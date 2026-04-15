Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο
Κόσμος 15 Απριλίου 2026, 21:53

Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο

Ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν.

Την ώρα που το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συζητούσε το αίτημα των ΗΠΑ για εκεχειρία στον Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε στη δημοσιότητα μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Σε αυτήν ξεκαθάριζε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα συνεχιστούν. Επίσης είπε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να καταλάβουν την πόλη Μπιντ Τζμπέιλ.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ξεκίνησε τη συνεδρίασή του γύρω στις 8 το βράδυ, τοπική ώρα, με αντικείμενο την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Η συνάντηση ορίστηκε, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ και το Reuters, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ για την καθιέρωση «προσωρινής, συμβολικής κατάπαυσης του πυρός» στον Λίβανο. Πρόκειται για αίτημα που διατυπώθηκε σε απάντηση στις επανειλημμένες εκκλήσεις της κυβέρνησης στη Βηρυτό. Η κυβέρνηση του Λιβάνου υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα βοηθούσε στην προώθηση των προσπαθειών για την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε κατάπαυση πυρός με τη Χεζμπολάχ. Αντίθετα, ορισμένοι ζητούν ακόμη και μεγαλύτερη κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης στον νότιο Λίβανο. Οι ενέργειες του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο θυμίζουν πολύ τη δράση του στη Λωρίδα της Γάζας. Και πολλές ξένες κυβερνήσεις έχουν προειδοποιήσει ότι στόχος του Ισραήλ είναι η παράνομη, με βάση το διεθνές δίκαιο, κατοχή εδαφών του Λιβάνου.

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο στρατός συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ. Επίσης, είπε ότι βρίσκεται κοντά στο να «συντρίψει» την πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, καθώς εντείνεται η πίεση για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Στη βιντεοσκοπημένη δήλωση, ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο.
Αναφερόμενος στο Ιράν, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημερώνουν συνεχώς το Ισραήλ και ότι οι δύο χώρες είναι ευθυγραμμισμένες.

Σε περίπτωση αποτυχίας της εκεχειρίας με το Ιράν, «είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο», σημείωσε ο Νετανιάχου.
«Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν να πλήττουν τη Χεζμπολάχ, είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε την Μπιντ Τζμπέιλ. Παράλληλα, έδωσα χθες εντολή στον IDF να συνεχίσει να ενισχύει τη ζώνη ασφαλείας», ανέφερε.
«Οι Αμερικανοί φίλοι μας μάς κρατούν ενήμερους για τις επαφές με το Ιράν. Οι στόχοι μας είναι κοινοί. Σε περίπτωση επανέναρξης των μαχών, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».
Όσον αφορά τις συνομιλίες με τον Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι. Αυτοί είναι η διάλυση της Χεζμπολάχ και μια βιώσιμη ειρήνη που θα επιτευχθεί μέσω ισχύος.

Για το Ιράν σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθούν ή θα καταλήξουν οι συνομιλίες.

Ελληνική οικονομία: Πόσο χαμηλώνει ο πήχης λόγω πολέμου;

Ελληνική οικονομία: Πόσο χαμηλώνει ο πήχης λόγω πολέμου;

Axios: ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Axios: ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

Μέση Ανατολή: Τα «μάτια» του Ιράν στην περιοχή – Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη
Κατασκοπευτικό θρίλερ 15.04.26

Τα «μάτια» του Ιράν στη Μέση Ανατολή - Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη

Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ αποκαλύπτουν οι Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα φέρνει στο φως της δημοσιότητας στρατιωτικά έγγραφα για έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο made in china που αξιοποίησε το Ιράν για να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οργισμένη αντίδραση της Κίνας και διάψευση του δημοσιεύματος.

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 15.04.26

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Παιδιά και social media 15.04.26

Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Ουγγαρία: Να παραιτηθεί ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ ζητεί ο Μαγιάρ – «Δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»
Εξελίξεις 15.04.26

Να παραιτηθεί ο Ούγγρος προέδρος ζητεί ο Μαγιάρ - «Του επανέλαβα ότι δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»

Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση Μαγιάρ θα τροποποιήσει το ουγγρικό Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν»

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την ανατρεπτική του στάση, αποχωρεί μετά από 16 χρόνια στο Συμβούλιο — αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να περιμένουν ότι όλα θα πάνε ρολόι

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες
Τι έρχεται; 15.04.26

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies
Αριστεία 15.04.26

Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies

Νέα αποκάλυψη για Λαζαρίδη αποδεικνύει ότι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη βασιλεύει και η οικογενειοκρατία. Όταν παραιτήθηκε από τη Γ.Γ. Ισότητας Φύλων στην ίδια θέση προσελήφθη η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη που στο βιογραφικό της έχει και το «πέρασμα» της από την Blue Skies, στο μισθολόγιο της οποίας «φιλοξενούνταν» πολλοί που δούλευαν για λογαριασμό της ΝΔ ή του Μαξίμου.

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Εξάντληση 15.04.26

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 15.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 15.04.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο
Οι δράκοι επιστρέφουν 15.04.26

Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο - Αλλά θα αργήσει να έρθει στις σκοτεινές αίθουσες

Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Ξανά στο Final-4 του BCL η «Ένωση», άφησε εκτός την οικοδέσποινα (vids)
Μπάσκετ 15.04.26

ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Ξανά στο Final-4 του BCL η «Ένωση», άφησε εκτός την οικοδέσποινα (vids)

Για μία ακόμη φορά προκρίνεται στο Final-4 του BCL η ΑΕΚ, μετά την επικράτησή της με 72-67 επί της Μπανταλόνα την οποία άφησε εκτός με 2-1 νίκες. Με Μάλαγα στα ημιτελικά η Ένωση.

Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
Νέα παράσταση 15.04.26

Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 20:48

Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μέσι θα σφυρίξει ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μέσι θα σφυρίξει ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Ο Ισπανός Ζιλ Μανθάνο είναι ο πρώτος ρέφερι που απέβαλε τον Μέσι, ενώ πιο πριν ο Αργεντινός σταρ είχε αρνηθεί να του δώσει το χέρι του, μετά το τέλος αγώνα! Στιγμές από την καριέρα του

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος
Ελλάδα 15.04.26

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Πήρε το ντέρμπι με σούπερ Μπέβερλι ο «δικέφαλος» (vids)
Μπάσκετ 15.04.26

ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Πήρε το ντέρμπι με σούπερ Μπέβερλι ο «δικέφαλος» (vids)

Κυριαρχικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε στην Πυλαία, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League, επί του Άρη Betsson, με 88-77.

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Μακροζωία 15.04.26

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15.04.26

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

