Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε στρατεύματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα κατεχόμενα εδάφη του νότιου Λίβανου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου επισκέφθηκε τον κατεχόμενο νότιο Λίβανο μαζί με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Ισραήλ Κατζ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ, δηλώνοντας ότι «ο πόλεμος συνεχίζεται, ακόμη και εντός της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο».
Είπε ότι το Ισραήλ έχει αποτρέψει την απειλή εισβολής από τον Λίβανο και αποκρούει τα αντιαρματικά πυρά και τους πυραύλους, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν. «Υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε, και τα κάνουμε. Έχουμε αποτρέψει την απειλή εισβολής από τον Λίβανο χάρη σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας», υποστήριξε ο Νετανιάχου.
Ο Νετανιάχου βρέθηκε στον Λίβανο μαζί με τους προαναφερόμενους Κατζ και Ζαμίρ και τον αρχηγό της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγο Ράφι Μίλο.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι «οι εχθροί μας – το Ιράν και ο άξονας του κακού – ήρθαν για να μας καταστρέψουν, και τώρα απλώς παλεύουν για την επιβίωσή τους. Έχουμε αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».
Τι δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψη στον κατεχόμενο Λίβανο
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε μετά την επίσκεψή του σε μονάδες του ισραηλινού στρατού ότι «εδώ επικρατεί ένα θαυμάσιο πνεύμα, υπάρχει η ικανότητα να πολεμήσουν, και πολεμούν καλά, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, μεταξύ άλλων και εντός της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο, την οποία επισκέφθηκα πριν από μία ώρα».
Ανέφερε ακόμα στις δηλώσεις του πως «αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι έχουμε περιορίσει την απειλή εισβολής από το Λίβανο μέσω αυτής της “ζώνης ασφαλείας”».
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη συγκαλέσει για σήμερα το βράδυ περιορισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις