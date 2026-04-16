Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά μια τέτοια συμφωνία δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δήλωσε χθες Τετάρτη κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, την επομένη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου (στη φωτογραφία του Reuters/Florion Goga, επάνω, δυνάμεις του ισραηλινού πυροβολικού στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο).
Το ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν»
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ, ο αξιωματούχος διευκρίνισε:
«Δεν είναι κάτι που ζητήσαμε, ούτε αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν».
Μιλώντας υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο αξιωματούχος συμπλήρωσε πως «ο πρόεδρος (Τραμπ) θα επικροτούσε τον τερματισμό τον εχθροπραξιών στον Λίβανο, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας» μεταξύ του Ισραήλ και της χώρας αυτής.
Οι προχθεσινές συνομιλίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σηματοδότησαν την πρώτη υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου από το 1993.
Απευθείας διαπραγματεύσεις
Οι πρεσβευτές των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον συμφώνησαν στην έναρξη απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
Οι ΗΠΑ επιμένουν πως η συμφωνία με το Ιράν για δεκαπενθήμερη κατάπαυση πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, παρά τις εκκλήσεις πολλών χωρών για κάτι τέτοιο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε, επίσης, ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν (περισσότερα εδώ).
- Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
