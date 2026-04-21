Τρίτη 21 Απριλίου 2026
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπαίνει στα εργοστάσια και δημιουργεί νέα δεδομένα
AI 21 Απριλίου 2026, 08:54

Το 2026 δεν είναι απλώς μια χρονιά τεχνολογικής εξέλιξης αλλά το σημείο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά στην καρδιά της παραγωγής

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το 2026 διαμορφώνεται ως χρονιά καμπής για τη βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς οι επιχειρήσεις μετακινούνται από τα πιλοτικά έργα σε πλήρως παραγωγικές εφαρμογές.

Η εικόνα αυτή προκύπτει από τη νέα έκθεση της Cisco για τη Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική).

Όπως επισημαίνει ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Cisco, Vikas Butaney, εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας, με τις επιχειρήσεις να τη φέρνουν ήδη στην πράξη μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές.

Παράλληλα, τονίζει ότι τα δίκτυα αποτελούν την κρίσιμη υποδομή της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά κομβικό ρόλο και στην κυβερνοασφάλεια, λόγω της πολυπλοκότητας των δεδομένων που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Σε έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 500 στελέχη λήψης αποφάσεων από μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή EMEA, αναδεικνύονται τρεις βασικοί άξονες:

Δίκτυα: η βάση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

– Το 47% των επιχειρήσεων αναμένει αυξημένες ανάγκες σε συνδεσιμότητα και αξιοπιστία

– Το 94% θεωρεί τα αξιόπιστα ασύρματα δίκτυα κρίσιμα για την τεχνητή νοημοσύνη

– Δημιουργούνται κρίσιμες απαιτήσεις όπως μεγαλύτερο εύρος ζώνης, περισσότερη υπολογιστική ισχύς στην περιφέρεια (40%) και υψηλότερη αξιοπιστία (47%)

– Η ετοιμότητα των δικτύων καθορίζει άμεσα την επιτυχία και την κλιμάκωση των έργων τεχνητής νοημοσύνης.

Κυβερνοασφάλεια: εμπόδιο και ευκαιρία

– Το 35% τη θεωρεί το βασικό εμπόδιο στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης

– Το 46% τη βλέπει ως τη μεγαλύτερη δικτυακή πρόκληση

– Το 81% αναμένει βελτίωση της ασφάλειας μέσω τεχνητής νοημοσύνης

– Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη για ανίχνευση απειλών, παρακολούθηση και ενίσχυση ανθεκτικότητας.

Συνεργασία Πληροφορικής και Λειτουργικής Τεχνολογίας: ο καθοριστικός παράγοντας

– Το 41% των επιχειρήσεων λειτουργεί με περιορισμένη ή μηδενική συνεργασία

– Το 96% εμπιστοσύνη στην κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης όταν υπάρχει ευθυγράμμιση (έναντι 88% χωρίς)

-Το 98% εμπιστοσύνη στη συμμόρφωση με συνεργασία (έναντι 80% χωρίς)

– Η σύγκλιση Πληροφορικής και Λειτουργικής Τεχνολογίας επιταχύνει την υλοποίηση, μειώνει τον λειτουργικό κίνδυνο και ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Στην πράξη, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ, η Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται ήδη σε κρίσιμες λειτουργίες όπως οπτική αναγνώριση για έλεγχο ποιότητας, αυτόνομα οχήματα, ρομποτικά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και αυτοματοποίηση διαδικασιών με βάση δεδομένα.

Η συνολική εικόνα είναι σαφής: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μελλοντική υπόσχεση, αλλά παρούσα πραγματικότητα.

Όπως σημειώνει και ο Vikas Butaney, στόχος είναι να δοθούν στις επιχειρήσεις τα εργαλεία για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και να ξεκλειδώσουν νέα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Το 2026 δεν είναι απλώς μια χρονιά τεχνολογικής εξέλιξης αλλά το σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη περνά στην καρδιά της παραγωγής και αρχίζει να καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού στη βιομηχανία.

Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Κόσμος
Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Ορατός ο κίνδυνος 20.04.26

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Γιώργος Μαζιάς
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)
Language 21.04.26

Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
Μπάσκετ 21.04.26

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

ΗΠΑ: Βετεράνοι του αμερικανικού στρατού διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν – Πάνω από 60 συλλήψεις
Κόσμος 21.04.26

Με πανό που έγραφε «τέλος στον πόλεμο» βετεράνοι και μέλη των οικογενειών τους διαδήλωσαν στο Κάπιτολ Χολ με την αστυνομία να συλλαμβάνει πάνω από 60 άτομα

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Γιάννης Μπασκάκης
Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)
Μπάσκετ 21.04.26

H Φενέρμπαχτσε έφερε την Μπριάνα Στιούαρτ για μόλις δύο παιχνίδια και της έδωσε έναν… σκασμό λεφτά, χρήματα τα οποία δεν «παίζουν» συχνά στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ
Ελλάδα 21.04.26

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου όταν η άτυχη μαθήτρια φαίνεται να ανέβηκε τη σκάλα, να γλίστρησε προς τα πίσω και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο κενό

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ – Μπαράζ απειλών από Τραμπ, στο Πακιστάν αναμένεται ο Βανς
Αβεβαιότητα 21.04.26

Καθώς ο χρόνος για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαντλείται η τύχη των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη - Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς - Δεν διαπραγματευόμαστε στη σκιά απειλών λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

