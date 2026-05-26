Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρα όταν δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μόριας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν φίλοι, με το δυστύχημα να σημειώνεται κατά την επιστροφή τους για την πόλη της Μυτιλήνης από παραλία στην περιοχή Θερμή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα πρώτα να προσκρούσει σε κράσπεδο και μετά σε κολώνα φωτισμού.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ότι μαζί με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ο 18χρονος ήταν και άλλα δύο δίκυκλα τα οποία κατάφεραν να πάρουν κανονικά τη στροφή.

Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος