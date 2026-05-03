Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 22:43

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Αν ρωτήσεις έναν οικονομολόγο, έναν κοινωνιολόγο και έναν φιλόσοφο «τι είναι πλούτος», θα πάρεις τρεις εντελώς διαφορετικές απαντήσεις. Στην πραγματικότητα, είναι η αφθονία πολύτιμων πόρων, αλλά η σημασία του «πολύτιμου» αλλάζει ανάλογα με το πλαίσιο.

Μέσα από την παρουσίαση του δείκτη HelloSafe 2026, εξετάζεται μια πιο σφαιρική προσέγγιση που συνυπολογίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και την ισότητα στην κατανομή του εισοδήματος

Η μέτρηση του πλούτου είναι μια σύνθετη διαδικασία καθώς μπορεί να μετρηθεί είτε σε επίπεδο κράτους (οικονομική ισχύς μιας χώρας) είτε σε επίπεδο ατόμου (ευημερία και περιουσία).

Η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σε ένα έτος αποτελεί τον πιο διαδεδομένο δείκτη (ΑΕΠ), μόνο που μετράει τη ροή χρήματος, όχι απαραίτητα τα αποθέματα πλούτου.

Το ΑΕΠ διαιρούμενο με τον πληθυσμό δίνει μια εικόνα του μέσου επιπέδου διαβίωσης αλλά «κρύβει» κάτω από το χαλί τις ανισότητες.

Ο δείκτης ευημερίας HelloSafe 2026 αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση στη μέτρηση του πλούτου, η οποία μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή οικονομική παραγωγή (ΑΕΠ) στην πραγματική ποιότητα ζωής και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο δείκτης αυτός αξιολογεί τις χώρες με βάση μια συνδυαστική βαθμολογία (0-100), χρησιμοποιώντας δεδομένα από διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ.

Πώς υπολογίζεται ο δείκτης

Η HelloSafe χρησιμοποιεί πέντε βασικούς πυλώνες για να εξάγει το τελικό σκορ:

  • ΑΕΠ (GDP) ανά κάτοικο: Η συνολική οικονομική παραγωγή.
  • Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI): Το εισόδημα που μένει πραγματικά στη χώρα.
  • Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI): Υγεία, προσδόκιμο ζωής και εκπαίδευση.
  • Κατανομή Εισοδήματος (Συντελεστής Gini): Πόσο δίκαια μοιράζεται ο πλούτος.
  • Ποσοστό Σχετικής Φτώχειας: Το επίπεδο οικονομικής δυσπραγίας του πληθυσμού.

Η κατάταξη του 2026 (31 ανεπτυγμένων οικονομιών) ανατρέπει την παραδοσιακή εικόνα των «ισχυρών» οικονομιών, καθώς χώρες με τεράστιο ΑΕΠ (όπως οι ΗΠΑ) υποχωρούν λόγω κοινωνικών ανισοτήτων.

Πλούτος: Οι παγκόσμιες πρωτιές

Η Νορβηγία καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως. Το Λουξεμβούργο, που για πολύ καιρό κατείχε την πρώτη θέση, πέφτει στην τρίτη: η οικονομική του δύναμη παραμένει εξαιρετική, αλλά το κοινωνικό του προφίλ υστερεί σε σχέση με τους πρωταθλητές των σκανδιναβικών χωρών.

Η Ιρλανδία (2η, 75,06) και η Ελβετία (4η, 72,46) συμπληρώνουν ένα αποκλειστικά ευρωπαϊκό βάθρο. Η Ισλανδία (5η, 72,23) ξεχωρίζει με τον υψηλότερο Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης στον κόσμο και το χαμηλότερο ποσοστό σχετικής φτώχειας στο δείγμα. Η Σιγκαπούρη (6η) είναι η μόνη μη ευρωπαϊκή χώρα στις 7 πρώτες θέσεις, παρά την άνιση κατανομή του εισοδήματος που της δίνει μηδενική βαθμολογία σε αυτόν τον δείκτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στην 17η θέση και ο Καναδάς στην 18η, γεγονός που αντανακλά την πραγματική οικονομική τους ισχύ με εξαιρετικά αδύναμα αποτελέσματα όσον αφορά την ανισότητα και τους κοινωνικούς δείκτες. Η Γαλλία κλείνει την πρώτη εικοσάδα με 38,12 βαθμούς, καταδεικνύοντας ένα σταθερό επίπεδο ευημερίας που, ωστόσο, υστερεί σημαντικά σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη.

Η Τσεχική Δημοκρατία (19η, 38,49) ξεπερνά ελαφρώς τη Γαλλία χάρη στην πιο ισότιμη κατανομή εισοδήματος και το χαμηλότερο ποσοστό σχετικής φτώχειας από όλες τις χώρες που μετρήθηκαν από την Eurostat το 2024.

Η ευρωπαϊκή κατάταξη

Τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα του HelloSafe 2026 το επιβεβαιώνουν: η ευημερία συγκεντρώνεται κυρίως στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη.

Η Νορβηγία καταλαμβάνει όπως είδαμε και παραπάνω την πρώτη θέση στην Ευρώπη, μπροστά από την Ιρλανδία (75,06) και το Λουξεμβούργο (74,39). Αυτές οι χώρες συνδυάζουν εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις με κοινωνικούς δείκτες που συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο.

Οι σκανδιναβικές χώρες επιβεβαιώνουν τη δυναμική τους. Η Ισλανδία (72,23) και η Δανία (65,78) επωφελούνται από οικονομίες που στηρίζονται σε προηγμένα κοινωνικά συστήματα. Το Βέλγιο (54,83) ανεβαίνει αρκετές θέσεις χάρη σε μία από τις πιο ισορροπημένες κατανομές εισοδήματος στη Δυτική Ευρώπη, η οποία μετρήθηκε στο 24,6 από την Eurostat.

Με δείκτη ευημερίας 38,12, η Γαλλία κατατάσσεται 14η στην Ευρώπη. Οι υποδομές και το σύστημα κοινωνικής προστασίας της συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο, αλλά ο οικονομικός δυναμισμός έχει σταθεροποιηθεί και το χάσμα με τις κορυφαίες σκανδιναβικές χώρες παραμένει σημαντικό.

Μία θέση πάνω από αυτήν, η Τσεχική Δημοκρατία (13η στην Ευρώπη, 19η παγκοσμίως) επιτυγχάνει σχεδόν πανομοιότυπο δείκτη 38,49.

Στο αντίθετο άκρο της κατάταξης, η Ισπανία (22,30) και η Εσθονία (15,23) βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Αυτές οι βαθμολογίες αντανακλούν τα επίπεδα εισοδήματος που εξακολουθούν να υστερούν.

Εκτός της κορυφαίας 20αδας η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2026, η Ελλάδα δεν κατάφερε να μπει στο top 20 της παγκόσμιας κατάταξης. Παρόλο που σημειώνεται κάποια πρόοδος, η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις στο μέσο διαθέσιμο εισόδημα και στους κοινωνικούς δείκτες σε σύγκριση με τις προηγμένες οικονομίες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης.

