Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Ισχυρές προσωπικότητες και οικονομικοί παράγοντες της Γουόλ Στριτ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην εκλεγεί ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι. Έκαναν δωρέες σε αντιπάλους του, δήλωναν ότι θα φύγουν από την πόλη. Έλεγαν στους υπαλλήλους τους να τον καταψηφίσουν. Αλλά τελικά οι Νεοϋορκέζοι αποφάσισαν αλλιώς –ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπόρεσε να τους τρομάξει.

Τώρα, που ο Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος, δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να συνεργαστούν μαζί του. Παρ’ όλο που, σε πνεύμα τρομολαγνείας, λένε ότι φοβούνται ότι οι αριστερές ιδέες του θα πλήξουν το επιχειρηματικό κλίμα στην πόλη.

Ο Εντ Σκάιλερ, στέλεχος της Citigroup, αντιδήμαρχος υπό τον Μάικλ Μπλούμπεργκ, δήλωσε στη Wall Street Journal: «Πρόκειται για τη δημόσια ασφάλεια και την ποιότητα ζωής γενικότερα. Αυτά πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και οποιοσδήποτε εργοδότης θα δυσκολευτεί να προσελκύσει και να διατηρήσει καλούς εργαζόμενους».

Ο Μαμντάνι, 34 ετών, έχει υποσχεθεί επιπλέον φόρο 2% στους εκατομμυριούχους και αύξηση των φόρων στις επιχειρήσεις. Στόχος του, δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς, εκτεταμένη παιδική φροντίδα και δημοτικά παντοπωλεία.

Ο δισεκατομμυριούχος των hedge funds, Μπιλ Άκμαν, δαπάνησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια για να σταματήσει τον Μαμντάνι.

«Ξοδεύει περισσότερα χρήματα εναντίον μου από όσα θα του κόστιζε αν τον φορολογούσα», είπε ο Μαμντάνι για τον Άκμαν σε ένα podcast που προβλήθηκε πρόσφατα. «Κάθε μέρα είναι ένα εκατομμύριο δολάρια, ένα εκατομμύριο δολάρια — δεν θέλω καν τόσα πολλά!»

Αλλά ο Άκμαν ήταν ο πρώτος που πρόσφερε κλαδί ελιάς στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο. Έγραψε μετά τη νίκη του στο Χ: «Τώρα έχεις μια μεγάλη ευθύνη. Αν μπορώ να βοηθήσω τη Νέα Υόρκη, απλώς πες μου τι μπορώ να κάνω».

Ο «Πλανήτης των Πιθήκων»

Άλλοι πάντως εξεμάνησαν. Ο δισεκατομμυριούχος γίγαντας των hedge funds Κλιφ Άσνες της AQR Capital δημοσίευσε μια σκηνή στο X από τον «Πλανήτη των Πιθήκων». Εκείνη όπου ο χαρακτήρας του Τσάρλτον Ίστον εντοπίζει απομεινάρια του Αγάλματος της Ελευθερίας στην παραλία και συνειδητοποιεί ότι η Γη έχει καταστραφεί. Και φωνάζει: «Εσείς οι μανιακοί! Το ανατινάξατε!»

Επίσης ο οπαδός των κρυπτονομισμάτων και επενδυτής Άντονι Πομπλιάνο: «Είναι τρελό που ένας σοσιαλιστής μόλις εξελέγη δήμαρχος της οικονομικής πρωτεύουσας του κόσμου».

Το ίδιο και οι επιχειρηματίες και κατασκευαστές ακινήτων, που καθόλου δεν τους άρεσε η πρόταση για πάγωμα των τιμών των ενοικίων. Ο Μπίλι Μακλόου, που πρόσφατα ξεκίνησε ένα καινούργιο έργο και έχει άλλα στα σκαριά, δήλωσε: «Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει σοκ στο σύστημα».

Ανησυχία για την ασφάλεια

Η Γουόλ Στριτ έχει ωφεληθεί ιστορικά όταν η πόλη άκμασε. Πολλοί ανησυχούν για την ασφάλεια, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα εγκλήματα μίσους: 12,7% το 2023, με σχεδόν το 44% όλων των καταγεγραμμένων περιστατικών εγκλημάτων μίσους και το 88% των εγκλημάτων μίσους με θρησκευτική βάση να στοχεύουν Εβραίους.

Ορισμένοι επιχειρηματίες παρηγορούνται που ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να ζητήσει από την Επίτροπο του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, να παραμείνει στη θέση της. Η Tις, μακροχρόνια δημόσια υπάλληλος και κόρη δισεκατομμυριούχου, έχει λάβει ισχυρούς βαθμούς από τον επιχειρηματικό κόσμο για την επίβλεψη μιας ευρείας μείωσης της εγκληματικότητας.

Αν δεν δεχθεί να παραμείνει, «θα είναι κακό σημάδι», δήλωσε ο Ρομπ Βίζενταλ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Blade που νοικιάζει ελικόπτερα. «Όσον αφορά το έγκλημα, για πολλούς από εμάς, το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο είναι η Τζέσικα Τις», είπε.

Η Citadel, η εταιρεία hedge fund που διευθύνεται από τον δισεκατομμυριούχο Κεν Γκρίφιν, έστειλε ένα email τον Ιούνιο. Προέτρεπε τους υπαλλήλους της στη Νέα Υόρκη να ψηφίσουν και προειδοποίησε για «υποψηφίους με ακραίες απόψεις που δεν συνάδουν με τις αξίες σας», σύμφωνα με ένα αντίγραφο που είδε η Wall Street Journal.

Οι σχέσεις με τον Τραμπ

Ο Αντόνιο Βάις, πρώην επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής στην Lazard, δήλωσε ότι η σχέση της πόλης με την Ουάσιγκτον είναι πιθανό να είναι η πιο άμεση πρόκληση. Λόγω των απειλών Τραμπ για περικοπές στη χρηματοδότηση και για ανάπτυξη του στρατού ενάντια στην εγκληματικότητα.

«Ελπίζω σίγουρα ότι οι Νεοϋορκέζοι θα ενωθούν προς το συμφέρον της πόλης», δήλωσε ο Βάις. Αυτός, σε αντίθεση με πολλούς από τους συναδέλφους του στον χρηματοοικονομικό τομέα, υποστήριξε τον Μαμντάνι, εν μέρει γιατί εστίασε στην ακρίβεια.

Αλλά η Νέα Υόρκη παραμένει συνώνυμη με την άγρια ​​φιλοδοξία, μια από τις κρίσιμες δυνάμεις που εδώ και καιρό καθοδηγούν την κυριαρχία του χρηματοοικονομικού κλάδου. Κι ας απέκτησε δήμαρχο σοσιαλιστή.

Στην Park Avenue, στο Μανχάτα, η JPMorgan Chase εγκαινίασε ένα νέο πύργο αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, γεννημένος στο Κουίνς, Τζέιμι Ντάιμον, ορκίζεται να παραμείνει στην πόλη.

Το ίδιος και Μάικλ Γκοντάρ, Διευθύνων Σύμβουλος της InterVest Capital Partners, μιας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα. Διαμαρτύρεται για την εγκληματικότητα και τους άστεγους, αλλά η αυξημένη φορολόγηση δεν θα τον διώξει από την πόλη. Ωστόσο, είναι επιφυλακτικός ως προς το σχέδιο του Μαμντάνι να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία που θα δίνει προτεραιότητα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και στην πρόληψη της βίας.

«Θα καλέσεις έναν κοινωνικό λειτουργό επειδή έχεις έναν τύπο που κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να αφοδεύει μπροστά στο σχολείο;» είπε. «Καλή τύχη».

• Με στοιχεία από τη Wall Street Journal