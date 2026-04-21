Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει
Τεχνολογία 21 Απριλίου 2026, 22:58

Η Meta υποστηρίζει ότι τα μοντέλα AI θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο ότι θα αντικατασταθούν από μηχανές, αλλά και ότι θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.

Η Meta εγκαθιστά ένα νέο λογισμικό παρακολούθησης στους υπολογιστές των εργαζομένων με έδρα τις ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters. Αυτό θα καταγράφει τις κινήσεις του ποντικιού, τα κλικ και τα πλήκτρα. Στόχος, λέει, είναι να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει. Με σκοπό τη δημιουργία πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν εργασίες αυτόνομα.

Οι εργαζόμενοι στη Meta ενημερώθηκαν από εσωτερικά σημειώματα της διοίκησης. Και πλέον εγείρονται θέματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Το εργαλείο, που ονομάζεται Πρωτοβουλία Ικανότητας Μοντέλου (MCI), θα εκτελείται σε εφαρμογές και ιστότοπους που σχετίζονται με την εργασία. Μεταξύ άλλων, θα λαμβάνει περιστασιακά στιγμιότυπα του περιεχομένου στις οθόνες των εργαζομένων.

Ο σκοπός, σύμφωνα με το υπόμνημα, ήταν η βελτίωση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας σε τομείς όπου δυσκολεύεται να αναπαράγει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές. Αυτοί είναι, π.χ., η επιλογή από αναπτυσσόμενα μενού και η χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου.

Η Meta υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι «μπορούν να βοηθήσουν τα μοντέλα μας να βελτιωθούν απλώς κάνοντας την καθημερινή τους εργασία». Η εταιρεία του Facebook και του Instagram κινείται δυναμικά για να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ροές εργασίας της. Επιθυμεί να αναδιαμορφώσει το εργατικό δυναμικό του γύρω από την τεχνολογία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα κάνει την εταιρεία να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Εκπαιδεύοντας την ΑΙ

Ο CTO της Meta, Άντριου Μπόσγουορθ, είπε στους υπαλλήλους ότι «το όραμα προς το οποίο χτίζουμε είναι ένα όραμα όπου οι πράκτορες ΑΙ κάνουν κυρίως τη δουλειά και ο ρόλος μας είναι να τους κατευθύνουμε, να τους αξιολογούμε και να τους βοηθάμε να βελτιωθούν». Στόχος, πρόσθεσε, είναι οι εκπρόσωποι «να βλέπουν αυτόματα πού αισθανθήκαμε την ανάγκη να παρέμβουμε, ώστε να μπορούν να είναι καλύτεροι την επόμενη φορά».

Παρ’ όλα αυτά, δεν διευκρίνισε ρητά πώς θα εκπαιδευτούν οι πράκτορες ΑΙ. Είπε μόνο ότι η Meta θα είναι «αυστηρή» σχετικά με τη «συγκέντρωση δεδομένων και αξιολογήσεων για όλους τους τύπους αλληλεπιδράσεων που έχουμε καθώς εκτελούμε την εργασία μας».

Αναθεώρηση εργατικού δυναμικού

Ο εκπρόσωπος της Meta, Άντι Στόουν, δήλωσε ότι τα δεδομένα που θα συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για αξιολογήσεις απόδοσης ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Μόνο για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ. Είπε επίσης ότι υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας για την προστασία του «ευαίσθητου περιεχομένου». Επίσης, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι τύποι δεδομένων θα εξαιρούνται από τη συλλογή.

«Εάν δημιουργούμε πράκτορες ΑΙ για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες χρησιμοποιώντας υπολογιστές, τα μοντέλα μας χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα. Πράγματα όπως κινήσεις του ποντικιού, κλικ σε κουμπιά και πλοήγηση σε αναπτυσσόμενα μενού», είπε.

Αυτό που δεν είπε, ασφαλώς, είναι πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους. Ειδικά σε μια περίοδο που οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στις εργασίες τους. Αυτή η ώθηση της ΑΙ έχει εμπνεύσει ορισμένα στελέχη να σχεδιάσουν εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας.

Η Meta σχεδιάζει να απολύσει το 10% του εργατικού δυναμικού της παγκοσμίως από τις 20 Μαΐου. Εξετάζει πρόσθετες μεγάλες περικοπές αργότερα φέτος. Η Amazon, με παρόμοιο τρόπο, έχει απολύσει 30.000 εταιρικούς υπαλλήλους τους τελευταίους μήνες, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 10% των υπαλλήλων γραφείου της. Τον Φεβρουάριο η εταιρεία fintech Block μείωσε σχεδόν στο μισό το προσωπικό της.

Ηθικά ζητήματα

Αυτή η τεχνολογία καταγραφής ηλεκτρονικών υπολογιστών και λήψης στιγμιότυπων οθόνης έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά από εταιρείες για τον έλεγχο των εργαζομένων. Αναζητούνται τυχόν παραπτώματα ή δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την εργασία, επισήμανε η Ιφέομα Ατζούνγουα, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Yale.

Δηλαδή, δεν κινδυνεύουν απλώς κάποιοι να αντικατασταθούν από τις μηχανές. Η καταγραφή των πληκτρολογήσεων των εργαζομένων προχωρά ένα βήμα παραπέρα τους στόχους συλλογής δεδομένων. Σύμφωνα με την Ιφέομα Ατζούνγουα, οι εργαζόμενοι γραφείου υποβάλλονται σε ένα βαθμό επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο. Κάτι που προηγουμένως βίωναν μόνο οι οδηγοί διανομών και οι εργαζόμενοι σε περιστασιακές αποστολές.

«Από την πλευρά των ΗΠΑ, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δεν υπάρχει όριο στην επιτήρηση των εργαζομένων», δήλωσε η καθηγήτρια Νομικής. Και οι νόμοι σε επίπεδο πολιτείας απαιτούν το πολύ οι εργαζόμενοι να είναι ευρέως ενημερωμένοι όταν τους παρακολουθούν οι εργοδότες.

Από την πλευρά του, ο Βαλέριο Ντε Στέφανο, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντo, σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πιθανότατα θα απαγόρευε τέτοια παρακολούθηση. Σε ορισμένες χώρες, όπως στην Ιταλία, η χρήση ηλεκτρονικής παρακολούθησης για την παρακολούθηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων είναι ρητά παράνομη. Στη Γερμανία, τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι οι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την καταγραφή πληκτρολογήσεων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η υποψία σοβαρού ποινικού αδικήματος.

Σύμφωνα με τον Ντε Στέφανο, αν εφαρμοστεί αυτή η πρακτική σε ευρωπαϊκή χώρα, πιθανότατα θα θεωρηθεί παραβίαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρώπης. Και πρόσθεσε ότι, σε γενικές γραμμές, η επίγνωση της επιτήρησης από τον εργοδότη μετατοπίζει την ισορροπία δυνάμεων στον χώρο εργασίας υπέρ του εργοδότη.

* Με στοιχεία από το Reuters

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Κέβιν Γουόρς: Δεν έκανα ποτέ συμφωνία με τον Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

