Μαμντάνι: Πώς αντέδρασαν οι πλούσιοι επιχειρηματίες

Σειρά συγχαρητηρίων ακόμα και από πολέμιους του δέχεται ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντμάνι σε μια νίκη που έστειλε ηχηρό μήνυμα στο Λευκό Οίκο καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν όλα όσα αντιπαθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η υποψηφιότητα του και η αναμενόμενη νίκη του οδήγησε το Bloomberg να δώσει σε ρεπορτάζ του τον τίτλο «Η Νέα Υόρκη, η πρωτεύουσα του καπιταλισμού ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον πρώτο σοσιαλιστή δήμαρχο». H New York Post κυκλοφόρησε με το ακόλουθο πρωτοσέλιδο

Προεκλογικά ο ινδικής καταγωγής και γεννημένος στην Ουγκάντα Μαμντάνι υποσχέθηκε πάγωμα των ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση με δημοτική συγκοινωνία, δωρεάν φροντίδα των παιδιών, κοινωνικά παντοπωλεία και τη φορολόγηση των εκατομμυριούχων της Νέας Υόρκης με έναν ενιαίο φόρο 2% που προκάλεσε αναστάτωση στα βαριά ονόματα της Wall Street.

Each according to their need, each according to their ability — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) May 27, 2020

Πολλοί δισεκατομμυριούχοι, ο 34χρονος εκλεγμένος δήμαρχος που αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, τάχθηκαν τάχθηκαν εναντίον του προεκλογικά υποστηρίζοντας τον πρώην Δημοκρατικό Κυβερνήτη, Άντριου Κουόμο.

Δισεκατομμυριούχοι όπως ο Μπιλ Άκμαν, ο Μάικ Μπλούμπεργκ και ο συνιδρυτής της Airbnb, Τζο Γκέμπια, δώρισαν εκατομμύρια σε ομάδες υπέρ του Κουόμο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, σε ανάρτηση στο X, προέτρεψε να «Θυμηθείτε να ψηφίσετε αύριο στη Νέα Υόρκη!

Λάβετε υπόψη ότι η ψήφος για τον Κέρτις είναι στην πραγματικότητα ψήφος για τον Μουντούμι ή όπως κι αν τον λένε.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΚΟΥΟΜΟ!».

Remember to vote tomorrow in New York! Bear in mind that a vote for Curtis is really a vote for Mumdumi or whatever his name is. VOTE CUOMO! — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025

Αλλά ούτε όλοι στη Wall Street ήταν εναντίον του Μαμντάνι. Σύμφωνα με ανάλυση του Business Insider οι εργαζόμενοι στα back office στη της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής αγοράς του πλανήτη έκαναν δωρεές στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοκρατικών σοσιαλιστών.

Κεν Γκρίφιν: «Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης αξίζουν κάτι καλύτερο»

Ο Γιάσερ Σάλεμ, πρώην στέλεχος της McKinsey είπε στο Business Insider ότι ορισμένα στελέχη είναι ανοιχτά σε μερικές από τις προτάσεις του Μαμντάνι, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν φροντίδας παιδιών, η οποία θα μπορούσε να ελαφρύνει ορισμένα από τα οικονομικά βάρη των υπαλλήλων τους.

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών για τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Τζέιμι Ντίμον

Σε συνέντευξή του στο CNN την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζείμι Ντίμον, εξήγησε ότι δεν θα λάβει «γρήγορες αποφάσεις» για το μέλλον της τράπεζας στη Νέα Υόρκη λόγω της νίκης του Μαμντάνι.

«Είναι νέος. Θα γίνει καλός σε αυτό;» είπε ο Dimon σχετικά με την κατάρτιση και εφαρμογή καλών πολιτικών από τον νέο δήμαρχο. «Βλέπω πολλούς ανθρώπους σε σημαντικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών θέσεων. Μεγαλώνουν μέσα σε αυτές.»

Πρόσθεσε: «Έχω δει πολλούς ανθρώπους. Ενσωματώνονται κάπως στη δουλειά. Χειροτερεύουν. Ξέρετε, όλα γίνονται γύρω από αυτούς».

«Ελπίζω να είναι ο καλός και αυτό θα είναι σημαντικό για το μέλλον στη Νέα Υόρκη» είπε.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ο Μαμντάνι αναφέρθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan λέγοντας: «Ανυπομονώ να συναντηθώ με τον Τζέιμι Ντίμον και με όποιον ανησυχεί για το μέλλον της πόλης μας και επενδύει στη ζωτικότητα της ίδιας της πόλης».

Μπιλ Άκμαν

Ο Μπιλ Άκμαν, διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square Capital Management, ξόδεψε συνολικά 1,75 εκατ. δολάρια τον τελευταίο χρόνο για να εμποδίσει τον Μαμντάνι να γίνει δήμαρχος, συμπεριλαμβανομένων 500.000 δολαρίων κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών και 1,25 εκατ. δολαρίων στις γενικές εκλογές.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Άκμαν έγραψε στο X: «Συγχαρητήρια για τη νίκη. Τώρα έχετε μια μεγάλη ευθύνη. Αν μπορώ να βοηθήσω τη Νέα Υόρκη, απλώς ενημερώστε με τι μπορώ να κάνω».

Την Τετάρτη ο Άκμαν επανήλθε με νέα ανάρτηση που εξηγεί γιατί αν και πολέμιος έδωσε συγχαρητήρια στο νέο δήμαρχο. Εξήγησε ότι τον ενδιαφέρον του για την πόλη είναι τεράστιο και ότι η νίκη του Μαμντάνι ήταν «αποφασιστική».

Some have been surprised by my conciliatory post to Mamdani. Mamdani won a decisive election. He is going to be our mayor for the next four years. I care enormously about New York City which has been very good to me and my family since we emigrated to NYC in the 1890s. (And for… https://t.co/Z8IX3fbpVu — Bill Ackman (@BillAckman) November 5, 2025

«Ενώ δεν υποστήριξα τον Μαμντάνι για δήμαρχο και έχω ανησυχίες για τις ακούσιες και αρνητικές συνέπειες των πολιτικών του, θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τη Νέα Υόρκη ανεξάρτητα από το ποιος είναι δήμαρχος» έγραψε.

Ο Μαμντάνι έχει κατατάξει τον Άκμαν στους δισεκατομμυριούχους που αντιτίθενται στην υποψηφιότητά του. Η περιουσία του Άκμαν ανέρχεται σε 8,44 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.Έχει επίσης χλευάσει τον διαχειριστή hedge fund για τα «tweets των 1000 λέξεων» του.

Κεν Γκρίφιν

Ο δισεκατομμυριούχος Κεν Γκρίφιν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του hedge fund Citadel και του market maker Citadel Securities, είπε ότι προσεύχεται για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης.

«Για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, προσεύχομαι οι πολιτικές που χρησιμοποιεί ο Μαμντάνι για να κυβερνήσει και να ηγηθεί της Νέας Υόρκης να είναι διαφορετικές από τα σημεία συζήτησης που χρησιμοποίησε για να κερδίσει την δημαρχιακή κούρσα» είπε μιλώντας στο America Business Forum στο Μαϊάμι. «Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης αξίζουν κάτι καλύτερο».

Ο Γκρίφιν, ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ρωτήθηκε αν το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει μια έξοδο σε πόλεις όπως το Μαϊάμι. Ο ίδιος μετέφερε την έδρα της Citadel από το Σικάγο στο Μαϊάμι το 2022, λόγω ανησυχιών για την αύξηση της εγκληματικότητας.

«Δεν μπορείς να ζεις σε μια πόλη που κατακλύζεται από βίαιο έγκλημα και να νιώθεις περήφανος που αποκαλείς αυτό το μέρος σπίτι σου», είπε, προσθέτοντας ότι η Φλόριντα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ζει κανείς.

«Ελπίζω πραγματικά ότι όταν ο Μαμντάνι σκέφτεται την ηγεσία, σκέφτεται τα σωστά πρότυπα», πρόσθεσε ο Γκρίφιν. «Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να αντιγράψουμε από τη σπουδαία πολιτεία μας, τη Φλόριντα, και από αυτή τη σπουδαία πόλη, το Μαϊάμι».

Τζέιμς Γουέλιν

O Τζέιμς Γουέλιν, πρόεδρος του Συμβουλίου Ακινήτων της Νέας Υόρκης (REBNY) είπε «Συγχαίρουμε τον εκλεγμένο Δήμαρχο Mamdani για τη νίκη του».

Πρόσθεσε: «Το REBNY είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τον επόμενο δήμαρχο για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της προσιτής τιμής των κατοικιών και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη μας».

Μεταξύ των προτάσεών του, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την κρίση στέγασης της πόλης τριπλασιάζοντας την κατασκευή κατοικιών με σταθερό ενοίκιο, που επιδοτούνται από το δημόσιο, σε 200.000 νέες μονάδες τα επόμενα 10 χρόνια.

Το σχέδιο θα ωφελήσει τα νοικοκυριά που κερδίζουν λιγότερα από 70.000 δολάρια ετησίως και θα κοστίσει στην πόλη 100 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία.

Σχεδιάζει επίσης να παγώσει το ενοίκιο για το ένα εκατομμύριο μονάδες με σταθερό ενοίκιο της πόλης.

Άντριου Γιάνγκ

Ο Άντριου Γιανγκ, πρώην υποψήφιος για την προεδρία και διευθύνων σύμβουλος της Noble Mobile, έγραψε σε ανάρτηση στο X την Τρίτη το βράδυ: «Ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης – και το δύσκολο κομμάτι σχεδόν σίγουρα βρίσκεται μπροστά μας».

Zohran Mamdani is the mayor-elect of New York City – and the hard part almost certainly lies ahead. https://t.co/WWuYSAwIE7 — Andrew Yang🧢⬆🇺🇸 (@AndrewYang) November 5, 2025

Σε ένα τεύχος του ενημερωτικού του δελτίου που δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιουνίου, ο Γιανγκ είπε ότι προέβλεψε μια «επιστροφή» για τον Μαμντάνι στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Πρόσθεσε ότι γνώρισε τον εκλεγμένο δήμαρχο πριν από την προεκλογική του εκστρατεία και έγραψε: «Τον βρήκα καλό άνθρωπο που θέλει καλά πράγματα για τους ανθρώπους. Είναι ένας ειλικρινής και ταλαντούχος αγγελιοφόρος. Είναι θετικός και δεν είναι ούτε στο ελάχιστο μισητός ή διεφθαρμένος».

Άλεξ Σόρος

Ο Άλεξ Σόρος, γιος του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος και πρόεδρος των Ιδρυμάτων Ανοικτής Κοινωνίας με κεφάλαια ύψους 25 δισ. δολαρίων ευχήθηκε στον Μαμντάνι συγχαρητήρια για την επέτειο του Χ.

«Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Νεοϋορκέζος! Το αμερικανικό όνειρο συνεχίζεται!», έγραψε σε μια ανάρτηση.

So proud to be a New Yorker! The American dream continues! Congrats, Mayor @ZohranKMamdani 🇺🇸🗽🌊 pic.twitter.com/nvR5Zb46TI — Alex Soros (@AlexanderSoros) November 5, 2025

Πηγή: ot.gr