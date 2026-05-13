Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου

Σε μια απόφαση-σταθμό για το ψηφιακό τοπίο και την επιβίωση των μέσων ενημέρωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν σε πλατφόρμες όπως η Meta και η Google την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος προς τους εκδότες για τη χρήση των περιεχομένων τους στο διαδίκτυο.

Η απόφαση, που εκδόθηκε την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, δημιουργεί δεδικασμένο για ολόκληρη την ΕΕ, ενισχύοντας τη θέση των δημοσιογραφικών οργανισμών απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η παρέμβαση του ΔΕΕ προέκυψε μετά από δικαστική διαμάχη στην Ιταλία, όπου η Meta προσέφυγε κατά της εθνικής νομοθεσίας που την υποχρέωνε να διαπραγματεύεται με τους εκδότες και έδινε εποπτικές εξουσίες στην ιταλική Αρχή Επικοινωνιών (AGCOM). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι τέτοιοι εθνικοί μηχανισμοί είναι πλήρως συμβατοί με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Οι βασικοί άξονες της απόφασης:

Ελευθερία των Εκδοτών: Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν ή να αρνούνται ελεύθερα τη χρήση του περιεχομένου τους. Η αμοιβή αποτελεί το «οικονομικό αντάλλαγμα» για την άδεια αναπαραγωγής.

Διαφάνεια Δεδομένων: Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να μοιράζονται τα απαραίτητα δεδομένα (έσοδα από διαφημίσεις, κίνηση χρηστών) ώστε να υπολογίζεται δίκαια το ύψος της αμοιβής.

Προστασία από «αντίποινα»: Το Δικαστήριο έκρινε θετικά το γεγονός ότι οι πλατφόρμες δεν επιτρέπεται να μειώνουν την ορατότητα (visibility) των ειδήσεων ή να τις αποσύρουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να ασκήσουν πίεση στους εκδότες.

Ισορροπία στην ψηφιακή αγορά

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση περιορίζει εν μέρει την επιχειρηματική ελευθερία των ψηφιακών κολοσσών, το ΔΕΕ αιτιολόγησε ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της «ορθής και δίκαιης λειτουργίας» της αγοράς πνευματικών δικαιωμάτων. Στόχος είναι να επιτραπεί στα μέσα ενημέρωσης να ανακτούν μέρος των επενδύσεων που απαιτούνται για την παραγωγή ποιοτικής ενημέρωσης.

Η απόφαση αυτή θεωρείται νίκη για τον κλάδο της ενημέρωσης, καθώς αναγνωρίζει τη δομική ανισορροπία ισχύος μεταξύ των εκδοτών και των τεχνολογικών εταιρειών που μονοπωλούν τα διαφημιστικά έσοδα χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο άλλων. Πλέον, η μπάλα περνά στην ιταλική δικαιοσύνη —και κατ’ επέκταση στις εθνικές δικαιοσύνες των κρατών μελών— για την εφαρμογή των όρων αυτών στην πράξη.