05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Πολιτική Γραμματεία 05 Νοεμβρίου 2025 | 23:51

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Παρότι όταν ο Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, τον Οκτώβριο του 2024, αποτελούσε αουτσάιντερ ακόμη και για το χρίσμα των Δημοκρατικών, μέσα σε έναν χρόνο κατάφερε -μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εθελοντών και της πετυχημένης grassroots campaing- να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά.

Η ελληνική, κατακερματισμένη, Κεντροαριστερά, βλέπει σήμερα στο πρόσωπο του Μαμντάνι ένα πρόσωπο με νικηφόρα προοπτική, ένα υπόδειγμα πολιτικής νίκης απέναντι στη Συντήρηση. Ένωσε κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται στο περιθώριο – κάτι που τα εγχώρια Κεντροαριστερά κόμματα, σε όλες τις εκδοχές τους, δεν έχουν καταφέρει πειστικά στη σημερινή συγκυρία. Ή, όπως αναφέρει συχνά γνωστό στέλεχος του ευρύτερου χώρου, «μεγάλο μέρος της ελληνικής Κεντροαριστεράς δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποια κοινωνικά στρώματα εκπροσωπεί».

Βέβαια, ο γεννηθείς στην Ουγκάντα νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης επέμεινε σε τρεις βασικές υποσχέσεις, αδιαμφισβήτητα προσανατολισμένες υπέρ των μη προνομιούχων: πάγωμα των ενοικίων, δωρεάν συγκοινωνίες και δωρεάν και καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλα τα παιδιά. Αυτές οι υποσχέσεις ήταν που ανάγκασαν τη New York Post να υποδεχθεί τη νίκη του με… σφυροδρέπανο και Μαρξ.

Στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, η επικράτηση Μαμντάνι σχολιάστηκε από δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους Γιώργο Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα, καθώς και από τρεις προέδρους κομμάτων: τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Χαρίτση και τον Στέφανο Κασσελάκη. Δηλώσεις στήριξης κατέθεσαν επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και σειρά στελεχών από ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νέα Αριστερά, Κίνημα Δημοκρατίας και ΜέΡΑ25.

Η αμφισβήτηση της ολιγαρχίας που βλέπει ο Παπανδρέου

Ο κ. Παπανδρέου, με την ιδιότητα του επίτιμου προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τόνισε ότι «ο Μαμντάνι εξέφρασε με καθαρότητα και θάρρος τη φωνή των πολιτών που αγωνίζονται για δικαιοσύνη, ισότητα και αξιοπρέπεια, απέναντι σε ένα σύστημα που ευνοεί τη συσσώρευση πλούτου και εξουσίας στα χέρια των λίγων».

Πρόσθεσε πως «η νίκη του Μαμντάνι αποδεικνύει πως ένα νέο κύμα πολιτών – νέων ανθρώπων με όραμα και αξίες – μπορεί να αμφισβητήσει τις ολιγαρχίες και να ανοίξει δρόμους για ένα πιο δίκαιο, δημοκρατικό και ανθρώπινο μέλλον».

Μήνυμα απέναντι στους ισχυρούς από τον Αλέξη Τσίπρα

Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, εκτίμησε τη νίκη του 34χρονου πολιτικού ως νίκη «απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την επόμενη μέρα, τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές πολιτικό σκηνικό. Όπως είπε, «η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο».

Η προοπτική των προοδευτικών στα μηνύματα Φάμελλου, Χαρίτση, Κασσελάκη, Δούκα

Ως μια «νίκη της δημοκρατίας και της προοδευτικής πολιτικής απέναντι στον σκοταδισμό και την αδικία. Ο νέος δημοκράτης σοσιαλιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης τάχθηκε υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και νίκησε τον τραμπισμό», σχολίασε την επικράτηση του Μαμντάνι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, έθεσε το ζήτημα της πραγματικής πολιτικής. «Της πολιτικής που μιλά συγκεκριμένα, που συγκρούεται με συμφέροντα, που στηρίζεται στην οργάνωση των πολλών απέναντι στην εξουσία των λίγων», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο MEGA, συνέδεσε τη νίκη του Μαμντάνι με αυτήν του Ρομπ Γέτεν στην Ολλανδία. «Βλέπουμε μια νέα τάση. Απέναντι στον λαϊκισμό της δεξιάς και στον συστημισμό του δήθεν προοδευτικού κατεστημένου -που βρομάει σύστημα- οι πολίτες επιλέγουν φρέσκα πρόσωπα με ιδέες παρεμβατικές για την οικονομία», είπε.

Καθόλου αναπάντεχη δεν είδε τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, λέγοντας πως «είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία ενός νέου κινήματος με προοδευτικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Που λειτουργεί όχι μόνο ως αντίσταση απέναντι στην υποβάθμιση των δήμων, τη συντήρηση και την οπισθοδρόμηση».

Η διάσταση για τους «πολλούς πατεράδες» της νίκης

Επιχειρώντας να απαντήσει στη διαπίστωση που έθεσε στη δημόσια σφαίρα το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Χάρης Γολέμης, για το «γούστο» που έχει ο Μαμντάνι που τον διεκδικούν «στην Ελλάδα ριζοσπάστες αριστεροί, αριστεροί του διαλόγου με τους κεντροαριστερούς, βέροι κεντροαριστεροί, καθώς και φανατικοί τσιπρικοί», ο βουλευτής Α’ Αθήνας με τη Νέα Αριστερά, Δημήτρης Τζανακόπουλος απάντησε σε ανάρτησή του ότι ναι, μπορεί όλοι του ευρύτερου χώρου να τον διεκδικούν και να έχουν δίκιο.

«Ναι, έχουν όλοι δίκιο. Μπορεί να μην έχουν όλοι όλο το δίκιο αλλά έχουν όλοι κάποιο δίκιο. Και αυτό συνιστά έναν πρόχειρο ορισμό της πολιτικής και του πολιτικού στοιχείου. Διότι το πολιτικό στοιχείο συμπυκνώνει, μεταξύ άλλων, διότι δεν κάνει μόνο αυτό, διαφορετικές προσδοκίες, συμφέροντα, ιδέες, πρακτικές, αγωνίες, ανάγκες σε ένα περισσότερο ή λιγότερο συνεκτικό σχέδιο που συγκροτείται το ίδιο γύρω από ένα ή περισσότερα σημεία διαρραφής, σημεία δηλαδή που ενοποιούν όλα τα υπόλοιπα και κάνουν ακριβώς το σχέδιο συνεκτικό», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τζανακόπουλος.

Οι νέοι για το… «νέο»

Τέλος, τη διάσταση του «νέου» –τόσο ως προς τις ιδέες όσο και την ηλικία– ανέδειξαν δύο νεότερα, αλλά κεντρικά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Το νέο κερδίζει όταν έχει περιεχόμενο και οι προοδευτικές δυνάμεις όταν έχουν αριστερές λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων», ανέφερε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, με τον συντονιστή προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Λευτέρη Καρχιμάχη να τονίζει, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μουσική του ίδιου του Μαμντάνι από την περίοδο που δοκιμαζόταν στη hip hop κουλτούρα, ότι «η σαρωτική νίκη του Μαμντάνι είναι ένας αγώνας που δεν έμεινε μόνο στην Νέα Υόρκη, αλλά έφτασε σε όλο τον κόσμο, αγγίζοντας πρώτα από όλους τη νέα γενιά, τη γενιά μας».

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη – «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»
Διπλωματία 05.11.25

Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη - «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέικομπ Χέλμπεργκ – «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»
Με τον Τζέικομπ Χέλμπεργκ 05.11.25

Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ - «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ

Σύνταξη
Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ
Βουλή 05.11.25

Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ – Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν
Πολιτική 05.11.25

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ - Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης απαντώντας σε δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ στο οποίο αναφέρεται ότι γνώριζε από τις 10 Οκτωβρίου για τον αριθμό των καταστημάτων που κλείνουν ανά νομό, τονίζει ότι τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή και ότι θα πέσουν στο κενό

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου – «Να κάνουμε μια νέα αρχή»
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

«Να κάνουμε μια νέα αρχή» - Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ
Πολιτική 05.11.25

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ

«Η λίστα μαρτύρων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες περιλαμβάνει ρητά τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας» όπως σημειώνεται από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
ΚΚΕ 06.11.25

Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Σύνταξη
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Μπάσκετ 06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  
«Δεν είμαι ελεύθερος» 05.11.25

Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  

Ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μιλάει για όλα στην αυτοβιογραφία του που αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
