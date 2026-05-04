Γιορτή σήμερα 4 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 4 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Αγία Πελαγία μάρτυρα, ενώ τιμώνται επίσης ο Ιλάριος ο θαυματουργός και η Αγία Μελδά μάρτυρας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 4 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Πελαγία – Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος

Ιλάριος

Μελής – Μέλια, Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Την Αγία Πελαγία μάρτυρα

Τον Ιλάριο τον θαυματουργό

Την Αγία Μελδά μάρτυρα

Η Αγία Πελαγία αποτελεί ένα από τα γνωστά παραδείγματα πίστης και αφοσίωσης, ενώ ο Ιλάριος ξεχωρίζει για τη θαυματουργική του δράση και τη συμβολή του στην ενίσχυση της πίστης.

