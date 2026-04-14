Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς παρότρυνε χθες Δευτέρα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει διαταγή να λάβουν τέλος οι μάχες στον νότιο Λίβανο και να αρχίσει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Axel Schmidt, επάνω, ο Φρίντριχ Μερτς).

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον κ. Νετανιάχου, ο κ. Μερτς εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» του για την εξέλιξη της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υπογράμμισε πως δεν πρέπει «να υπάρξει οποιαδήποτε de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Οχθης», σύμφωνα με τον γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο.

I am deeply concerned about developments in the Palestinian territories. In my phone call with Prime Minister @netanyahu, I made it clear: There must be no de facto annexation of the West Bank. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 13, 2026

Για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη στον ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο να είναι εγγυημένη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», όμως μόνο μετά «τον τερματισμό των εχθροπραξιών» και «υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις», πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του καγκελαρίου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.