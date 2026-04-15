Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο

Την ώρα που το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συζητούσε το αίτημα των ΗΠΑ για εκεχειρία στον Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε στη δημοσιότητα μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Σε αυτήν ξεκαθάριζε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα συνεχιστούν. Επίσης είπε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να καταλάβουν την πόλη Μπιντ Τζμπέιλ.

Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ξεκίνησε τη συνεδρίασή του γύρω στις 8 το βράδυ, τοπική ώρα, με αντικείμενο την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Η συνάντηση ορίστηκε, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ και το Reuters, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ για την καθιέρωση «προσωρινής, συμβολικής κατάπαυσης του πυρός» στον Λίβανο. Πρόκειται για αίτημα που διατυπώθηκε σε απάντηση στις επανειλημμένες εκκλήσεις της κυβέρνησης στη Βηρυτό. Η κυβέρνηση του Λιβάνου υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα βοηθούσε στην προώθηση των προσπαθειών για την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε κατάπαυση πυρός με τη Χεζμπολάχ. Αντίθετα, ορισμένοι ζητούν ακόμη και μεγαλύτερη κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης στον νότιο Λίβανο. Οι ενέργειες του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο θυμίζουν πολύ τη δράση του στη Λωρίδα της Γάζας. Και πολλές ξένες κυβερνήσεις έχουν προειδοποιήσει ότι στόχος του Ισραήλ είναι η παράνομη, με βάση το διεθνές δίκαιο, κατοχή εδαφών του Λιβάνου.

Η δήλωση Νετανιάχου

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο στρατός συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ. Επίσης, είπε ότι βρίσκεται κοντά στο να «συντρίψει» την πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, καθώς εντείνεται η πίεση για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Στη βιντεοσκοπημένη δήλωση, ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο.

Αναφερόμενος στο Ιράν, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημερώνουν συνεχώς το Ισραήλ και ότι οι δύο χώρες είναι ευθυγραμμισμένες.

Σε περίπτωση αποτυχίας της εκεχειρίας με το Ιράν, «είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο», σημείωσε ο Νετανιάχου.

«Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν να πλήττουν τη Χεζμπολάχ, είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε την Μπιντ Τζμπέιλ. Παράλληλα, έδωσα χθες εντολή στον IDF να συνεχίσει να ενισχύει τη ζώνη ασφαλείας», ανέφερε.

«Οι Αμερικανοί φίλοι μας μάς κρατούν ενήμερους για τις επαφές με το Ιράν. Οι στόχοι μας είναι κοινοί. Σε περίπτωση επανέναρξης των μαχών, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».

Όσον αφορά τις συνομιλίες με τον Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι. Αυτοί είναι η διάλυση της Χεζμπολάχ και μια βιώσιμη ειρήνη που θα επιτευχθεί μέσω ισχύος.

Για το Ιράν σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθούν ή θα καταλήξουν οι συνομιλίες.