Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Νέα Υόρκη: Τα σχέδια Μαμντάνι δεν πτοούν τους πλούσιους
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 22:29

Νέα Υόρκη: Τα σχέδια Μαμντάνι δεν πτοούν τους πλούσιους

Γιατί οι πλούσιοι κάτοικοι στη Νέα Υόρκη δεν θα έπρεπε να απειλούνται από τον υποψήφιο δήμαρχο Ζοράν Μαμντάνι

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η Δυτική Βιρτζίνια έχει άνθρακα, το Τέξας πετρέλαιο και η Νέα Υόρκη… πλούσιους. Σχεδόν 35.000 εξ αυτών που ζουν εκεί όλο το χρόνο, κέρδισαν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία φορολογικά στοιχεία.

Ο Μαμντάνι θα ήθελε να αυξήσει το κόστος ζωής ενός πλούσιου Νεοϋορκέζου σε σχεδόν 17%, προσθέτοντας δύο μονάδες στον ανώτατο συντελεστή 3,9% της πόλης

Από τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, οι 23 αποκαλούν τη Νέα Υόρκη «σπίτι τους», με συνολική καθαρή περιουσία σχεδόν 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg , και πολλοί περισσότεροι έρχονται από την πόλη όσο συχνά το επιτρέπουν ο χρόνος και η φορολογική τους κατάσταση.

Η απουσία αυτών των ανθρώπων, θα μπορούσε να καταστρέψει την πόλη. Κάθε χρόνο, το πλουσιότερο 1% της Νέας Υόρκης —όσοι έχουν εισόδημα τουλάχιστον 900.000 δολαρίων— συνεισφέρουν περίπου τα δύο πέμπτα των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια έσοδα από τον φόρο εισοδήματος της πόλης. Τα πολυτελή σπίτια και τα κομψά γραφεία τους καλύπτουν επίσης ένα μεγάλο μερίδιο των περίπου 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιους φόρους ακίνητης περιουσίας της πόλης.

Ο πανικός του Ιουνίου στη Νέα Υόρκη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εξαγγελίες του 34χρονου υποψήφιου δημάρχου στη Νέα Υόρκη, Ζοράν Μαμντάνι, τον περασμένο Ιούνιο για φορολόγηση σε εταιρείες και άτομα με υψηλά εισοδήματα, προκάλεσε έναν μικρό πανικό στις τάξεις των πλουσίων, με τις δημοσκοπήσεις να τον φέρνουν πρώτο.

Δεν είναι τυχαία η αντίδραση του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Άκμαν σε μια ανάρτηση στο X ότι αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος, η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να χρεοκοπήσει και να γίνει «Σικάγο ή χειρότερα», με «το υψηλότερο ποσοστό δολοφονιών στη χώρα» και «ακόμα χειρότερα σχολεία». Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, μάλιστα, στο CNBC, επισήμαινε πως «όσο σωστά και εάν έχει εντοπίσει τα προβλήματα στη Νέα Υόρκη, οι πολιτικές που θέλει να ακολουθήσει είναι λανθασμένες».

YouTube thumbnail

Τον Σεπτέμβριο, ο Στίβεν Μουρ της Heritage Foundation εξήγησε στους τηλεθεατές του Fox Business News ότι μια νίκη του Μαμντάνι θα σήμαινε ότι «η Wall Street δεν θα βρίσκεται πλέον στο Μανχάταν. Θα μετακομίσει».

Είναι προφανές ότι οι εύποροι Νεοϋορκέζοι έχουν πανικοβληθεί. Φοροτεχνικοί σύμβουλοι και κτηματομεσίτες αναφέρουν ότι δέχονται όλο και περισσότερες ερωτήσεις από εύπορους Νεοϋορκέζους που σκέφτονται να μετακομίσουν στα προάστια. Στο Westchester County, βόρεια της πόλης, ο David Turner της Compass αναφέρει ότι οι κτηματομεσίτες τηλεφωνούν εδώ και μήνες προσπαθώντας να δημιουργήσουν επαφές για τους πελάτες τους στην πόλη, αν και δεν έχει δει ακόμη καμία μετακίνηση που να αποδίδεται στην υποψηφιότητα του Μαμντάνι. «Οι άνθρωποι ανησυχούν για το τι θα συμβεί, ιδιαίτερα από φορολογική άποψη», λέει ο Timothy Noonan, συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Hodgson Russ που ειδικεύεται σε θέματα διαμονής, όπως τονίζει το Bloomberg.

Θα φύγουν από τη Νέα Υόρκη;

Η Νέα Υόρκη προσφέρει στους 8,5 εκατομμύρια κατοίκους της άφθονους λόγους για να φύγουν, από μικρές ενοχλήσεις — σωρούς σκουπιδιών, θρασύτατους αρουραίους — έως μεγαλύτερα προβλήματα, όπως η ερειπωμένη υποδομή, που έχει ως αποτέλεσμα τις μακρύτερες μετακινήσεις στις ΗΠΑ, και η έλλειψη στέγης, που σημαίνει ότι ακόμη και οι εύποροι μπορεί να καταλήξουν να ζουν σε διαμερίσματα μικρότερα από ένα τυπικό αμερικανικό γκαράζ. Το να κάνεις επιχειρήσεις στη Νέα Υόρκη δεν είναι πιο εύκολο από το να ζεις εδώ. Η πρόσληψη προσωπικού είναι δαπανηρή και η γραφειοκρατία είναι πανταχού παρούσα. Μια έκθεση του Σεπτεμβρίου από το Public Policy Institute of New York State, ένα think tank, ανέφερε «αντι-ανταγωνιστικές πολιτικές και τον απίστευτα υψηλό βαθμό δυσκολίας της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πολιτεία».

Για τους πλούσιους, το μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος από την αποχώρηση από τη Νέα Υόρκη εμφανίζεται στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι φόροι της πόλης και της πολιτείας μπορούν να φτάσουν συνολικά το 13,5% για εισοδήματα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και το 14,8% για όσους κερδίζουν 25 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα. Ο Μαμντάνι θα ήθελε να αυξήσει το κόστος ζωής ενός πλούσιου Νεοϋορκέζου σε σχεδόν 17%, προσθέτοντας δύο μονάδες στον ανώτατο συντελεστή 3,9% της πόλης.

Τι λέει δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης παντοπωλείων

Υπάρχει όμως και μια ακόμη πλευρά, που αναφέρεται στον πιο ρεαλιστικό φόβο των σκεπτικιστών του Μαμντάνι είναι ότι θα διαχειριστεί κακώς την πόλη, προκαλώντας αύξηση της εγκληματικότητας ή μείωση της ποιότητας ζωής.

Ενδεικτικά, ο Τζον Κατσιματίδης, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Gristedes, μιας αλυσίδας με περισσότερα από δώδεκα παντοπωλεία στη Νέα Υόρκη, λέει ότι το σχέδιο του Μαμντάνι να ανοίξει πέντε σούπερ μάρκετ που θα διαχειρίζεται η πόλη θα μπορούσε να τον ωθήσει να πουλήσει ή να κλείσει τα καταστήματά του.

Οι επενδυτές ακινήτων προειδοποιούν ότι τα σχέδια του Μαμντάνι για πάγωμα των ενοικίων θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα, αποθαρρύνοντας την κατασκευή νέων κατοικιών, ενώ άλλοι διαμαρτύρονται για τις κριτικές του προς το Ισραήλ και τις ιδέες του για τη μεταρρύθμιση της επιβολής του νόμου — συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων δηλώσεων που τώρα αποκηρύσσει για την «αποχρηματοδότηση της αστυνομίας Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η πλέον διαβόητη ατάκα του Μαμντάνι, ότι δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι, ενοχλεί τις πολύ πλούσιες τάξεις.

Και ο Ομπάμα

Με τις εκλογές να πραγματοποιούνται την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος των Δημοκρατικών Μπαράκ Ομπάμα στον Μαμντάνι και προσφέρθηκε να γίνει «συμβουλευτικός σύμβουλος» αν ο 34χρονος υποψήφιος κερδίσει τις εκλογές. Επίσης, εξήρε την προεκλογική εκστρατεία του.

Η τηλεφωνική επικοινωνία, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα New York Times, επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του Μαμντάνι. «Ο Ζοράν Μαμντάνι εκτίμησε τα λόγια υποστήριξης του προέδρου Ομπάμα και τη συζήτησή τους σχετικά με τη σημασία της εισαγωγής ενός νέου είδους πολιτικής στην πόλη μας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Μαμντάνι, Ντόρα Πέκεκ.

Υποστηρικτές του υποψηφίου των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, παρευρίσκονται σε εκδήλωση της προεκλογικής εκστρατείας το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης του 2025, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ, την 1η Νοεμβρίου 2025 – REUTERS/Ryan Murphy

Ο Μαμντάνι και η Νέα Υόρκη

Ο Μαμντάνι, μέλος της πολιτειακής συνέλευσης που γεννήθηκε στην Ουγκάντα, προηγείται σημαντικά του κύριου αντιπάλου του, του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, στις δημοσκοπήσεις ενόψει των γενικών εκλογών της 4ης Νοεμβρίου.

Ο 34χρονος εξέπληξε τους πολιτικούς αναλυτές στις 24 Ιουνίου με τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές. Από τότε, η υποψηφιότητά του έχει κερδίσει την υποστήριξη μελών του κόμματος που είχαν αρχικά αντιρρήσεις, όπως η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul, ενώ έχει λάβει σταθερή οικονομική υποστήριξη από μικρούς δωρητές.

Οι πολιτικές του Μαμντάνι περιλαμβάνουν την αύξηση των φόρων για τους πλουσιότερους κατοίκους της Νέας Υόρκης, την αύξηση του φόρου εταιρειών, το πάγωμα των σταθεροποιημένων ενοικίων διαμερισμάτων και την αύξηση των επιδοτούμενων από το κράτος κατοικιών, προκαλώντας ανησυχίες στην οικονομική κοινότητα ότι η ανταγωνιστικότητα της πόλης θα υποστεί πλήγμα.

Η άνοδός του ενέχει τόσο κινδύνους όσο και οφέλη για το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη να προσελκύσει τους νέους ψηφοφόρους, αλλά θα μπορούσε να γίνει πιο ευάλωτο στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικάνων λόγω της κριτικής του Μαμντάνι προς το Ισραήλ και του δημοκρατικού σοσιαλισμού του.

Πηγή: ot.gr

Wall Street
Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
«Καμπανάκι» 03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
Αυξάνεται η ανησυχία 03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»
Πρόταση του Μπεν - Γκβιρ 03.11.25

Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή του Ισραήλ το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»

Το σχετικό νομοσχέδιο υποστηρίζουν τόσο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ, τι απαιτείται για να γίνει νόμος του Ισραήλ

Σύνταξη
Ιταλία: Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων
Ρώμη 03.11.25

Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων

Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στη Ρώμη για την διάσωση του εγκλωβισμένου εργάτη που βρίσκεται στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων που κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας στην Ιταλία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση – βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ – Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας
Χάος στα αεροδρόμια 03.11.25

Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση-βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ - Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν - Ο υπουργός Μεταφορών δεν αποκλείει το κλείσιμο του εναέριου χώρου των ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Χάρτης 03.11.25

Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ - «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Τουρκία 03.11.25

Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Έβερτον, για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
«Καμπανάκι» 03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
Βορίζια: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» – Ηλικιωμένη μιλά στο in για το μακελειό
Από το χωριό Ζαρός 03.11.25

«Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» - Ηλικιωμένη στο in για Βορίζια

«Παλιά ανοίγαμε και βάζαμε ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα», εξιστορεί στο in, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Σι Τζινπίνγκ: Έγινε πρωτοσέλιδο επειδή αστειεύτηκε – Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 03.11.25

Ο Σι Τζινπίνγκ έγινε πρωτοσέλιδο επειδή... αστειεύτηκε - Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία

Τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ και προκάλεσε τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του την ώρα που αντάλλασσαν δώρα στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου κορυφής του APEC.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
Αυξάνεται η ανησυχία 03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
Κρήτη 03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
