον λαό του Λιβάνου για την εκεχειρία και τόνισε ότι η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν «βασικό αίτημα από την πρώτη μέρα».

أرحّب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء. وإذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) April 16, 2026



«Προσεύχομαι για τους μάρτυρες που έπεσαν και εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Στην ανάρτησή του στο Ζ ευχαρίστησε «όλες τις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες που κατεβλήθησαν για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Γαλλία, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους αραβικούς αδελφούς, με πρώτους και καλύτερους το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, καθώς και το Κράτος του Κατάρ και το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας».

Νετανιάχου: Ήταν αίτημα του Τραμπ

Παγωμάρα επικρατεί στο Ισραήλ από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας στο έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, είπε ότι συμφώνησε κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Δήλωσε επίσης σοκαρισμένος γιατί ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για την ανακοίνωση.

Επίσης, αρνήθηκε να διεξαγάγει ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

«Όταν ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ, ο πρόεδρος Τραμπ, ενεργεί στο πλευρό μας σε στενό συντονισμό, το Ισραήλ συνεργάζεται μαζί του», φέρεται ότι δήλωσε σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ. Και πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, καθόσον διαρκεί η εκεχειρία, θα παραμείνουν τοποθετημένες στα «στρατηγικά σημεία» που κατέχουν αυτήν τη στιγμή.

Ο Νετανιάχου φέρεται ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με οργισμένες δηλώσεις υπουργών του. Κυρίως γιατί δεν προηγήθηκε ψηφοφορία, πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία.

Χεζμπολάχ: Διατηρούμε το δικαίωμα στην αντίσταση

Υψηλόβαθμη πηγή της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι οποιαδήποτε εκεχειρία δεν πρέπει να επιτρέπει στις ισραηλινές δυνάμεις να κινούνται ανεμπόδιστα στον Λίβανο. «Μια εκεχειρία δεν μπορεί να περιλαμβάνει καμία ελευθερία κίνησης για τον εχθρό που θα μας γυρίσει πίσω πριν από τις 2 Μαρτίου», δήλωσε η πηγή.

Ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι όσο οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν στο λιβανικό έδαφος, η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να αντισταθεί. «Όσο η κατοχή παραμένει στη γη μας, ο Λίβανος και ο λαός του έχουν το δικαίωμα να αντισταθούν με κάθε μέσο για να την αναγκάσουν να αποσυρθεί», τόνισε.

Ωστόσο, νωρίτερα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, όταν ρωτήθηκε αν η Χεζμπολάχ θα δεσμευόταν στην κατάπαυση πυρός, είπε ότι όλα εξαρτώνται από τη δέσμευση του Ισραήλ να σταματήσει κάθε μορφή εχθροπραξιών.

Ιράν: Η εκεχειρία στον Λίβανο ήταν προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις

Αντιδρώντας στις ανακοινώσεις Τραμπ για την εκεχειρία, η Τεχεράνη επισήμανε ότι «δεν ήταν δώρο του Λευκού Οίκου». Αντίθετα, ήταν η προϋπόθεση που έβαλε το Ιράν για τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το ιρανικό Mehr News, η Ουάσιγκτον «προσπαθεί τώρα απεγνωσμένα να παρουσιάσει την εκεχειρία ως δική της διπλωματική επιτυχία».

«Η έντονη πίεση που άσκησε το Ιράν στην αμερικανική πλευρά για την επιβολή κατάπαυσης πυρός στο Λίβανο, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ήταν γνωστή σε όλους. Αυτή η πραγματικότητα έχει επιβεβαιωθεί τόσο από περιφερειακά όσο και από δυτικά μέσα ενημέρωσης».

Και σημειώνει: «Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ, ισραηλινές πηγές και ορισμένα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να συνδέσουν την εκεχειρία που επιτεύχθηκε αποκλειστικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τραμπ, της αμερικανικής κυβέρνησης και του σιωνιστικού καθεστώτος, υποβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο της Αντίστασης και του Ιράν.

»Αυτή η προπαγανδιστική εκστρατεία λαμβάνει χώρα παρά το γεγονός ότι, πριν από την έναρξη του τρίτου επιβεβλημένου πολέμου κατά του Ιράν, το σιωνιστικό καθεστώς είχε πραγματοποιήσει πάνω από 400 επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου σε διάστημα περίπου ενός έτους, αρνούμενο να αποδεχτεί ή να τηρήσει οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός».

Παραπλανητική τακτική

Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής:

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν έγινε καμία αναφορά σε πρόσκληση της λιβανικής κυβέρνησης για διαπραγματεύσεις σχετικά με το θέμα· ουσιαστικά, ούτε οι Σιωνιστές ούτε οι Αμερικανοί αναγνώρισαν στη λιβανική κυβέρνηση οποιαδήποτε ικανότητα να ασκήσει πίεση στο ισραηλινό καθεστώς.

Όσον αφορά τον τρόπο ανακοίνωσης της εκεχειρίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη κάτι: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς, με μια παραπλανητική τακτική, επιδιώκουν να παρουσιάσουν την εκεχειρία ως συμφωνία με τη λιβανική κυβέρνηση.

Αυτό εξυπηρετεί τον διπλό σκοπό της εφαρμογής της εκεχειρίας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε σύνδεση του θέματος με την Αντίσταση. Επιπλέον, σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν αυτή την εξέλιξη σε συνάρτηση με την κακόβουλη πολιτική τους να σπέρνουν εσωτερική διχόνοια εντός του Λιβάνου».

Ισραηλινή αντιπολίτευση: «Προδοσία»

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στην ισραηλινή αντιπολίτευση, που δεν συμφωνεί με την εκεχειρία. Ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτης της αντιπολίτευσης, επέκρινε σφόδρα την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε ότι «οι υποσχέσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου συντρίβονται στην πραγματικότητα». Επίσης, δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει τους πολεμικούς στόχους μετά τις εκλογές.

לא בפעם הראשונה כל הבטחות הממשלה הזו מתרסקות על קרקע המציאות.

העימות בלבנון יכול להסתיים רק בדרך אחת: הסרת האיום על ישובי הצפון לצמיתות.

בממשלה הזו זה כבר לא יקרה, נעשה את זה בממשלה הבאה. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 16, 2026



«Η σύγκρουση στον Λίβανο μπορεί να τελειώσει μόνο με έναν τρόπο: με την οριστική εξάλειψη της απειλής για τις κοινότητες του βορρά», έγραψε επίσης. «Αυτό δεν θα συμβεί με την παρούσα κυβέρνηση – θα το κάνουμε με την επόμενη κυβέρνηση», σημείωσε.

Επίσης, ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν, πρώην υπουργός Άμυνας και αναπληρωτής πρωθυπουργός στο Ισραήλ, δήλωσε ότι είναι «προδοσία η εκεχειρία με τον Λίβανο». «Μια αφόρητη πραγματικότητα. Για άλλη μια φορά, δόθηκε χρόνος στη Χεζμπολάχ να ανακάμψει και να ενισχυθεί», είπε.