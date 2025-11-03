Η Δυτική Βιρτζίνια έχει άνθρακα, το Τέξας πετρέλαιο και η Νέα Υόρκη… πλούσιους. Σχεδόν 35.000 εξ αυτών που ζουν εκεί όλο το χρόνο, κέρδισαν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία φορολογικά στοιχεία.

Από τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, οι 23 αποκαλούν τη Νέα Υόρκη «σπίτι τους», με συνολική καθαρή περιουσία σχεδόν 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg , και πολλοί περισσότεροι έρχονται από την πόλη όσο συχνά το επιτρέπουν ο χρόνος και η φορολογική τους κατάσταση.

Η απουσία αυτών των ανθρώπων, θα μπορούσε να καταστρέψει την πόλη. Κάθε χρόνο, το πλουσιότερο 1% της Νέας Υόρκης —όσοι έχουν εισόδημα τουλάχιστον 900.000 δολαρίων— συνεισφέρουν περίπου τα δύο πέμπτα των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια έσοδα από τον φόρο εισοδήματος της πόλης. Τα πολυτελή σπίτια και τα κομψά γραφεία τους καλύπτουν επίσης ένα μεγάλο μερίδιο των περίπου 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιους φόρους ακίνητης περιουσίας της πόλης.

Ο πανικός του Ιουνίου στη Νέα Υόρκη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εξαγγελίες του 34χρονου υποψήφιου δημάρχου στη Νέα Υόρκη, Ζοράν Μαμντάνι, τον περασμένο Ιούνιο για φορολόγηση σε εταιρείες και άτομα με υψηλά εισοδήματα, προκάλεσε έναν μικρό πανικό στις τάξεις των πλουσίων, με τις δημοσκοπήσεις να τον φέρνουν πρώτο.

Δεν είναι τυχαία η αντίδραση του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Άκμαν σε μια ανάρτηση στο X ότι αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος, η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να χρεοκοπήσει και να γίνει «Σικάγο ή χειρότερα», με «το υψηλότερο ποσοστό δολοφονιών στη χώρα» και «ακόμα χειρότερα σχολεία». Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, μάλιστα, στο CNBC, επισήμαινε πως «όσο σωστά και εάν έχει εντοπίσει τα προβλήματα στη Νέα Υόρκη, οι πολιτικές που θέλει να ακολουθήσει είναι λανθασμένες».

Τον Σεπτέμβριο, ο Στίβεν Μουρ της Heritage Foundation εξήγησε στους τηλεθεατές του Fox Business News ότι μια νίκη του Μαμντάνι θα σήμαινε ότι «η Wall Street δεν θα βρίσκεται πλέον στο Μανχάταν. Θα μετακομίσει».

Είναι προφανές ότι οι εύποροι Νεοϋορκέζοι έχουν πανικοβληθεί. Φοροτεχνικοί σύμβουλοι και κτηματομεσίτες αναφέρουν ότι δέχονται όλο και περισσότερες ερωτήσεις από εύπορους Νεοϋορκέζους που σκέφτονται να μετακομίσουν στα προάστια. Στο Westchester County, βόρεια της πόλης, ο David Turner της Compass αναφέρει ότι οι κτηματομεσίτες τηλεφωνούν εδώ και μήνες προσπαθώντας να δημιουργήσουν επαφές για τους πελάτες τους στην πόλη, αν και δεν έχει δει ακόμη καμία μετακίνηση που να αποδίδεται στην υποψηφιότητα του Μαμντάνι. «Οι άνθρωποι ανησυχούν για το τι θα συμβεί, ιδιαίτερα από φορολογική άποψη», λέει ο Timothy Noonan, συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Hodgson Russ που ειδικεύεται σε θέματα διαμονής, όπως τονίζει το Bloomberg.

Θα φύγουν από τη Νέα Υόρκη;

Η Νέα Υόρκη προσφέρει στους 8,5 εκατομμύρια κατοίκους της άφθονους λόγους για να φύγουν, από μικρές ενοχλήσεις — σωρούς σκουπιδιών, θρασύτατους αρουραίους — έως μεγαλύτερα προβλήματα, όπως η ερειπωμένη υποδομή, που έχει ως αποτέλεσμα τις μακρύτερες μετακινήσεις στις ΗΠΑ, και η έλλειψη στέγης, που σημαίνει ότι ακόμη και οι εύποροι μπορεί να καταλήξουν να ζουν σε διαμερίσματα μικρότερα από ένα τυπικό αμερικανικό γκαράζ. Το να κάνεις επιχειρήσεις στη Νέα Υόρκη δεν είναι πιο εύκολο από το να ζεις εδώ. Η πρόσληψη προσωπικού είναι δαπανηρή και η γραφειοκρατία είναι πανταχού παρούσα. Μια έκθεση του Σεπτεμβρίου από το Public Policy Institute of New York State, ένα think tank, ανέφερε «αντι-ανταγωνιστικές πολιτικές και τον απίστευτα υψηλό βαθμό δυσκολίας της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πολιτεία».

Για τους πλούσιους, το μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος από την αποχώρηση από τη Νέα Υόρκη εμφανίζεται στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι φόροι της πόλης και της πολιτείας μπορούν να φτάσουν συνολικά το 13,5% για εισοδήματα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και το 14,8% για όσους κερδίζουν 25 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα. Ο Μαμντάνι θα ήθελε να αυξήσει το κόστος ζωής ενός πλούσιου Νεοϋορκέζου σε σχεδόν 17%, προσθέτοντας δύο μονάδες στον ανώτατο συντελεστή 3,9% της πόλης.

Τι λέει δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης παντοπωλείων

Υπάρχει όμως και μια ακόμη πλευρά, που αναφέρεται στον πιο ρεαλιστικό φόβο των σκεπτικιστών του Μαμντάνι είναι ότι θα διαχειριστεί κακώς την πόλη, προκαλώντας αύξηση της εγκληματικότητας ή μείωση της ποιότητας ζωής.

Ενδεικτικά, ο Τζον Κατσιματίδης, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Gristedes, μιας αλυσίδας με περισσότερα από δώδεκα παντοπωλεία στη Νέα Υόρκη, λέει ότι το σχέδιο του Μαμντάνι να ανοίξει πέντε σούπερ μάρκετ που θα διαχειρίζεται η πόλη θα μπορούσε να τον ωθήσει να πουλήσει ή να κλείσει τα καταστήματά του.

Οι επενδυτές ακινήτων προειδοποιούν ότι τα σχέδια του Μαμντάνι για πάγωμα των ενοικίων θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα, αποθαρρύνοντας την κατασκευή νέων κατοικιών, ενώ άλλοι διαμαρτύρονται για τις κριτικές του προς το Ισραήλ και τις ιδέες του για τη μεταρρύθμιση της επιβολής του νόμου — συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων δηλώσεων που τώρα αποκηρύσσει για την «αποχρηματοδότηση της αστυνομίας Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η πλέον διαβόητη ατάκα του Μαμντάνι, ότι δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι, ενοχλεί τις πολύ πλούσιες τάξεις.

Και ο Ομπάμα

Με τις εκλογές να πραγματοποιούνται την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος των Δημοκρατικών Μπαράκ Ομπάμα στον Μαμντάνι και προσφέρθηκε να γίνει «συμβουλευτικός σύμβουλος» αν ο 34χρονος υποψήφιος κερδίσει τις εκλογές. Επίσης, εξήρε την προεκλογική εκστρατεία του.

Η τηλεφωνική επικοινωνία, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα New York Times, επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του Μαμντάνι. «Ο Ζοράν Μαμντάνι εκτίμησε τα λόγια υποστήριξης του προέδρου Ομπάμα και τη συζήτησή τους σχετικά με τη σημασία της εισαγωγής ενός νέου είδους πολιτικής στην πόλη μας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Μαμντάνι, Ντόρα Πέκεκ.

Ο Μαμντάνι και η Νέα Υόρκη

Ο Μαμντάνι, μέλος της πολιτειακής συνέλευσης που γεννήθηκε στην Ουγκάντα, προηγείται σημαντικά του κύριου αντιπάλου του, του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, στις δημοσκοπήσεις ενόψει των γενικών εκλογών της 4ης Νοεμβρίου.

Ο 34χρονος εξέπληξε τους πολιτικούς αναλυτές στις 24 Ιουνίου με τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές. Από τότε, η υποψηφιότητά του έχει κερδίσει την υποστήριξη μελών του κόμματος που είχαν αρχικά αντιρρήσεις, όπως η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul, ενώ έχει λάβει σταθερή οικονομική υποστήριξη από μικρούς δωρητές.

Οι πολιτικές του Μαμντάνι περιλαμβάνουν την αύξηση των φόρων για τους πλουσιότερους κατοίκους της Νέας Υόρκης, την αύξηση του φόρου εταιρειών, το πάγωμα των σταθεροποιημένων ενοικίων διαμερισμάτων και την αύξηση των επιδοτούμενων από το κράτος κατοικιών, προκαλώντας ανησυχίες στην οικονομική κοινότητα ότι η ανταγωνιστικότητα της πόλης θα υποστεί πλήγμα.

Η άνοδός του ενέχει τόσο κινδύνους όσο και οφέλη για το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη να προσελκύσει τους νέους ψηφοφόρους, αλλά θα μπορούσε να γίνει πιο ευάλωτο στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικάνων λόγω της κριτικής του Μαμντάνι προς το Ισραήλ και του δημοκρατικού σοσιαλισμού του.

Πηγή: ot.gr