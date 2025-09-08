Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλει τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια για να διευθετήσει ομαδική αγωγή ομάδας συγγραφέων, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης είχε αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στα βιβλία της.

Η εταιρεία θα πληρώσει περίπου 3.000 δολάρια ανά βιβλίο συν τους τόκους και συμφώνησε να καταστρέψει τα σύνολα των δεδομένων που περιέχουν το φερόμενο ως πειρατικό υλικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της πρότασης συμβιβασμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η συγκεκριμένη αγωγή εναντίον της Anthropic έγινε αντικείμενο στενής παρακολούθησης από άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες μέσων ενημέρωσης που προσπαθούν να προσδιορίσουν τι σημαίνει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν εγκριθεί ο διακανονισμός της Anthropic, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια ανάκτηση πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστορία.

«Ηχηρό μήνυμα»

«Αυτός ο διακανονισμός στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και στους δημιουργούς ότι η λήψη έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από αυτούς τους πειρατικούς ιστότοπους είναι λάθος», δήλωσε στο CNBC ο Τζάστιν Νέλσον, δικηγόρος των εναγόντων.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, ασκήθηκε πέρυσι από τους συγγραφείς Αντρέα Μπαρτζ, Τσαρλς Γκρέμπερ και Κερκ Γουάλας Τζόνσον. Η αγωγή ισχυρίστηκε ότι η Anthropic είχε προβεί σε «παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μεγάλης κλίμακας, κατεβάζοντας και εκμεταλλευόμενη εμπορικά βιβλία που απέκτησε από φερόμενα ως πειρατικά σύνολα δεδομένων», ανέφερε η κατάθεση.

Τον Ιούνιο, δικαστής έκρινε ότι η χρήση βιβλίων από την Anthropic για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της ήταν «δίκαιη χρήση», αλλά διέταξε η υπόθεση να οδηγηθεί σε δίκη για να αξιολογηθεί εάν η εταιρεία παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα αποκτώντας έργα από τις βάσεις δεδομένων Library Genesis και Pirate Library Mirror. Η υπόθεση είχε προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Δεκέμβριο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Anthropic ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτίμησε την εταιρεία στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια. Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από τις Iconiq, Fidelity Management και Lightspeed Venture Partners.

Πηγή: OT.gr