Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο

Σφοδρή κριτική ασκεί η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz στην κυβέρνηση Νετανιάχου για την συνέχεια των επιθέσεων στο Λίβανο, στο κύριο άρθρο της με ημερομηνία 10 Απριλίου 2026.

Στο άρθρο με τίτλο: «Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο», η εφημερίδα αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ο μόνος τρόπος για να αποδυναμωθεί η Χεζμπολάχ, μια τρομοκρατική οργάνωση, είναι η υπογραφή συμφωνίας με τη λιβανική κυβέρνηση, παράλληλα με την ενίσχυση του λιβανικού στρατού και των μηχανισμών ασφάλειας του κράτους».

Το Ισραήλ παίζει με τη φωτιά

Αναλυτικά το άρθρο της Haaretz αναφέρει:

«Το Ισραήλ παίζει με τη φωτιά. Η απόφαση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο με τεράστια δύναμη θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την εκεχειρία με το Ιράν και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατίμπζαδε, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του βρισκόταν την Τετάρτη στα πρόθυρα να αντιδράσει σε αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ στο Λίβανο.

Συμμορία γελοίων πυρομανών

Όμως ο Νετανιάχου, περιτριγυρισμένος από τη γελοία συμμορία πυρομανών που έχει συγκεντρώσει γύρω του, προσπαθεί να γυαλίσει την αμαυρωμένη εικόνα του ως σκληροπυρηνικού της ασφάλειας, αφού απέτυχε να φέρει εις πέρας τους δηλωμένους στόχους του στον πόλεμο με το Ιράν.. Αντί να αναγνωρίσει την πηγή του λάθους του – την απουσία στρατηγικής και την αποφυγή της διπλωματίας – επιδιώκει να μετατρέψει τον Λίβανο σε πεδίο μάχης, πάνω στα ερείπια του οποίου θα δηλώσει «νίκησα».

Η κατάσταση στο Λίβανο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις της Τετάρτης σκότωσαν τουλάχιστον 203 άτομα και τραυμάτισαν πάνω από 1.000. Η καταστροφή και η ερήμωση είναι τεράστιες, οι καταδίκες έρχονται από όλες τις γωνιές του κόσμου, αλλά η ηγεσία του Ισραήλ συνεχίζει να πετάει τα γνωστά στρατιωτικά κλισέ: ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο στρατός «θα συνεχίσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ», ενώ ο υπουργός Ασφάλειας, Ισραήλ Κατζ, συνέχισε την αδέξια εκστρατεία εκφοβισμού του («Θα έρθει η σειρά του Ναΐμ Κασέμ»).

Ακολούθησε το σχεδόν εβδομαδιαίο τελετουργικό κατά το οποίο ο στρατός ανακοινώνει τη δολοφονία μιας «ανώτερης» προσωπικότητας – αυτή τη φορά ήταν ο Αλί Γιουσούφ Χάρσι, βοηθός και ανιψιός του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Κασέμ, σαν αυτό να μπορούσε να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο την αφόρητη πραγματικότητα για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Ανυπόφορη η ζωή των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ

Η αγωνία των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ είναι κατανοητή, όπως και το αίτημα των τοπικών ηγετών να «εξαλειφθεί η Χεζμπολάχ». Εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, από τις 7 Οκτωβρίου 2023, η ζωή τους είναι ανυπόφορη.

Αλλά μια θαρραλέα εθνική ηγεσία, με έναν σοβαρό πρωθυπουργό που δεν είναι λαϊκιστής, θα τους εξηγούσε τη κατάσταση με σαφήνεια: Είναι αδύνατο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, επειδή τα μέλη της είναι βαθιά ριζωμένα σε ολόκληρο τον Λίβανο· είναι αδύνατο να φτάσουμε σε κάθε ένα από αυτά, επειδή αυτό θα συνεπαγόταν την πλήρη κατάκτηση και κατοχή του Λιβάνου· είναι αδύνατο να καταστραφεί πλήρως το οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ.

Την Πέμπτη, αναφέρθηκε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο και ότι ο πρωθυπουργός διέταξε την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση στη Βηρυτό, εστιάζοντας στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «εκτιμά την έκκληση που έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού».

Ας ελπίσουμε ότι ο Νετανιάχιου δεν θα σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν λέει αυτά τα πράγματα απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός.

Εάν η επιθυμία να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο υποστηριχθεί από πράξεις, αυτό θα αποτελέσει μια ευπρόσδεκτη αλλαγή κατεύθυνσης. Ο μόνος τρόπος για να αποδυναμωθεί η Χεζμπολάχ, μια τρομοκρατική οργάνωση, είναι η υπογραφή συμφωνίας με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παράλληλα με την ενίσχυση του λιβανικού στρατού και των μηχανισμών ασφάλειας του κράτους».