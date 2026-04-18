Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Στη Silicon Valley, όπου κάποτε η ανάπτυξη ήταν συνώνυμη με χιλιάδες προσλήψεις, οι ισορροπίες αλλάζουν ραγδαία.

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους. Και αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται η Meta.

To πρώτο κύμα απολύσεων στη Meta τον Μάιο

Η Meta, μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram, σχεδιάζει να προχωρήσει σε ένα πρώτο κύμα μαζικών απολύσεων στις 20 Μαΐου, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Η αρχική φάση αναμένεται να επηρεάσει περίπου το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας, δηλαδή σχεδόν 8.000 εργαζομένους.

Παρότι η εταιρεία δεν επιβεβαιώνει επίσημα το χρονοδιάγραμμα ή την έκταση των περικοπών, το σχέδιο φαίνεται να είναι ήδη σε εξέλιξη.

Νέες περικοπές στο δεύτερο εξάμηνο

Το πρώτο κύμα δεν θα είναι το τελευταίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Meta εξετάζει επιπλέον απολύσεις μέσα στο δεύτερο μισό του 2026.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες –όπως ο αριθμός των εργαζομένων και η ακριβής χρονική στιγμή– παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Οι τελικές αποφάσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από την ταχύτητα εξέλιξης των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και το πώς αυτές θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες της εταιρείας.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως καταλύτης στη Meta

Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ επενδύει τεράστια ποσά στην AI, επιδιώκοντας να μετασχηματίσει ριζικά τη Meta. Στόχος είναι μια πιο «ελαφριά» οργανωτική δομή, με λιγότερα διοικητικά επίπεδα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται στη Meta. Εταιρείες όπως η Amazon και η Block έχουν επίσης προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές προσωπικού, αποδίδοντάς τες στα οφέλη που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγικότητα.

Η εικόνα του κλάδου τεχνολογίας

Οι απολύσεις στον τεχνολογικό τομέα συνεχίζουν να αυξάνονται. Μέχρι στιγμής φέτος, πάνω από 73.000 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη δουλειά τους διεθνώς, ενώ το 2024 ο συνολικός αριθμός είχε φτάσει τις 153.000.

Για τη Meta, πρόκειται για τις μεγαλύτερες περικοπές από την περίοδο 2022-2023, όταν η εταιρεία είχε προχωρήσει σε περίπου 21.000 απολύσεις, σε μια φάση που είχε χαρακτηριστεί ως «έτος αποδοτικότητας».

H αναδιάρθρωση και η νέα στρατηγική

Παρά τις περικοπές, η Meta βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη οικονομική θέση, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 200 δισ. δολάρια και κέρδη περίπου 60 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, η στρατηγική της επικεντρώνεται πλέον στην αναδιοργάνωση.

Η εταιρεία μετακινεί μηχανικούς σε νέες ομάδες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προηγμένων AI συστημάτων, ενώ δημιουργεί και νέες μονάδες, όπως αυτή για μικρές επιχειρήσεις.

Η επόμενη μέρα για τη Meta φαίνεται να διαμορφώνεται γύρω από έναν συνδυασμό τεχνολογικής καινοτομίας και δραστικής μείωσης κόστους — μια εξίσωση που αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο την εταιρεία, αλλά και ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο.

Πηγή: ot.gr