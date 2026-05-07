Μεγάλοι εκδότες εναντίον Meta για τα δεδομένα που εκπαίδευσαν την τεχνητή νοημοσύνη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αντιμέτωποι με μια αγωγή από μια συμμαχία μεγάλων εκδοτών είναι η Meta και ο διευθύνων σύμβουλός της, Μαρκ Ζάκερμπεργκ καθώς οι πρώτοι ισχυρίζονται ότι η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων χρησιμοποίησε παράνομα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Llama.

Πέντε εκδότες — οι Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier και Cengage — μαζί με τον συγγραφέα μπεστ σέλερ Σκοτ Τούροου μηνύουν τη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας και τον ιδρυτή της για «μία από τις πιο μαζικές παραβιάσεις υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στην ιστορία».

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, η Meta απέκτησε πρόσβαση σε εκατομμύρια βιβλία και άρθρα περιοδικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από ιστότοπους που φιλοξενούν πειρατικό υλικό, ενώ επίσης κατέβασε χωρίς άδεια αποσπάσματα από «σχεδόν ολόκληρο το διαδίκτυο» προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης της.

Στη συνέχεια η εταιρεία, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 1,5 τρισ. δολαρίων, αναπαρήγαγε και διένειμε το υλικό χωρίς άδεια . Οι ενάγοντες ισχυρίζονται επίσης ότι ο Ζάκερμπεργκ «εξουσιοδότησε προσωπικά και ενθάρρυνε ενεργά την παραβίαση» και ότι η εταιρεία αφαίρεσε σκόπιμα τα δεδομένα πνευματικής ιδιοκτησίας από τα έργα προκειμένου να αποκρύψει τις πηγές εκπαίδευσης.

Η υπόθεση είναι η τελευταία σε μια σειρά σφοδρών μαχών για τα πνευματικά δικαιώματα που έχουν καταθέσει καλλιτέχνες, συγγραφείς και εφημερίδες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Microsoft και η OpenAI έχουν χρησιμοποιήσει περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς αποζημίωση ή άδεια για να εκπαιδεύσουν τα chatbots τους, αναφέρουν οι Financial Times.

Πέρυσι, η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic συμφώνησε να καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή περί πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με τη χρήση πειρατικών κειμένων για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Η Meta και η «εύλογη χρήση»

Ωστόσο, τον Ιούνιο, η Meta κέρδισε μια παρόμοια αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που είχαν ασκήσει συγγραφείς όπως ο Ta-Nehisi Coates και ο Richard Kadrey.

Σε αυτή την υπόθεση, ο δικαστής έκρινε ότι οι ενάγοντες δεν είχαν προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι η τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας θα έβλαπτε την αγορά περιεχομένου που δημιουργείται από ανθρώπους πλημμυρίζοντάς την με έργα που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Η χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από τη Meta κρίθηκε επομένως ως «εύλογη χρήση» για την ανάπτυξη μιας μετασχηματιστικής τεχνολογίας.

Σε δήλωση την Τρίτη, η Meta ανέφερε ότι θα αντιμετωπίσει την τελευταία αγωγή «επιθετικά», προσθέτοντας: «Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί μετασχηματιστικές καινοτομίες, παραγωγικότητα και δημιουργικότητα για άτομα και εταιρείες, και τα δικαστήρια έχουν ορθώς κρίνει ότι η εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να χαρακτηριστεί ως εύλογη χρήση.»

Σύμφωνα με την αγωγή, η Meta αρχικά προσπάθησε να διαπραγματευτεί συμφωνίες αδειοδότησης με εκδότες, αλλά τις εγκατέλειψε κατόπιν «προσωπικής εντολής του Ζάκερμπεργκ».

Τα βιβλία τεχνητής νοημοσύνης

Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι οι συγγραφείς έχουν υποστεί ζημία επειδή το Llama έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή απομιμήσεων των έργων τους ενω πρόσθεσαν ότι τα βιβλία που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη «έχουν ήδη πλημμυρίσει την μεγαλύτερη αγορά βιβλίων στον κόσμο, την Amazon, σε όγκους που εκτοπίζουν ουσιαστικά τα έργα που έχουν γραφτεί από ανθρώπους».

Οπως σημειώνουν οι FT, oι ενάγοντες ζητούν αποζημίωση μη καθορισμένου ύψους και στοχεύουν να εκπροσωπήσουν μια ευρύτερη ομάδα κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

Πηγή: OT.gr