Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Τεχνολογία 20 Μαΐου 2026, 23:40

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Μεγάλες αλλαγές στη μηχανή αναζήτησης ετοιμάζει η Google θέλοντας να αλλάξει τους κανόνες του «παιχνιδιού».

Η χρήση λειτουργιών AI στην αναζήτηση αυξάνει τη συνολική χρήση της υπηρεσίας

Μετά από 25 χρόνια η κλασική αναζήτηση μέσω του search box πολύ σύντομα δεν θα είναι ίδια με μια μεγάλη συζήτηση να έχει ανοίξει σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στη γνώση, στο διαδίκτυο.

Google: Μετάβαση στο… άγνωστο

Στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών Google I/O ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε έναν εκτενή ανασχεδιασμό με «όπλο» την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μετάβαση γίνεται από τα παραδοσιακά «μπλε links» (συνδέσμους) στους AI Agents (ψηφιακούς πράκτορες) που όχι απλώς ψάχνουν, αλλά «σκέφτονται και δρουν» για λογαριασμό των χρηστών.

Το «γκουγκλάρισμα» σύντομα δεν θα καταλήγει σε μια απλή λίστα αποτελεσμάτων καθώς η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να κατανοεί την πρόθεση πίσω από σύνθετες, φυσικές φράσεις αντί για ξερές λέξεις-κλειδιά.

Η επέλαση των AI Agents

Παράλληλα, οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν διαδοχικές ερωτήσεις με ένα chatbot απευθείας από την αρχική σελίδα της αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες θα μπορούν να αναθέτουν μόνιμα tasks και ο AI «πράκτορας» θα δουλεύει αυτόνομα στο παρασκήνιο.

Η εποχή των… ανατροπών

Η νέα εποχή αναζήτησης με AI προκαλεί αντιδράσεις από ψηφιακά ΜΜΕ ενώ εγείρει ζητήματα ηθικής για τον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο καθώς θα «καταναλώνει» και τα «σερβίρει» περιεχόμενο που δεν έχει παράξει.

Οι νέες λειτουργίες βασίζονται στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3.5 Flash, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, βελτιώνεται στη δημιουργία κώδικα και στην εκτέλεση αυτόνομων εργασιών.

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

