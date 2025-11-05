Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

«Η νίκη έχει πολλούς πατέρες», αναφέρεται σε ένα γνωμικό που αποδίδεται στον υπουργό της φασιστικής Ιταλίας, Γκαλεάτσο Τσάνο. Η φράση φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Μετά την επικράτησή του, όλα τα μέρη της ελληνικής Αριστεράς, από τις παρυφές του Κέντρου ώς και εξωκοινοβουλευτικά, ριζοσπαστικά, τμήματα, έσπευσαν να δηλώσουν τη στήριξή τους στον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της πόλης «που δεν κοιμάται ποτέ», θεωρώντας πως μέρος του πολιτικού σχεδίου που υπηρετούν «δικαιώθηκε» στις κάλπες.

Παρότι όταν ο Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, τον Οκτώβριο του 2024, αποτελούσε αουτσάιντερ ακόμη και για το χρίσμα των Δημοκρατικών, μέσα σε έναν χρόνο κατάφερε -μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εθελοντών και της πετυχημένης grassroots campaing- να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά.

Η ελληνική, κατακερματισμένη, Κεντροαριστερά, βλέπει σήμερα στο πρόσωπο του Μαμντάνι ένα πρόσωπο με νικηφόρα προοπτική, ένα υπόδειγμα πολιτικής νίκης απέναντι στη Συντήρηση. Ένωσε κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται στο περιθώριο – κάτι που τα εγχώρια Κεντροαριστερά κόμματα, σε όλες τις εκδοχές τους, δεν έχουν καταφέρει πειστικά στη σημερινή συγκυρία. Ή, όπως αναφέρει συχνά γνωστό στέλεχος του ευρύτερου χώρου, «μεγάλο μέρος της ελληνικής Κεντροαριστεράς δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποια κοινωνικά στρώματα εκπροσωπεί».

Βέβαια, ο γεννηθείς στην Ουγκάντα νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης επέμεινε σε τρεις βασικές υποσχέσεις, αδιαμφισβήτητα προσανατολισμένες υπέρ των μη προνομιούχων: πάγωμα των ενοικίων, δωρεάν συγκοινωνίες και δωρεάν και καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλα τα παιδιά. Αυτές οι υποσχέσεις ήταν που ανάγκασαν τη New York Post να υποδεχθεί τη νίκη του με… σφυροδρέπανο και Μαρξ.

Στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, η επικράτηση Μαμντάνι σχολιάστηκε από δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους Γιώργο Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα, καθώς και από τρεις προέδρους κομμάτων: τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Χαρίτση και τον Στέφανο Κασσελάκη. Δηλώσεις στήριξης κατέθεσαν επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και σειρά στελεχών από ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νέα Αριστερά, Κίνημα Δημοκρατίας και ΜέΡΑ25.

Η αμφισβήτηση της ολιγαρχίας που βλέπει ο Παπανδρέου

Ο κ. Παπανδρέου, με την ιδιότητα του επίτιμου προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τόνισε ότι «ο Μαμντάνι εξέφρασε με καθαρότητα και θάρρος τη φωνή των πολιτών που αγωνίζονται για δικαιοσύνη, ισότητα και αξιοπρέπεια, απέναντι σε ένα σύστημα που ευνοεί τη συσσώρευση πλούτου και εξουσίας στα χέρια των λίγων».

Πρόσθεσε πως «η νίκη του Μαμντάνι αποδεικνύει πως ένα νέο κύμα πολιτών – νέων ανθρώπων με όραμα και αξίες – μπορεί να αμφισβητήσει τις ολιγαρχίες και να ανοίξει δρόμους για ένα πιο δίκαιο, δημοκρατικό και ανθρώπινο μέλλον».

Μήνυμα απέναντι στους ισχυρούς από τον Αλέξη Τσίπρα

Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, εκτίμησε τη νίκη του 34χρονου πολιτικού ως νίκη «απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την επόμενη μέρα, τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές πολιτικό σκηνικό. Όπως είπε, «η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο».

Η προοπτική των προοδευτικών στα μηνύματα Φάμελλου, Χαρίτση, Κασσελάκη, Δούκα

Ως μια «νίκη της δημοκρατίας και της προοδευτικής πολιτικής απέναντι στον σκοταδισμό και την αδικία. Ο νέος δημοκράτης σοσιαλιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης τάχθηκε υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και νίκησε τον τραμπισμό», σχολίασε την επικράτηση του Μαμντάνι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, έθεσε το ζήτημα της πραγματικής πολιτικής. «Της πολιτικής που μιλά συγκεκριμένα, που συγκρούεται με συμφέροντα, που στηρίζεται στην οργάνωση των πολλών απέναντι στην εξουσία των λίγων», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο MEGA, συνέδεσε τη νίκη του Μαμντάνι με αυτήν του Ρομπ Γέτεν στην Ολλανδία. «Βλέπουμε μια νέα τάση. Απέναντι στον λαϊκισμό της δεξιάς και στον συστημισμό του δήθεν προοδευτικού κατεστημένου -που βρομάει σύστημα- οι πολίτες επιλέγουν φρέσκα πρόσωπα με ιδέες παρεμβατικές για την οικονομία», είπε.

Καθόλου αναπάντεχη δεν είδε τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, λέγοντας πως «είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία ενός νέου κινήματος με προοδευτικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Που λειτουργεί όχι μόνο ως αντίσταση απέναντι στην υποβάθμιση των δήμων, τη συντήρηση και την οπισθοδρόμηση».

Η διάσταση για τους «πολλούς πατεράδες» της νίκης

Επιχειρώντας να απαντήσει στη διαπίστωση που έθεσε στη δημόσια σφαίρα το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Χάρης Γολέμης, για το «γούστο» που έχει ο Μαμντάνι που τον διεκδικούν «στην Ελλάδα ριζοσπάστες αριστεροί, αριστεροί του διαλόγου με τους κεντροαριστερούς, βέροι κεντροαριστεροί, καθώς και φανατικοί τσιπρικοί», ο βουλευτής Α’ Αθήνας με τη Νέα Αριστερά, Δημήτρης Τζανακόπουλος απάντησε σε ανάρτησή του ότι ναι, μπορεί όλοι του ευρύτερου χώρου να τον διεκδικούν και να έχουν δίκιο.

«Ναι, έχουν όλοι δίκιο. Μπορεί να μην έχουν όλοι όλο το δίκιο αλλά έχουν όλοι κάποιο δίκιο. Και αυτό συνιστά έναν πρόχειρο ορισμό της πολιτικής και του πολιτικού στοιχείου. Διότι το πολιτικό στοιχείο συμπυκνώνει, μεταξύ άλλων, διότι δεν κάνει μόνο αυτό, διαφορετικές προσδοκίες, συμφέροντα, ιδέες, πρακτικές, αγωνίες, ανάγκες σε ένα περισσότερο ή λιγότερο συνεκτικό σχέδιο που συγκροτείται το ίδιο γύρω από ένα ή περισσότερα σημεία διαρραφής, σημεία δηλαδή που ενοποιούν όλα τα υπόλοιπα και κάνουν ακριβώς το σχέδιο συνεκτικό», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τζανακόπουλος.

Οι νέοι για το… «νέο»

Τέλος, τη διάσταση του «νέου» –τόσο ως προς τις ιδέες όσο και την ηλικία– ανέδειξαν δύο νεότερα, αλλά κεντρικά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Το νέο κερδίζει όταν έχει περιεχόμενο και οι προοδευτικές δυνάμεις όταν έχουν αριστερές λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων», ανέφερε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, με τον συντονιστή προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Λευτέρη Καρχιμάχη να τονίζει, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μουσική του ίδιου του Μαμντάνι από την περίοδο που δοκιμαζόταν στη hip hop κουλτούρα, ότι «η σαρωτική νίκη του Μαμντάνι είναι ένας αγώνας που δεν έμεινε μόνο στην Νέα Υόρκη, αλλά έφτασε σε όλο τον κόσμο, αγγίζοντας πρώτα από όλους τη νέα γενιά, τη γενιά μας».