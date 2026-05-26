Λέσβος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους ένας 16χρονος και ένας 18χρονος
Θρήνος στη Λέσβο για τον 16χρονο και τον 18χρονο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
- Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» στο Μικρολίμανο
- Κρήτη: Θρίλερ με τις γέννες και τα παιδιά της 25χρονης – Βίντεο ντοκουμέντο πριν μεταφέρει στο νοσοκομείο το 3χρονο κοριτσάκι
- Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
- Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρα όταν δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.
Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μόριας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν φίλοι, με το δυστύχημα να σημειώνεται κατά την επιστροφή τους για την πόλη της Μυτιλήνης από παραλία στην περιοχή Θερμή.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα πρώτα να προσκρούσει σε κράσπεδο και μετά σε κολώνα φωτισμού.
Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ότι μαζί με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ο 18χρονος ήταν και άλλα δύο δίκυκλα τα οποία κατάφεραν να πάρουν κανονικά τη στροφή.
Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος
- Λέσβος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους ένας 16χρονος και ένας 18χρονος
- Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της ιατρικής (Μέρος Β’)
- Ο Τζόλης αναδείχθηκε πολυτιμότερος της χρονιάς στο βελγικό πρωτάθλημα
- Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
- Μέμος Μπεγνής: «Επένδυσα τα χρήματα μου σε ένα ταχυφαγείο και καταστράφηκα»
- Νέα πολεμική ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν με αιχμές κατά Ομπάμα
- Greece Tourism Revenue Surges in Q1 as Visitor Numbers Jump
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των τελικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις