Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 05:25

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!

Με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να συγχαίρει του υποψηφίους των Δημοκρατικών που κέρδισαν στις εκλογικές τους μάχες, τώρα θα πρέπει να γίνει σύμβουλος του Ζόχραν Μαμντάνι!

Σύνταξη
Ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι πλέον ο νικητής για τον δημαρχιακό θώκο της Νέας Υόρκης και πλέον ο Μπάρακ Ομπάμα οφείλει να τηρήσει την υπόσχεσή του, πιθανώς εντός και εκτός εισαγωγικών. Το Σάββατο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ  τηλεφώνησε στον Ζόχραν Μαμντάνι. Ο Μπάρακ Ομπάμα στήριξε πολλούς από τους υποψηφίους των Δημοκρατικών στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και σε εκδηλώσεις.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος επιφύλασσε όμως κάτι διαφορετικό για τον – τότε υποψήφιο, πλέον νυν – δήμαρχο της Νέας Υόρκης: Φέρεται να προσφέρθηκε να γίνει «άτυπος σύμβουλος» του Μαμντάνι, εάν και εφόσον τελικά εκλέγονταν δήμαρχος της Νέας Υόρκης!

Ο Ομπάμα μίλησε με τα καλύτερα λόγια σύμφωνα με την ενημέρωση για την προεκλογική εκστρατεία που διεξήγαγε ο Μαμντάνι απέναντι στον ανεξάρτητο πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, τον οποίο κέρδισε και στους προκριματικούς των Δημοκρατικών, αλλά και τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Κέρτις Σλίγουα.

Η πληροφορία δημοσιεύτηκε αρχικά στους New York Times και επιβεβαιώθηκε από την υπεύθυνη επικοινωνίας του Μαμντάνι, Ντόρα Πέκετς, η οποία μίλησε στο Reuters αναφέροντας ότι «Ο Ζόχραν Μαμντάνι εκτίμησε τα λόγια στήριξης του προέδρου Ομπάμα και τη συζήτησή τους για τη σημασία μιας νέας μορφής πολιτικής για την πόλη μας».

Η ανάρτηση Ομπάμα για την νίκη των υποψηφίων των Δημοκρατικών

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε μια κοινή ανακοίνωση, συγχαίροντας όλους τους υποψηφίους των Δημοκρατικών που βγήκαν νικητές στις εκλογικές τους αναμετρήσεις.

Έγραψε «Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους του Δημοκρατικού Κόμματος που κέρδισαν απόψε. Αυτό μας υπενθυμίζει ότι όταν ενωνόμαστε γύρω από ισχυρούς, προοδευτικούς ηγέτες που ενδιαφέρονται για τα σημαντικά ζητήματα, μπορούμε να κερδίσουμε. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά το μέλλον φαίνεται λίγο πιο φωτεινό».

Να σημειωθεί πως ο Μπάρακ Ομπάμα είχε μεγάλη συνεισφορά στη νίκη της Κυβερνήτριας του Νιου Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ, την οποία συνόδευσε σε ομιλίες και υποστήριξε πολύ στα κοινωνικά δίκτυα.

