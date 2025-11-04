newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
03.11.2025 | 16:51
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
03.11.2025 | 16:50
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Κόσμος 04 Νοεμβρίου 2025 | 04:00

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα περιορίσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τη Νέα Υόρκη αν ο Δημοκρατικός υποψήφιος Ζοράν Μαμντάνι κερδίσει τις δημοτικές εκλογές της πόλης την Τρίτη, και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν τον πρώην κυβερνήτη – επίσης Δημοκρατικό – Άντριου Κουόμο.

Αν ο Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές, ο Τραμπ δήλωσε στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Truth Social, ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κονδύλια, εκτός από το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό». Ο Τραμπ δήλωσε ότι η ψήφος για τον Σλίβα θα βοηθούσε μόνο τον Μαμντάνι και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να υποστηρίξουν τον Κουόμο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μαμντάνι προηγείται έναντι του Κουόμο για τον δημαρχιακό θώκο της Νέας Υόρκης, ο οποίος κατέρχεται ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά την ήττα του από τον Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, αλλά και εναντίον του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίγουα.

Δεν έχετε άλλη επιλογή από τον Κουόμο λέει ο Τραμπ

«Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, δεν έχετε πραγματικά άλλη επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίζετε ότι θα κάνει φανταστική δουλειά. Είναι ικανός να το καταφέρει, ο Μαμντάνι όχι.», έγραψε ο Τραμπ. Οι Ρεπουμπλικανοί επιτέθηκαν στην υποψηφιότητα του Μαμντάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει τον αυτοαποκαλούμενο δημοκρατικό σοσιαλιστή ως κομμουνιστή επανειλημμένα.

Ο Μαμντάνι, μέλος της πολιτειακής συνέλευσης που γεννήθηκε στην Ουγκάντα, εξέπληξε τους πολιτικούς παρατηρητές στις 24 Ιουνίου με μια πειστική νίκη στις προκριματικές εκλογές.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει απειλές για περικοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, όπως υπογραμμίζει το Reuters.

Τι έχει υποσχεθεί ο Μαμντάνι εφόσον εκλεγεί στη Νέα Υόρκη

Οι πολιτικές του Μαμντάνι περιλαμβάνουν την αύξηση των φόρων για τους πλουσιότερους της Νέας Υόρκης, την αύξηση του συντελεστή φόρου εταιρειών, το πάγωμα των σταθεροποιημένων ενοικίων διαμερισμάτων και την αύξηση των δημόσια επιδοτούμενων κατοικιών.

Η άνοδός του παρουσιάζει τόσο κινδύνους όσο και οφέλη για το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη να προσελκύσει τους νέους ψηφοφόρους, αλλά είναι επιφυλακτικό απέναντι στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικάνων για την κριτική του Μαμντάνι στην ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και τον δημοκρατικό σοσιαλισμό του, που έχει ανησυχήσει την οικονομική κοινότητα της Νέας Υόρκης.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τις απειλές περικοπής της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του για πρωτοβουλίες σχετικά με το κλίμα, πολιτικές για τα τρανσέξουαλ, διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και πρακτικές για την πολυμορφία, την ισότητα και την συμπερίληψη.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
