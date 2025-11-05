H New York Post υποδέχεται τον Μαμντάνι με Μαρξ και σφυροδρέπανο

Με Μαρξ και σφυροδρέπανο υποδέχθηκε τον Ζοχράν Μαμντάνι, νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, η New York Post, έπειτα από τον χθεσινό θρίαμβό του.

Η εκλογή του ήρθε σε κλίμα έντονης πόλωσης και παρεμβάσεων από τον Τραμπ ο οποίος αποκάλεσε επανειλημμένα και παραπλανητικά τον 34χρονο «κομμουνιστή» και απείλησε πως εάν αναλάβει τη δημαρχία, «είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια στην πόλη, πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα».

Παρόλα αυτά ο Μαμντάνι κέρδισε τις εκλογές και η NYP, στο πρωτοσέλιδό της έδωσε τα ρέστα της.

Το πρωτοσέλιδο της New York Post

«On your Marx (λογοπαίγνιο με τον Καρλ Μαρξ on your marks σημαίνει στις θέσεις σας), get set, Zo (αντί για Go το μικρό όνομα του Μαμντάνι)! Ο Σοσιαλιστής Μαμντάνι κερδίζει την κούρσα για δήμαρχος» αναφέρει χαρακτηριστικά στον τίτλο της η εφημερίδα.

Μάλιστα κάνει λόγο για «κόκκινο μήλο» [παραφράζοντας το «μεγάλο μήλο» που είναι η Νέα Υόρκη].

«Στη New York Post ξεπέρασαν τους εαυτούς τους» ανέφερε εύστοχα χρήστης του X, που αναπαρήγαγε το πρωτοσέλιδο.

The New York post has outdone themselves pic.twitter.com/mrQQvKmH0Q — Read Raising Expectations (and Raising Hell) (@JPHilllllll) November 5, 2025

Ο Μαμντάνι, στην επινίκια ομιλία του, έκρινε ότι νίκησε «η ελπίδα την τυραννία» και ότι «αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως».