Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε στρατεύματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο
Κόσμος 12 Απριλίου 2026, 20:44

Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε στρατεύματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα κατεχόμενα εδάφη του νότιου Λίβανου

Σύνταξη
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου επισκέφθηκε τον κατεχόμενο νότιο Λίβανο μαζί με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Ισραήλ Κατζ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ, δηλώνοντας ότι «ο πόλεμος συνεχίζεται, ακόμη και εντός της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο».

Είπε ότι το Ισραήλ έχει αποτρέψει την απειλή εισβολής από τον Λίβανο και αποκρούει τα αντιαρματικά πυρά και τους πυραύλους, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν. «Υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε, και τα κάνουμε. Έχουμε αποτρέψει την απειλή εισβολής από τον Λίβανο χάρη σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας», υποστήριξε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου βρέθηκε στον Λίβανο μαζί με τους προαναφερόμενους Κατζ και Ζαμίρ και τον αρχηγό της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγο Ράφι Μίλο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι «οι εχθροί μας – το Ιράν και ο άξονας του κακού – ήρθαν για να μας καταστρέψουν, και τώρα απλώς παλεύουν για την επιβίωσή τους. Έχουμε αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».

Τι  δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψη στον κατεχόμενο Λίβανο

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε μετά την επίσκεψή του σε μονάδες του ισραηλινού στρατού ότι «εδώ επικρατεί ένα θαυμάσιο πνεύμα, υπάρχει η ικανότητα να πολεμήσουν, και πολεμούν καλά, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, μεταξύ άλλων και εντός της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο, την οποία επισκέφθηκα πριν από μία ώρα».

Ανέφερε ακόμα στις δηλώσεις του πως «αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι έχουμε περιορίσει την απειλή εισβολής από το Λίβανο μέσω αυτής της “ζώνης ασφαλείας”».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη  συγκαλέσει για σήμερα το βράδυ περιορισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

World
Vita.gr
Κόσμος
inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
inTown
Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει

Μετά τις αναρτήσεις, στις οποίες ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ επανέφερε τις απειλές περί αφανισμού του Ιράν. Ισχυρίζεται ότι τώρα θα έχει βοήθεια από το ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις
Έγινε viral 12.04.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις

Ο Μαμντάνι περιέγραψε την εμπειρία της συμμετοχής στην πομπή του Επιταφίου, ως σύμβολο τόσο της θρησκευτικής αφοσίωσης όσο και του κοινού ανθρώπινου βάρους

Σύνταξη
Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός
Κόσμος 12.04.26

Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός

Πέρυσι είχε κηρυχθεί ξανά εκεχειρία στην Ουκρανία για το Πάσχα των ορθοδόξων, αλλά και πάλι τα δύο στρατόπεδα είχαν αλληλοκατηγορηθεί για την παραβίασή της πολλές φορές

Σύνταξη
Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
Κόσμος 12.04.26

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ουγγαρία, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα

Σύνταξη
Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Κόσμος 12.04.26

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Σύνταξη
Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Σοκαριστικά πλάνα 12.04.26

Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Αγνοούμενη για 32 χρόνια 12.04.26

Εξαφανίστηκε στα 13, εντοπίστηκε 32 χρόνια μετά αλλά δεν ήταν απαγωγή - Τι συνέβη στην Christina Marie Plante;

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

Ίλντα Τόσκα
Φρουροί της Επανάστασης προς Τραμπ: Παραβίαση της εκεχειρίας εάν πολεμικά πλοία πλησιάσουν το Ορμούζ
Νέα κλιμάκωση 12.04.26 Upd: 20:39

Φρουροί της Επανάστασης προς Τραμπ: Παραβίαση της εκεχειρίας εάν πολεμικά πλοία πλησιάσουν το Ορμούζ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο, οι IDF προετοιμάζονται για συνέχιση του πολέμου με την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν
Κόσμος 12.04.26

Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν

Ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ο κ. Ερντογάν προειδοποίησε εναντίον δυνητικών «προκλήσεων» και «δολιοφθορών» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Στεγαστική κρίση 12.04.26

Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία

Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση – Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο
Τα επόμενα βήματα 12.04.26

Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο

Πέφτει αυλαία στην «εορταστική νηνεμία» για την κυβέρνηση. Στα «χέρια» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγει ο δρόμος στην Ολομέλεια της Βουλής για άρσεις ασυλίας. Τα βήματα που ακολουθούν.

Στράτος Ιωακείμ
CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 12.04.26

Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια - Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις

Η συναισθηματική σταθερότητα σε μια σχέση δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων, αλλά την ύπαρξη ενός «ασφαλούς λιμανιού» όπου τα πάντα μπορούν να συζητηθούν χωρίς τον φόβο της κριτικής. Τα ζευγάρια που διακρίνονται για την «ισορροπία» που διέπει τη σχέση τους δεν αποφεύγουν τα δύσκολα θέματα· αντίθετα, τα επιδιώκουν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)

Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Σύνταξη
Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Ελλάδα 12.04.26

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο

Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύνταξη
Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Ελλάδα 12.04.26

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Σύνταξη
Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Go Fun 12.04.26

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα - «Μακάρι η ζωή να νικά πάντα τον θάνατο!»

Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Σύνταξη
