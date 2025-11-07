newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μαμντάνι: Πώς αντέδρασαν οι πλούσιοι επιχειρηματίες
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 06:10

Μαμντάνι: Πώς αντέδρασαν οι πλούσιοι επιχειρηματίες

Ο Μαμντάνι προεκλογικά υποσχέθηκε να φορολογήσει τους πολύ πλούσιους – Πώς υποδέχτηκαν την εκλογή του στη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Τζούλη Καλημέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Σειρά συγχαρητηρίων ακόμα και από πολέμιους του δέχεται ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντμάνι σε μια νίκη που έστειλε ηχηρό μήνυμα στο Λευκό Οίκο καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν όλα όσα αντιπαθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η υποψηφιότητα του και η αναμενόμενη νίκη του οδήγησε το Bloomberg να δώσει σε ρεπορτάζ του τον τίτλο «Η Νέα Υόρκη, η πρωτεύουσα του καπιταλισμού ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον πρώτο σοσιαλιστή δήμαρχο». H New York Post κυκλοφόρησε με το ακόλουθο πρωτοσέλιδο

Προεκλογικά ο ινδικής καταγωγής και γεννημένος στην Ουγκάντα Μαμντάνι υποσχέθηκε πάγωμα των ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση με δημοτική συγκοινωνία, δωρεάν φροντίδα των παιδιών, κοινωνικά παντοπωλεία και τη φορολόγηση των εκατομμυριούχων της Νέας Υόρκης με έναν ενιαίο φόρο 2% που προκάλεσε αναστάτωση στα βαριά ονόματα της Wall Street.

Πολλοί δισεκατομμυριούχοι, ο 34χρονος εκλεγμένος δήμαρχος που αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, τάχθηκαν τάχθηκαν εναντίον του προεκλογικά υποστηρίζοντας τον πρώην Δημοκρατικό Κυβερνήτη, Άντριου Κουόμο.

Δισεκατομμυριούχοι όπως ο Μπιλ Άκμαν, ο Μάικ Μπλούμπεργκ και ο συνιδρυτής της Airbnb, Τζο Γκέμπια, δώρισαν εκατομμύρια σε ομάδες υπέρ του Κουόμο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, σε ανάρτηση στο X, προέτρεψε να «Θυμηθείτε να ψηφίσετε αύριο στη Νέα Υόρκη!

Λάβετε υπόψη ότι η ψήφος για τον Κέρτις είναι στην πραγματικότητα ψήφος για τον Μουντούμι ή όπως κι αν τον λένε.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΚΟΥΟΜΟ!».

Αλλά ούτε όλοι στη Wall Street ήταν εναντίον του Μαμντάνι. Σύμφωνα με ανάλυση του Business Insider οι εργαζόμενοι στα back office στη της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής αγοράς του πλανήτη έκαναν δωρεές στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοκρατικών σοσιαλιστών.

Κεν Γκρίφιν: «Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης αξίζουν κάτι καλύτερο»

Ο Γιάσερ Σάλεμ, πρώην στέλεχος της McKinsey είπε στο Business Insider ότι ορισμένα στελέχη είναι ανοιχτά σε μερικές από τις προτάσεις του Μαμντάνι, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν φροντίδας παιδιών, η οποία θα μπορούσε να ελαφρύνει ορισμένα από τα οικονομικά βάρη των υπαλλήλων τους.

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών για τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Τζέιμι Ντίμον

Σε συνέντευξή του στο CNN την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζείμι Ντίμον, εξήγησε ότι δεν θα λάβει «γρήγορες αποφάσεις» για το μέλλον της τράπεζας στη Νέα Υόρκη λόγω της νίκης του Μαμντάνι.

«Είναι νέος. Θα γίνει καλός σε αυτό;» είπε ο Dimon σχετικά με την κατάρτιση και εφαρμογή καλών πολιτικών από τον νέο δήμαρχο. «Βλέπω πολλούς ανθρώπους σε σημαντικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών θέσεων. Μεγαλώνουν μέσα σε αυτές.»

Πρόσθεσε: «Έχω δει πολλούς ανθρώπους. Ενσωματώνονται κάπως στη δουλειά. Χειροτερεύουν. Ξέρετε, όλα γίνονται γύρω από αυτούς».

«Ελπίζω να είναι ο καλός και αυτό θα είναι σημαντικό για το μέλλον στη Νέα Υόρκη» είπε.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ο Μαμντάνι αναφέρθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan λέγοντας: «Ανυπομονώ να συναντηθώ με τον Τζέιμι Ντίμον και με όποιον ανησυχεί για το μέλλον της πόλης μας και επενδύει στη ζωτικότητα της ίδιας της πόλης».

Μπιλ Άκμαν

Ο Μπιλ Άκμαν, διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square Capital Management, ξόδεψε συνολικά 1,75 εκατ. δολάρια τον τελευταίο χρόνο για να εμποδίσει τον Μαμντάνι να γίνει δήμαρχος, συμπεριλαμβανομένων 500.000 δολαρίων κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών και 1,25 εκατ. δολαρίων στις γενικές εκλογές.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Άκμαν έγραψε στο X: «Συγχαρητήρια για τη νίκη. Τώρα έχετε μια μεγάλη ευθύνη. Αν μπορώ να βοηθήσω τη Νέα Υόρκη, απλώς ενημερώστε με τι μπορώ να κάνω».

Άκμαν

Την Τετάρτη ο Άκμαν επανήλθε με νέα ανάρτηση που εξηγεί γιατί αν και πολέμιος έδωσε συγχαρητήρια στο νέο δήμαρχο. Εξήγησε ότι τον ενδιαφέρον του για την πόλη είναι τεράστιο και ότι η νίκη του Μαμντάνι ήταν «αποφασιστική».

«Ενώ δεν υποστήριξα τον Μαμντάνι για δήμαρχο και έχω ανησυχίες για τις ακούσιες και αρνητικές συνέπειες των πολιτικών του, θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τη Νέα Υόρκη ανεξάρτητα από το ποιος είναι δήμαρχος» έγραψε.

Ο Μαμντάνι έχει κατατάξει τον Άκμαν στους δισεκατομμυριούχους που αντιτίθενται στην υποψηφιότητά του. Η περιουσία του Άκμαν ανέρχεται σε 8,44 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.Έχει επίσης χλευάσει τον διαχειριστή hedge fund για τα «tweets των 1000 λέξεων» του.

Κεν Γκρίφιν

Ο δισεκατομμυριούχος Κεν Γκρίφιν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του hedge fund Citadel και του market maker Citadel Securities, είπε ότι προσεύχεται για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης.

«Για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, προσεύχομαι οι πολιτικές που χρησιμοποιεί ο Μαμντάνι για να κυβερνήσει και να ηγηθεί της Νέας Υόρκης να είναι διαφορετικές από τα σημεία συζήτησης που χρησιμοποίησε για να κερδίσει την δημαρχιακή κούρσα» είπε μιλώντας στο America Business Forum στο Μαϊάμι. «Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης αξίζουν κάτι καλύτερο».

Ο Γκρίφιν, ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ρωτήθηκε αν το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει μια έξοδο σε πόλεις όπως το Μαϊάμι. Ο ίδιος μετέφερε την έδρα της Citadel από το Σικάγο στο Μαϊάμι το 2022, λόγω ανησυχιών για την αύξηση της εγκληματικότητας.

«Δεν μπορείς να ζεις σε μια πόλη που κατακλύζεται από βίαιο έγκλημα και να νιώθεις περήφανος που αποκαλείς αυτό το μέρος σπίτι σου», είπε, προσθέτοντας ότι η Φλόριντα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ζει κανείς.

«Ελπίζω πραγματικά ότι όταν ο Μαμντάνι σκέφτεται την ηγεσία, σκέφτεται τα σωστά πρότυπα», πρόσθεσε ο Γκρίφιν. «Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να αντιγράψουμε από τη σπουδαία πολιτεία μας, τη Φλόριντα, και από αυτή τη σπουδαία πόλη, το Μαϊάμι».

Τζέιμς Γουέλιν

O Τζέιμς Γουέλιν, πρόεδρος του Συμβουλίου Ακινήτων της Νέας Υόρκης (REBNY) είπε «Συγχαίρουμε τον εκλεγμένο Δήμαρχο Mamdani για τη νίκη του».

Πρόσθεσε: «Το REBNY είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τον επόμενο δήμαρχο για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της προσιτής τιμής των κατοικιών και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη μας».

Μεταξύ των προτάσεών του, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την κρίση στέγασης της πόλης τριπλασιάζοντας την κατασκευή κατοικιών με σταθερό ενοίκιο, που επιδοτούνται από το δημόσιο, σε 200.000 νέες μονάδες τα επόμενα 10 χρόνια.

Το σχέδιο θα ωφελήσει τα νοικοκυριά που κερδίζουν λιγότερα από 70.000 δολάρια ετησίως και θα κοστίσει στην πόλη 100 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία.

Σχεδιάζει επίσης να παγώσει το ενοίκιο για το ένα εκατομμύριο μονάδες με σταθερό ενοίκιο της πόλης.

Άντριου Γιάνγκ

Ο Άντριου Γιανγκ, πρώην υποψήφιος για την προεδρία και διευθύνων σύμβουλος της Noble Mobile, έγραψε σε ανάρτηση στο X την Τρίτη το βράδυ: «Ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης – και το δύσκολο κομμάτι σχεδόν σίγουρα βρίσκεται μπροστά μας».

Σε ένα τεύχος του ενημερωτικού του δελτίου που δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιουνίου, ο Γιανγκ είπε ότι προέβλεψε μια «επιστροφή» για τον Μαμντάνι στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Πρόσθεσε ότι γνώρισε τον εκλεγμένο δήμαρχο πριν από την προεκλογική του εκστρατεία και έγραψε: «Τον βρήκα καλό άνθρωπο που θέλει καλά πράγματα για τους ανθρώπους. Είναι ένας ειλικρινής και ταλαντούχος αγγελιοφόρος. Είναι θετικός και δεν είναι ούτε στο ελάχιστο μισητός ή διεφθαρμένος».

Άλεξ Σόρος

Ο Άλεξ Σόρος, γιος του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος και πρόεδρος των Ιδρυμάτων Ανοικτής Κοινωνίας με κεφάλαια ύψους 25 δισ. δολαρίων ευχήθηκε στον Μαμντάνι συγχαρητήρια για την επέτειο του Χ.

«Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Νεοϋορκέζος! Το αμερικανικό όνειρο συνεχίζεται!», έγραψε σε μια ανάρτηση.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία
Ελλάδα 07.11.25

Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία

«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα, πρώτα, τα βασικά συμπεράσματα μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε σε νέους εργαζομένους και νέες εργαζόμενες, ηλικίας ως 29 ετών

Βασίλης Τσουκαλάς
Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης
Οικονομία 07.11.25

Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης

Χιλιάδες ασφαλισμένοι με ένσημα σε περισσότερα από ένα Ταμεία περιμένουν πολλούς μήνες για την απονομή σύνταξης, εξαιτίας ελλείψεων στο μητρώο και έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν
Συντάξεις 07.11.25

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θα αυξηθούν το 2027 μας καθησυχάζει η κυβέρνηση. Μόνο που το προσωρινό «πάγωμα» λειτουργεί ως προεκλογικό τρικ, αφού ο εργάσιμος βίος συνεχώς παρατείνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο