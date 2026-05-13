Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Κόσμος 13 Μαΐου 2026, 06:00

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Γεώργιος Μαζιάς
Σε μια απόφαση-σταθμό για το ψηφιακό τοπίο και την επιβίωση των μέσων ενημέρωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν σε πλατφόρμες όπως η Meta και η Google την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος προς τους εκδότες για τη χρήση των περιεχομένων τους στο διαδίκτυο.

Η απόφαση, που εκδόθηκε την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, δημιουργεί δεδικασμένο για ολόκληρη την ΕΕ, ενισχύοντας τη θέση των δημοσιογραφικών οργανισμών απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η παρέμβαση του ΔΕΕ προέκυψε μετά από δικαστική διαμάχη στην Ιταλία, όπου η Meta προσέφυγε κατά της εθνικής νομοθεσίας που την υποχρέωνε να διαπραγματεύεται με τους εκδότες και έδινε εποπτικές εξουσίες στην ιταλική Αρχή Επικοινωνιών (AGCOM). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι τέτοιοι εθνικοί μηχανισμοί είναι πλήρως συμβατοί με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Οι βασικοί άξονες της απόφασης:

  • Ελευθερία των Εκδοτών: Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν ή να αρνούνται ελεύθερα τη χρήση του περιεχομένου τους. Η αμοιβή αποτελεί το «οικονομικό αντάλλαγμα» για την άδεια αναπαραγωγής.
  • Διαφάνεια Δεδομένων: Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να μοιράζονται τα απαραίτητα δεδομένα (έσοδα από διαφημίσεις, κίνηση χρηστών) ώστε να υπολογίζεται δίκαια το ύψος της αμοιβής.
  • Προστασία από «αντίποινα»: Το Δικαστήριο έκρινε θετικά το γεγονός ότι οι πλατφόρμες δεν επιτρέπεται να μειώνουν την ορατότητα (visibility) των ειδήσεων ή να τις αποσύρουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να ασκήσουν πίεση στους εκδότες.

Ισορροπία στην ψηφιακή αγορά

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση περιορίζει εν μέρει την επιχειρηματική ελευθερία των ψηφιακών κολοσσών, το ΔΕΕ αιτιολόγησε ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της «ορθής και δίκαιης λειτουργίας» της αγοράς πνευματικών δικαιωμάτων. Στόχος είναι να επιτραπεί στα μέσα ενημέρωσης να ανακτούν μέρος των επενδύσεων που απαιτούνται για την παραγωγή ποιοτικής ενημέρωσης.

Η απόφαση αυτή θεωρείται νίκη για τον κλάδο της ενημέρωσης, καθώς αναγνωρίζει τη δομική ανισορροπία ισχύος μεταξύ των εκδοτών και των τεχνολογικών εταιρειών που μονοπωλούν τα διαφημιστικά έσοδα χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο άλλων. Πλέον, η μπάλα περνά στην ιταλική δικαιοσύνη —και κατ’ επέκταση στις εθνικές δικαιοσύνες των κρατών μελών— για την εφαρμογή των όρων αυτών στην πράξη.

Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ
Exxon, Shell κ.λπ. 13.05.26

Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Τοπίο στην ομίχλη 13.05.26

«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Δύσκολη εξίσωση 13.05.26

Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βολιβία: Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση 13.05.26

Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Ιράν: Η Κίνα ζητά από το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τη μεσολάβησή του για να τερματιστεί ο πόλεμος
Πεκίνο 13.05.26

Παρέμβαση Κίνας μέσω Πακιστάν για τον πόλεμο στο Ιράν

Η Κίνα «κάλεσε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει και να συμβάλει να αντιμετωπιστούν με προσήκοντα τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Αργεντινή: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου
Πολιτικές λιτότητας 13.05.26

Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου στην Αργεντινή

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου κόντρα στις πολιτικές λιτότητας του Μιλέι.

Ισημερινός: Δολοφόνησαν γυναίκα δικαστή – Είχε δεχτεί απειλές
Ισημερινός 13.05.26

Δολοφόνησαν γυναίκα δικαστή

Δικαστής, που είχε δεχθεί απειλές, δολοφονήθηκε στον Ισημερινό ενώ μετέβαινε με αυτοκίνητο σε κλειστό γήπεδο, χωρίς τους δυο σωματοφύλακές της.

ΗΠΑ – Τουρκία: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση στο θέμα των F-35
Αμερικανοί βουλευτές 13.05.26

Ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση ΗΠΑ - Τουρκίας στο θέμα των F-35

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία που αφορούν την πιθανότητα επαναπροσέγγισης της Τουρκίας στην υπόθεση της απόκτησης των F-35.

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Πολιτική κρίση 13.05.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Κόσμος 12.05.26

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
