19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς η εμμονή των αφεντικών με το ChatGPT οδηγεί σε παράκρουση τους υπαλλήλους
AI 19 Απριλίου 2026, 13:35

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς η εμμονή των αφεντικών με το ChatGPT οδηγεί σε παράκρουση τους υπαλλήλους

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και τους εργαζόμενους που την χρησιμοποιούν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Αχόρταγα εμφανίζονται τα αφεντικά σε ότι αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν χρήματα, απολύουν υπαλλήλους και δίνουν εντολή στους εναπομείναντες εργαζομένους, να χρησιμοποιούν chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ενίσχυε την παραγωγικότητά τους.

Ωστόσο, όλο αυτό έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Πολύ περισσότερη δουλειά και πονοκεφάλους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η εντολή των αφεντικών για χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Κεν, κειμενογράφος για μια μεγάλη εταιρεία κυβερνοασφάλειας με έδρα το Μαϊάμι, απολάμβανε τη δουλειά του. Αλλά τότε τα «προβλήματα» άρχισαν να συσσωρεύονται.

Το Workslop είναι μια ακούσια συνέπεια της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι αυτό που συμβαίνει όταν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσουν γρήγορα εργασία που φαίνεται έτοιμη- τουλάχιστον επιφανειακά – αλλά στην πραγματικότητα είναι τόσο ελαττωματική ή ανακριβής που χρειάζεται να διορθωθεί σε μεγάλο βαθμό, να καθαριστεί ή ακόμα και να επαναληφθεί πλήρως αφού παραδοθεί στους συναδέλφους.

Για τον Κεν, το πρόβλημα ξεκίνησε αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας του απέλυσε αρκετούς από τους συναδέλφους του και είπε στους υπόλοιπους να χρησιμοποιούν chatbot, με σκοπό όπως τους είπε να κάνουν περισσότερη δουλειά σε λιγότερο χρόνο.

Ενώ η δημιουργία των αρχικών προσχέδιων ήταν πανεύκολη, ο Κεν και οι συνάδελφοί του έπρεπε να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην επανεγγραφή, τη διόρθωση σφαλμάτων και την επίλυση διαφωνιών μεταξύ των chatbots των άλλων, παρά αν δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ καθόλου Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η ποιότητα μειώθηκε σημαντικά, ο χρόνος για την παραγωγή ενός περιεχομένου αυξήθηκε σημαντικά και, το πιο σημαντικό, το ηθικό μειώθηκε», δήλωσε ο κειμενογράφος, ο οποίος μίλησε με ψευδώνυμο από φόβο μήπως χάσει τη δουλειά του. «Όλα χειροτέρεψαν πολύ μόλις εφάρμοσαν την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ο Κεν είπε ότι τα στελέχη της εταιρείας μετέφεραν την ευθύνη στο προσωπικό όταν εκείνοι αντέδρασαν στις μειώσεις της παραγωγικότητας που τροφοδοτούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το χάσμα υπαλλήλων εργοδοτών

Η εμπειρία του Κεν, σύμφωνα με τον Guardian, αντικατοπτρίζει ένα αναδυόμενο χάσμα μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών τους όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη: μια πρόσφατη έρευνα σε 5.000 υπαλλήλους γραφείου στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι το 40% των μη διευθυντικών στελεχών λένε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν τους εξοικονομεί καθόλου χρόνο στην εργασία, ενώ το 92% των υψηλόβαθμων στελεχών λένε ότι τους κάνει πιο παραγωγικούς.

Ποια είναι η αιτία που το προκαλεί;  Οι εταιρείες έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια σε επιχειρηματικές επενδύσεις στην παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη. Ορισμένες από αυτές, όπως οι Block, Amazon, Dow, UPS, Pinterest και Target, έχουν απολύσει ταυτόχρονα ανθρώπινους εργαζόμενους, αποδίδοντας τις περικοπές στην πιθανή παραγωγικότητα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εργαζόμενοι που παραμένουν αισθάνονται πιεσμένοι από τους εργοδότες τους να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να παράγουν περισσότερο έργο, συχνά με ελάχιστη καθοδήγηση ή εκπαίδευση. Μια αποσύνδεση χωρίζει τα στελέχη που είναι ενθουσιασμένα με την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη από τους εργαζόμενους – οι οποίοι διαπιστώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη απλώς δυσκολεύει τη δουλειά τους.

Μια αποκαλυπτική μελέτη

«Οι άνθρωποι καλούνται να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, συχνά χωρίς κατεύθυνση ή υποστήριξη», δήλωσε ο Τζεφ Χάνκοκ, συν-συγγραφέας της μελέτης που επινόησε τον όρο «workslop», ερευνητής του Στάνφορντ και επιστημονικός σύμβουλος της BetterUp. Ενώ ο Χάνκοκ πιστεύει ότι η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε τελικά να τροφοδοτήσει εργαλεία που βοηθούν τους εργαζόμενους να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, σε πολλές περιπτώσεις, η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Η μελέτη του Χάνκοκ, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους, διεξήγαγε έρευνα σε 1.150 Αμερικανούς υπαλλήλους γραφείου, ένα υποσύνολο στο σύνολο των 5.000.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 40% των εργαζομένων αντιμετώπισε προβλήματα εργασίας εντός ενός μήνα και στη συνέχεια αφιέρωσε κατά μέσο όρο 3,4 ώρες το μήνα για να τα αντιμετωπίσει – κάτι που η μελέτη εκτιμά ότι ανέρχεται σε 8,1 εκατομμύρια δολάρια σε απώλεια παραγωγικότητας για έναν οργανισμό 10.000 ατόμων.

Η Kelly Cashin, μια freelance σχεδιάστρια προϊόντων, δήλωσε στον Guardian ότι αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα με τα workslop.

«Φαίνεται να είναι σύνηθες να αντιγράφεις και να επικολλάς το μήνυμα ενός bot απευθείας σε συνομιλίες ή email», είπε. Κατά καιρούς, όταν μπερδεύεται με την εργασία που της έστειλε ένας συνάδελφος, εκείνος απαντάει λέγοντας: «Ναι, δεν είμαι σίγουρη τι εννοούσε η Τεχνητή Νοημοσύνη με αυτό» – που σημαίνει ότι ουσιαστικά αναθέτουν την κρίση τους στο chatbot. «Αν και είναι προσωπικά απογοητευτικό, καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία επιδεινώνεται από τη σοβαρή αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας», είπε η Cashin.

Εκτός από κούραση υπάρχει και το άγχος

Ο Philip Barrison, φοιτητής MD-PhD του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ο οποίος διεξήγαγε έρευνα στο προσωπικό που ήταν ενσωματωμένο σε κλινικές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, διαπίστωσε ένα παρόμοιο πρόβλημα που ανακύπτει για το ιατρικό προσωπικό που είχε ενθαρρυνθεί να χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργεί απαντήσεις μέσω email σε ερωτήσεις ασθενών. Αυτή η προσέγγιση είχε ως στόχο να εξοικονομήσει χρόνο στους κλινικούς ιατρούς.

«Με βάση τις αναφορές και τις δικές μου παρατηρήσεις, δεν ισχύει αυτό», είπε ο Μπάρισον. Αντίθετα, πολλοί από τους εργαζόμενους με τους οποίους μίλησε περιέγραψαν πολλή εργασία επεξεργασίας, απογοήτευση και ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και ασθενείς που λαμβάνουν email με υποβοήθηση από Tεχνητή Nοημοσύνη με σφάλματα. Επειδή τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι προαιρετικά, «μόλις ξεπεράσουν την καινοτομία [της τεχνητής νοημοσύνης], αρχίζουν να την αγνοούν», είπε ο Μπάρισον.

Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις

Ένας λόγος για τον οποίο οι εργοδότες προωθούν την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη στους χώρους εργασίας είναι επειδή πολλές εταιρείες στοχεύουν στη μείωση του κόστους εργασίας τους μετά την επένδυση στην τεχνολογία, λέει η Aiha Nguyen, επικεφαλής του προγράμματος Labor Futures στο μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ινστιτούτο Data & Society. Αλλά αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν αποδώσει, ή τουλάχιστον όχι ακόμη.

Ένα από τα συμπεράσματα μιας συχνά αναφερόμενης έκθεσης του MIT διαπίστωσε ότι το 95% των επιχειρήσεων δεν βλέπουν αποδόσεις στις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Άλλες πρόσφατες αξιολογήσεις από τον γίγαντα λογισμικού SAP και την εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών και συμβούλων Deloitte αναφέρουν ένα μεγαλύτερο κλάσμα επιχειρήσεων που παράγουν αποδόσεις από τις επενδύσεις, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν τη μειοψηφία.

Οι επιχειρήσεις αναμένουν – ή ελπίζουν – ότι οι καλύτερες αποδόσεις θα υλοποιηθούν μετά από δύο έως τέσσερα χρόνια, κάτι που είναι μάλλον αργό για τις επενδύσεις στην τεχνολογία, σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte.

«Το πρόβλημα είναι ότι η γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζεται συχνά ως ένα εργαλείο γενικής χρήσης που μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά η πραγματικότητα δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό που θα μπορούσε λοιπόν να δημιουργεί μέρος του workslop είναι η ασαφής εντολή ή η περίπτωση χρήσης της [Τεχνητής Νοημοσύνης]», δήλωσε η Nguyen.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει σημείο τριβής καθώς οι εργαζόμενοι συνδικαλιστές διαπραγματεύονται τους όρους των νέων συμβάσεων, δήλωσε ο Dan Reynolds, ερευνητής οικονομολόγος των Communications Workers of America. Τα συνδικάτα απαιτούν σαφέστερες εντολές για την τεχνολογία και μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων και έλεγχο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται.

Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Σύνταξη
Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Σύνταξη
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σύνταξη
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Σύνταξη
Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
Συνέντευξη 19.04.26

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Στη Βαρκελώνη 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Σύνταξη
Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
On Field 19.04.26

Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
Λιοσίων: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 16χρονης – Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, θέμα ωρών η σύλληψή του
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Η 16χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στη Λιοσίων όταν η μηχανή έπεσε πάνω της, χωρίς ο οδηγός να προσπαθήσει καν να την αποφύγει, και νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Ακράτα: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άμπελο – Δεν απειλούνται σπίτια
Επιχειρούν οι πυροσβέστες 19.04.26

Στην Ακράτα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποδεικνύει ταυτόχρονα πως να ασκεί τα καθήκοντα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει καμία αναφορά στην παραίτηση Λαζαρίδη ενώ παράλληλα αναμασά τα περί τοξικότητας. Στέλνει έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι παραμένει σταθερός στο θέμα της άρσης της ασυλίας

Σύνταξη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Stoiximan GBL 19.04.26

Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

