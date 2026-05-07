Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Μεγάλοι εκδότες εναντίον Meta για τα δεδομένα που εκπαίδευσαν την τεχνητή νοημοσύνη
AI 07 Μαΐου 2026, 13:49

Μεγάλοι εκδότες εναντίον Meta για τα δεδομένα που εκπαίδευσαν την τεχνητή νοημοσύνη

Η Meta και ο Ζάκερμπεργκ δέχτηκαν αγωγή από εκδότες για «μαζική» παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Αντιμέτωποι με μια αγωγή από μια συμμαχία μεγάλων εκδοτών είναι η Meta και ο διευθύνων σύμβουλός της, Μαρκ Ζάκερμπεργκ καθώς οι πρώτοι ισχυρίζονται ότι η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων χρησιμοποίησε παράνομα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Llama.

Πέντε εκδότες — οι Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier και Cengage — μαζί με τον συγγραφέα μπεστ σέλερ Σκοτ Τούροου μηνύουν τη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας και τον ιδρυτή της για «μία από τις πιο μαζικές παραβιάσεις υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στην ιστορία».

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, η Meta απέκτησε πρόσβαση σε εκατομμύρια βιβλία και άρθρα περιοδικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από ιστότοπους που φιλοξενούν πειρατικό υλικό, ενώ επίσης κατέβασε χωρίς άδεια αποσπάσματα από «σχεδόν ολόκληρο το διαδίκτυο» προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης της.

Στη συνέχεια η εταιρεία, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 1,5 τρισ. δολαρίων, αναπαρήγαγε και διένειμε το υλικό χωρίς άδεια . Οι ενάγοντες ισχυρίζονται επίσης ότι ο Ζάκερμπεργκ «εξουσιοδότησε προσωπικά και ενθάρρυνε ενεργά την παραβίαση» και ότι η εταιρεία αφαίρεσε σκόπιμα τα δεδομένα πνευματικής ιδιοκτησίας από τα έργα προκειμένου να αποκρύψει τις πηγές εκπαίδευσης.

Η υπόθεση είναι η τελευταία σε μια σειρά σφοδρών μαχών για τα πνευματικά δικαιώματα που έχουν καταθέσει καλλιτέχνες, συγγραφείς και εφημερίδες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Microsoft και η OpenAI έχουν χρησιμοποιήσει περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς αποζημίωση ή άδεια για να εκπαιδεύσουν τα chatbots τους, αναφέρουν οι Financial Times.

Πέρυσι, η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic συμφώνησε να καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή περί πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με τη χρήση πειρατικών κειμένων για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Η Meta και η «εύλογη χρήση»

Ωστόσο, τον Ιούνιο, η Meta κέρδισε μια παρόμοια αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που είχαν ασκήσει συγγραφείς όπως ο Ta-Nehisi Coates και ο Richard Kadrey.

Σε αυτή την υπόθεση, ο δικαστής έκρινε ότι οι ενάγοντες δεν είχαν προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι η τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας θα έβλαπτε την αγορά περιεχομένου που δημιουργείται από ανθρώπους πλημμυρίζοντάς την με έργα που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Η χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από τη Meta κρίθηκε επομένως ως «εύλογη χρήση» για την ανάπτυξη μιας μετασχηματιστικής τεχνολογίας.

Σε δήλωση την Τρίτη, η Meta ανέφερε ότι θα αντιμετωπίσει την τελευταία αγωγή «επιθετικά», προσθέτοντας: «Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί μετασχηματιστικές καινοτομίες, παραγωγικότητα και δημιουργικότητα για άτομα και εταιρείες, και τα δικαστήρια έχουν ορθώς κρίνει ότι η εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να χαρακτηριστεί ως εύλογη χρήση.»

Σύμφωνα με την αγωγή, η Meta αρχικά προσπάθησε να διαπραγματευτεί συμφωνίες αδειοδότησης με εκδότες, αλλά τις εγκατέλειψε κατόπιν «προσωπικής εντολής του Ζάκερμπεργκ».

Τα βιβλία τεχνητής νοημοσύνης

Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι οι συγγραφείς έχουν υποστεί ζημία επειδή το Llama έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή απομιμήσεων των έργων τους ενω πρόσθεσαν ότι τα βιβλία που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη «έχουν ήδη πλημμυρίσει την μεγαλύτερη αγορά βιβλίων στον κόσμο, την Amazon, σε όγκους που εκτοπίζουν ουσιαστικά τα έργα που έχουν γραφτεί από ανθρώπους».

Οπως σημειώνουν οι FT, oι ενάγοντες ζητούν αποζημίωση μη καθορισμένου ύψους και στοχεύουν να εκπροσωπήσουν μια ευρύτερη ομάδα κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

Πηγή: OT.gr

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Stream science
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
Τεχνητή Νοημοσύνη 03.05.26

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
AI 03.05.26

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Εισαγγελική εντολή 07.05.26

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Ηράκλειο 07.05.26

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Τα Νέα της Αγοράς 07.05.26

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Κλαυσίγελως 07.05.26

Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Ελλάδα 07.05.26

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Στα Χανιά 07.05.26

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

