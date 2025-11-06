newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Ισχυρές προσωπικότητες και οικονομικοί παράγοντες της Γουόλ Στριτ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην εκλεγεί ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι. Έκαναν δωρέες σε αντιπάλους του, δήλωναν ότι θα φύγουν από την πόλη. Έλεγαν στους υπαλλήλους τους να τον καταψηφίσουν. Αλλά τελικά οι Νεοϋορκέζοι αποφάσισαν αλλιώς –ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπόρεσε να τους τρομάξει.

Τώρα, που ο Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος, δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να συνεργαστούν μαζί του. Παρ’ όλο που, σε πνεύμα τρομολαγνείας, λένε ότι φοβούνται ότι οι αριστερές ιδέες του θα πλήξουν το επιχειρηματικό κλίμα στην πόλη.

Ο Εντ Σκάιλερ, στέλεχος της Citigroup, αντιδήμαρχος υπό τον Μάικλ Μπλούμπεργκ, δήλωσε στη Wall Street Journal: «Πρόκειται για τη δημόσια ασφάλεια και την ποιότητα ζωής γενικότερα. Αυτά πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και οποιοσδήποτε εργοδότης θα δυσκολευτεί να προσελκύσει και να διατηρήσει καλούς εργαζόμενους».

REUTERS/Kylie Cooper

Ο Μαμντάνι, 34 ετών, έχει υποσχεθεί επιπλέον φόρο 2% στους εκατομμυριούχους και αύξηση των φόρων στις επιχειρήσεις. Στόχος του, δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς, εκτεταμένη παιδική φροντίδα και δημοτικά παντοπωλεία.

Ο δισεκατομμυριούχος των hedge funds, Μπιλ Άκμαν, δαπάνησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια για να σταματήσει τον Μαμντάνι.

«Ξοδεύει περισσότερα χρήματα εναντίον μου από όσα θα του κόστιζε αν τον φορολογούσα», είπε ο Μαμντάνι για τον Άκμαν σε ένα podcast που προβλήθηκε πρόσφατα. «Κάθε μέρα είναι ένα εκατομμύριο δολάρια, ένα εκατομμύριο δολάρια — δεν θέλω καν τόσα πολλά!»

Αλλά ο Άκμαν ήταν ο πρώτος που πρόσφερε κλαδί ελιάς στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο. Έγραψε μετά τη νίκη του στο Χ: «Τώρα έχεις μια μεγάλη ευθύνη. Αν μπορώ να βοηθήσω τη Νέα Υόρκη, απλώς πες μου τι μπορώ να κάνω».

Ο «Πλανήτης των Πιθήκων»

Άλλοι πάντως εξεμάνησαν. Ο δισεκατομμυριούχος γίγαντας των hedge funds Κλιφ Άσνες της AQR Capital δημοσίευσε μια σκηνή στο X από τον «Πλανήτη των Πιθήκων». Εκείνη όπου ο χαρακτήρας του Τσάρλτον Ίστον εντοπίζει απομεινάρια του Αγάλματος της Ελευθερίας στην παραλία και συνειδητοποιεί ότι η Γη έχει καταστραφεί. Και φωνάζει: «Εσείς οι μανιακοί! Το ανατινάξατε!»

Επίσης ο οπαδός των κρυπτονομισμάτων και επενδυτής Άντονι Πομπλιάνο: «Είναι τρελό που ένας σοσιαλιστής μόλις εξελέγη δήμαρχος της οικονομικής πρωτεύουσας του κόσμου».

Το ίδιο και οι επιχειρηματίες και κατασκευαστές ακινήτων, που καθόλου δεν τους άρεσε η πρόταση για πάγωμα των τιμών των ενοικίων. Ο Μπίλι Μακλόου, που πρόσφατα ξεκίνησε ένα καινούργιο έργο και έχει άλλα στα σκαριά, δήλωσε: «Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει σοκ στο σύστημα».

Ανησυχία για την ασφάλεια

Η Γουόλ Στριτ έχει ωφεληθεί ιστορικά όταν η πόλη άκμασε. Πολλοί ανησυχούν για την ασφάλεια, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα εγκλήματα μίσους: 12,7% το 2023, με σχεδόν το 44% όλων των καταγεγραμμένων περιστατικών εγκλημάτων μίσους και το 88% των εγκλημάτων μίσους με θρησκευτική βάση να στοχεύουν Εβραίους.

Ορισμένοι επιχειρηματίες παρηγορούνται που ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να ζητήσει από την Επίτροπο του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, να παραμείνει στη θέση της. Η Tις, μακροχρόνια δημόσια υπάλληλος και κόρη δισεκατομμυριούχου, έχει λάβει ισχυρούς βαθμούς από τον επιχειρηματικό κόσμο για την επίβλεψη μιας ευρείας μείωσης της εγκληματικότητας.

Αν δεν δεχθεί να παραμείνει, «θα είναι κακό σημάδι», δήλωσε ο Ρομπ Βίζενταλ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Blade που νοικιάζει ελικόπτερα. «Όσον αφορά το έγκλημα, για πολλούς από εμάς, το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο είναι η Τζέσικα Τις», είπε.

Η Citadel, η εταιρεία hedge fund που διευθύνεται από τον δισεκατομμυριούχο Κεν Γκρίφιν, έστειλε ένα email τον Ιούνιο. Προέτρεπε τους υπαλλήλους της στη Νέα Υόρκη να ψηφίσουν και προειδοποίησε για «υποψηφίους με ακραίες απόψεις που δεν συνάδουν με τις αξίες σας», σύμφωνα με ένα αντίγραφο που είδε η Wall Street Journal.

Οι σχέσεις με τον Τραμπ

Ο Αντόνιο Βάις, πρώην επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής στην Lazard, δήλωσε ότι η σχέση της πόλης με την Ουάσιγκτον είναι πιθανό να είναι η πιο άμεση πρόκληση. Λόγω των απειλών Τραμπ για περικοπές στη χρηματοδότηση και για ανάπτυξη του στρατού ενάντια στην εγκληματικότητα.

«Ελπίζω σίγουρα ότι οι Νεοϋορκέζοι θα ενωθούν προς το συμφέρον της πόλης», δήλωσε ο Βάις. Αυτός, σε αντίθεση με πολλούς από τους συναδέλφους του στον χρηματοοικονομικό τομέα, υποστήριξε τον Μαμντάνι, εν μέρει γιατί εστίασε στην ακρίβεια.

Αλλά η Νέα Υόρκη παραμένει συνώνυμη με την άγρια ​​φιλοδοξία, μια από τις κρίσιμες δυνάμεις που εδώ και καιρό καθοδηγούν την κυριαρχία του χρηματοοικονομικού κλάδου. Κι ας απέκτησε δήμαρχο σοσιαλιστή.

Στην Park Avenue, στο Μανχάτα, η JPMorgan Chase εγκαινίασε ένα νέο πύργο αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, γεννημένος στο Κουίνς, Τζέιμι Ντάιμον, ορκίζεται να παραμείνει στην πόλη.

Το ίδιος και Μάικλ Γκοντάρ, Διευθύνων Σύμβουλος της InterVest Capital Partners, μιας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα. Διαμαρτύρεται για την εγκληματικότητα και τους άστεγους, αλλά η αυξημένη φορολόγηση δεν θα τον διώξει από την πόλη. Ωστόσο, είναι επιφυλακτικός ως προς το σχέδιο του Μαμντάνι να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία που θα δίνει προτεραιότητα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και στην πρόληψη της βίας.

«Θα καλέσεις έναν κοινωνικό λειτουργό επειδή έχεις έναν τύπο που κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να αφοδεύει μπροστά στο σχολείο;» είπε. «Καλή τύχη».

• Με στοιχεία από τη Wall Street Journal

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
Πολιτικό εκκρεμές 06.11.25

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
Τζανίνε Aνιες 06.11.25

Ακυρώθηκε η δεκαετής κάθειρξη στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο
Δείτε το βίντεο 06.11.25

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια που δημοσιεύει το in, έφτασε ανώνυμα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και οδήγησε στο να μπουν στο κάδρο οι δύο άντρες

Σύνταξη
ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο