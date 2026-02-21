Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Το 1% των πολιτών στην Αμερική απολαμβάνει το ένα πέμπτο των εσόδων της οικονομίας και πληρώνει σχεδόν το ένα τρίτο των ομοσπονδιακών φόρων. Πολλοί πολιτικοί, όμως, εκτός του Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύουν ότι πρέπει να δώσουν πολύ περισσότερα, επιβάλλοντας μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θέλει μια νέα δημοτική εισφορά 2% σε εισοδήματα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Η Βιρτζίνια, το Ρόουντ Άιλαντ και η πολιτεία της Ουάσινγκτον σταθμίζουν παρόμοια μέτρα. Οι Καλιφορνέζοι είναι πιθανόν φέτος να ψηφίσουν για μια «εφάπαξ» εισφορά 5% στον πλούτο των δισεκατομμυριούχων.

Στην Ευρώπη, επίσης, υπάρχει μια παρόμοια τάση για να φολογηθούν οι πλούσιοι. Στη Γαλλία υπάρχει μια δημοφιλής εκστρατεία για τον φόρο περιουσίας. Και με τον Κιρ Στάρμερ στην Βρετανία να είναι αποδυναμωμένος ή και καταδικασμένος ως πρωθυπουργός, η αριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος μπορεί να εφαρμόσει ένα δικό της αντίστοιχο σχέδιο.

Η ιδέα του «Ρομπέρ των Δασών»

Η ιδέα του «Ρομπέν των Δασών», που παίρνει από τους πλούσιους για να δώσει στους φτωχούς, έχει εμφανή απήχηση, σημειώνει ο Economist, προσθέτοντας πως οι κυβερνήσεις σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο κυνηγούν τα μετρητά. Οι προϋπολογισμοί επιβαρύνονται από κληρονομικά χρέη, τη γήρανση του πληθυσμού και την ανάγκη να δαπανηθούν περισσότερα για την άμυνα.

Ωστόσο, λίγοι πολιτικοί θα υποστηρίξουν την αύξηση των φόρων ευρείας βάσης σε μια εποχή που οι ψηφοφόροι, πληγωμένοι από τον υψηλό πληθωρισμό στις αρχές της δεκαετίας του 2020, ανησυχούν για την οικονομική τους κατάσταση. Η άνθηση των χρηματιστηρίων, εν τω μεταξύ, ενίσχυσε την ιδέα ότι η ανισότητα είναι πολύ υψηλή. Και ακούγεται πάντα καλό να λες ότι κάποιος άλλος θα πληρώσει τον λογαριασμό.

Γιατί η υπερφορολόγηση των πλουσίων βλάπτει την οικονομία;

Όμως, τα σχέδια να καλυφθούν τα δημοσιονομικά κενά με την αύξηση των εισφορών στους πλούσιους είναι εσφαλμένα, υποστηρίζει ο Economist, εξηγώντας πως οι φόροι είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να αναδιανείμουν το εισόδημα από τους πλούσιους στους φτωχούς. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη τους λειτουργία: πρέπει επίσης να αυξήσουν τα έσοδα χωρίς να στρεβλώνουν την οικονομία.

Το σύστημα σήμερα αποτυγχάνει από όλες τις απόψεις. Τα επιχειρήματα ότι οι υψηλόμισθοι δεν πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους είναι ως επί το πλείστον κενά. Και η περαιτέρω συμπίεση των πλουσίων θα συγκεντρώσει ασήμαντα χρηματικά ποσά, ενώ θα προκαλέσει πραγματική οικονομική ζημιά.

Ας εξετάσουμε πρώτα τα έσοδα: Απλώς δεν υπάρχουν αρκετά παχυλά πορτοφόλια για να χρηματοδοτήσουν μόνα τους τα κράτη πρόνοιας. Ο προτεινόμενος φόρος περιουσίας στην Καλιφόρνια θα αύξανε περίπου το 2% της ετήσιας παραγωγής της – όχι πολύ για μια μεγάλη εφάπαξ εισφορά σε μία πολιτεία με σχεδόν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο. Το ποσοστό για την πρόταση του Μαμντάνι είναι περίπου 0,25% της παραγωγής ετησίως.

Η περιορισμένη δύναμη αύξησης εσόδων των πλουσίων είναι ο λόγος που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις μεγάλες δαπάνες τους με εισφορές ευρείας βάσης, όπως φόρους στην κατανάλωση. Αντίθετα, η Αμερική, με τη χαμηλή συνολική φορολογική της επιβάρυνση, μπορεί να τα βγάλει πέρα ​​με ένα από τα πιο προοδευτικά φορολογικά συστήματα στον κόσμο.

Τα κενά που ευνοούν τους πολύ πλούσιους πρέπει να κλείσουν

Τα κενά που ωφελούν τους πολύ πλούσιους πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο αμερικανικό φορολογικό σύστημα βρίσκεται στην κορυφή. Η επαναφορά της βάσης για τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών σε περίπτωση θανάτου επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους που κρατούν περιουσιακά στοιχεία, δανειζόμενοι έναντι αυτών για να χρηματοδοτήσουν δαπάνες, να αποφύγουν εντελώς την εισφορά. Η αποφυγή είναι εξωφρενική. Ωστόσο, εάν τελειώσει, θα απέφερε μόνο ένα μικροσκοπικό χρηματικό ποσό, πιθανώς λιγότερο από το 0,1% του ΑΕΠ ετησίως. Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση του φόρου κληρονομιάς, έναν καλό φόρο που δεν απέφερε ποτέ πολλά χρήματα.

Ένα άλλο πρόβλημα με την αύξηση των φόρων στους πλούσιους είναι ότι βλάπτει την οικονομία. Είναι αλήθεια ότι θα χρειαζόταν πολλά για να σταματήσουν οι τραπεζίτες και οι δικηγόροι να εμφανίζονται στη δουλειά. Ωστόσο, στη Νέα Υόρκη αντιμετωπίζουν ήδη έναν συνδυασμένο ανώτατο φορολογικό συντελεστή ομοσπονδιακού, πολιτειακού και τοπικού ύψους 52%. Και ο σωρευτικός αντίκτυπος τέτοιων εισφορών στην ανάληψη κινδύνων, στις επιχειρήσεις και στην καινοτομία – το αίτιο της οικονομικής ανάπτυξης – μπορεί να προκαλέσει πραγματική ζημιά.

Πρόσφατη έρευνα διαπιστώνει ότι το να αντιμετωπίζει έναν υψηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος κατά μία ποσοστιαία μονάδα μειώνει την πιθανότητα κάποιος να καταθέσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τα επόμενα τρία χρόνια κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή η απώλεια της επιχειρηματικής προσπάθειας βλάπτει την κοινωνία περισσότερο από ό,τι βλάπτει τους καινοτόμους, οι οποίοι κατά μία εκτίμηση εισπράττουν μόλις το 2% της αξίας που παράγουν.

Και τι γίνεται με την οικονομική δικαιοσύνη;

Μπορεί να είναι κοινή αντίληψη ότι το μόνο ακαταμάχητο επιχείρημα για τη φορολόγηση των πλουσίων θα ήταν η δικαιοσύνη. Αλλά ακόμη και αυτή η ιδέα είναι αμφίβολη. Το τεκμήριο ότι οι κυβερνήσεις απέτυχαν να εξασφαλίσουν πως οι φόροι στους πλούσιους συμβαδίζουν με το εισόδημά τους είναι ως επί το πλείστον εσφαλμένο. Ο πλούσιος κόσμος κάνει περισσότερη αναδιανομή από ποτέ.

Στη Βρετανία, την Γαλλία και την Ιαπωνία η εισοδηματική ανισότητα έχει μειωθεί μετά από φόρους και δαπάνες. Από το 1990, η Αμερική έχει αντισταθμίσει μεγάλο μέρος της αύξησης της ανισότητας προ φόρων με περισσότερη ανακατανομή. Οι φόροι στο κορυφαίο 1% είναι υψηλότεροι και οι δαπάνες για τους φτωχούς, όπως για την υγειονομική περίθαλψη, έχουν αυξηθεί. Εξάλλου, η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο να εξισωθούν τα εισοδήματα. Ένα δίκαιο σύστημα θα σέβεται επίσης τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, θα είναι εύλογα προβλέψιμο και θα επιτρέπει στους ανθρώπους να καρπώνονται τους καρπούς των προσπαθειών τους και της ανάληψης κινδύνων.

Το αποτυχημένο παράδειγμα της Καλιφόρνιας

Από όλες τις προτάσεις, η Καλιφόρνια αποτυγχάνει δραματικά σε αυτές τις δοκιμές. Μοιάζει περισσότερο με αυθαίρετη κατάσχεση περιουσίας παρά με προοδευτική φορολογία. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα τηρηθεί η υπόσχεση ότι πρόκειται για μια εφάπαξ εισφορά, εξάλλου,

Οι φόροι ευρείας βάσης δεν συγκεντρώνουν μόνο πολύ περισσότερα χρήματα. Είναι και πολιτικά πιο υγιείς. Μια κοινωνία όπου οι πολλοί πληρώνουν φόρους και επωφελούνται από τις δαπάνες είναι ισχυρότερη από μια κοινωνία όπου οι λίγοι πρέπει να πληρώσουν για τους πολλούς. Εάν η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει τα εισοδήματα στην κορυφή, όπως αναμένουν σχεδόν όλοι στη Silicon Valley, τότε το φορολογικό σύστημα θα απαιτήσει νέο σχέδιο. Αλλά αυτός ο κόσμος, αν έρθει καθόλου, είναι κάπως μακριά.

Πού βρίσκεται η παγίδα;

Σήμερα, οι δημοσκοπήσεις και τα πειράματα δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι δίνουν ελάχιστη προσοχή στις δυσάρεστες παρενέργειες που έχουν οι φόροι στην οικονομία. Χωρίς ένα προσωπικό μερίδιο στη διατήρηση των φόρων σε χαμηλά επίπεδα, είναι λιγότερο πιθανό να κρατήσουν υπό έλεγχο τα αποτυχημένα δημόσια προγράμματα.

Σε μια εποχή αυξανόμενων δημόσιων δαπανών, είναι επικίνδυνο να υποθέσουμε ότι οι πλούσιοι μπορούν πάντα να πληρώσουν λίγο παραπάνω. Οι περισσότερες αριστερόστροφες κυβερνήσεις, όμως, θα αγκάλιαζαν ευχαρίστως τον «Ρομπέν των Δασών» που υπάρχει μέσα τους. Όταν οι πιέσεις στο δημόσιο ταμείο είναι μεγάλες, είναι δελεαστικό για τους ηγέτες να αναζητήσουν τρόπους αύξησης εσόδων που, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, επιβάλλουν το λιγότερο πολιτικό κόστος.

Ωστόσο, η φορολόγηση των πλουσίων θα προκαλέσει οικονομική και πολιτική ζημιά μακροπρόθεσμα – και δεν θα αποφέρει ακόμη και τα έσοδα που χρειάζονται οι κυβερνήσεις. Η μίμηση του Ρομπέν των Δασών και των χαρούμενων ανδρών του μπορεί να φαίνεται δελεαστική, σημειώνει ο Economist, επιμένει, όμως, ότι είναι παγίδα.